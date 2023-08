Melanie Bremer lässt Speer auf Silber-Weite fliegen

Tränen, aber auch Freude über Edelmetall gab es für das Leichtathletik-Trio des SV Union Salzgitter bei den deutschen Senioren-Meisterschaften. Bei diesen Titelkämpfen in Mönchengladbach strahlte insbesondere Speerwerferin Melanie Bremer über Edelmetall. Auch Martin Graumann beeindruckte mit einer Topplatzierung, währen die erfolgsverwöhnte Renate Richter von einer Verletzung gestoppt wurde.

Die Staffel-Senioren-Weltmeisterin Renate Richter war trotz ihrer Knieverletzung mit der Hoffnung auf Edelmetall, genährt durch die deutsche Jahresbestleistung von 1,15 Metern im Hochsprung im Gepäck, in die westfälische Stadt gefahren. Doch zu ihrer Spezialdisziplin sollte sie gar nicht mehr antreten.

Kurz nach dem Start kommtdas Aus für Renate Richter

Zum Auftakt stand für sie der

100-m-Sprint auf dem Programm. Auch in dieser Disziplin gehört die 72-Jährige zu den Besten ihrer Altersklasse im Deutschen Leichtathletik-Verband. Schon beim Einlaufen machte sich allerdings das Knie unangenehm bemerkbar – und die Versuche, vor dem Rennen aus dem Block zu laufen, verhießen schon nichts Gutes. Kurz nach dem Startschuss kam das Aus. Renate Richter verließ mit Tränen in den Augen und schmerzverzerrtem Gesicht das rote Oval und schlussfolgerte: „Die Verletzung ist so krass, dass ich auch den Hochsprung und die 200 Meter vergessen kann.“

Wie dicht Freud und Leid nebeneinander liegen, erlebte Melanie Bremer, die ihre Vereinskameradin tröstete. Die in der Klasse W45 startende Speerwurfspezialistin gehört ebenfalls zu den Besten des Landes. Auch ihre Vorbereitung war nicht optimal verlaufen. Der Umfang ihrer Trainingswürfe vor der Meisterschaft war einfach zu gering.

Bremer bejubelt Kreisrekordund Medaillengewinn

Der erste Wurf segelte zunächst nur auf 25,35 Meter. Die gewünschte Wurfharmonie fehlte noch. Die Favoritin Steffi Schöler (VfL Pirna-Copitz 07) schleuderte hingegen gleich zum Auftakt den Speer auf 32,36 m. Somit schienen die Fronten klar abgesteckt. Doch die auf dem Silberrang liegende Melanie Bremer steigerte sich fortan von Versuch zu Versuch bis auf 28,16 m.

Und im sechsten und letzten Versuch legte die Sölterin noch einmal all ihre Kräfte in den Wurf. Bremer traf das 600 Gramm schwere Gerät fast optimal, der Speer segelte weit – und selbst die führende Schöler schaute für einen Moment etwas ungläubig drein. Alsbald erschien auf der Anzeigetafel die Weite. Die starken 31,17 m hatten zwar an der Rangfolge nichts geändert, doch Bremer durfte die deutsche Vizemeisterschaft und einen neuen M45-Kreisrekord bejubeln.

Der starke Mann im Team, Martin Graumann, startete in den Kugelstoßwettbewerb der Klasse M40 mit 10,76 m und lag nach dem ersten Durchgang auf Platz 6. Auch nach einer Steigerung auf 11,29 m und später 11,47 m konnte er seine Position nicht verbessern. Doch im sechsten und letzten Versuch steigerte Graumann sich auf starke 11,83 m – Platz 4!

„Ich freue mich riesig über den sogenannten undankbaren vierten Platz. Bronze war 40 Zentimeter entfernt, doch nächstes Jahr könnte es in der M45 eine Medaille werden“, lautete Graumanns Resümee zum Wettkampf.

