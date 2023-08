Schwarzer Tag für die Salzgitter-Teams

Holger Barbier (links) und Viktoria Thiede stolperten beim Nordharzklassishetn SV Halchter (in Rot).

Die erste Runde im Fußball-Kreispokal war für viele Salzgitteraner Teams direkt Endstation. Sämtliche Nordharzklassisten mussten am Sonntag bereits ihre Segel streichen. Und mit Viktoria Thiede erwischte es auch einen Nordharzligisten. Aus dieser Liga sind nur der TSV Salzgitter (5:4 gegen Borussia Salzgitter, wir berichteten), Vahdet Salzgitter II, Gitter II, Glück Auf Gebhardshagen, Lichtenberg und Hallendorf weiter.

SV Innerstetal II – SVG Oberharz 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Kountchou (22.), 0:2 Seidel (23.), 0:3 Kountchou (58.), 1:3 L. Hartmann (68.), 1:4 Kountchou (75.).

„Wenn wir am Anfang ein Tor machen, geht das Spiel vielleicht ander aus. Hinten war der Gegner auf jeden Fall anfällig“, trauerte SVI-Trainer Thomas Rockmann vielen vergebenen Chancen nach. Allerdings bekam seine Mannschaft Lionce Vadece Kamdem Kountchou, der gleich drei Treffer erzielte, nicht in den Griff.

VfL Salder II – Lindener SV 6:7 n.E. (2:2, 0:1). Tore: 0:1 Counthino-Colanni (33.), 1:1 Wagner (50.), 1:2 Iengo (68.), 2:2 C. Schwarzburger (88./Elfmeter). Elfmeterschießen: 3:2 Ney, 4:2 R. Schwarzburger, 4:3 Counthino-Colanni, 5:3 Redder, 5:4 Wendt, 5:5 Fischer, 5:6 Iengo, 6:6 C. Schwarzburger, 6:7 Saado.

„Wir scheiden mit erhobenem Haupt aus dem Pokal aus und haben dem Nordharzligisten alles abverlangt. Am Ende waren beide Teams platt. Im Elfmeterschießen ist es immer eine Lotterie“, sagte VfL-Trainer Bernd Döring.

SV Halchter – Viktoria Thiede 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Richter (20.), 2:0 Wald (24.), 2:1 Schander (36.), 3:1, 4:1 Seidel (73., 88.).

Viktoria musste beim Nordharzklassisten viele kranke Spieler ersetzen. „Das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten, darum sind wir raus und konzentrieren uns nun auf die Liga“, bilanzierte Trainer Hasan Örs.

SV GA Gebhardshagen II – SV Wendessen 0:5 (ohne Spiel).

Fünf Urlauber, zwei Verletzte und vier Schichtarbeiter – die Knappen haben kein Team zusammenbekommen.

SG Bohrstadt – KSV Vahdet Salzgitter II 3:5 n.E. (2:2, 2:2). Tore: 0:1, 0:2 Yalcin (10., 14.), 1:2 Hundertmark (25.), 2:2 Eigentor B. Demir (35.). Elfmeterschießen: 2:3 Suel, 2:4 Üstbas, 3:4 Hundertmark, 3:5 Alagöz.

Der Lebenstedter Nordharzligist wurde seiner Favoritenrolle beim klassentieferen Gegner zwar gerecht, musste nach einer frühen 2:0-Führung am Ende aber doch noch ins Elfmeterschießen. Dort behielt der KSV dann die Nerven.

SV Borussia Salzgitter II – TSV Münchehof 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Bergmann (9.), 1:1 Demirel (20.), 1:2 Scholz (28.), 1:3, 1:4 Bergmann (47., 75.), 2:4 Demirel (83.).

Borussia-Trainer Ulhak Kalkan war zufrieden mit dem Ergebnis: „Wir sind wirklich mit dem letzten Aufgebot angetreten und haben uns im Großen und Ganzen gegen ein höherklassiges Team gut verkauft.“

FSV Fuhsetal – TSV Gielde 3:4 (0:3). Tore: 0:1 Kuchenbäcker (28.), 0:2 Schneider (31.), 0:3 Brede (34.), 0:4 Eggers (55./Elfmeter), 1:4 Freckmann (64./Elfmeter), 2:4 Körner (82.), 3:4 Freckmann (89.).

Die 0:4-Hypothek war am Ende zu groß für den FSV, der sich aber nie aufgegeben hat. „Die drei Tore in der ersten Halbzeit kassieren wir durch individuelle Fehler. Aber wie die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit eine Aufholjagd gestartet hat, hat mir imponiert“, hob FSV-Trainer Fred Matejasik hervor.

Victoria Heerte – VfR Langelsheim 2:6 (2:2). Tore: 0:1 Löwe (6.), 1:1 Malecki (25.), 2:1 Meyer (34.), 2:2 Altekin (40.), 2:3 Löwe (46.), 2:4 Sadoun (61.), 2:5 Altekin (70.), 2:6 Löwe (87.).

Die Victoria hat eine Halbzeit lang richtig gut mitgehalten mit dem Favoriten aus Langelsheim. „Dann kriegst du das 2:3, das 2:4, und irgendwann lassen die Kräfte nach“, so Heerte-Trainer Steve Seiring, der aber aus der 1. Halbzeit viel Motivation für den Ligastart mitnehme.

FC Germania Bleckenstedt II – SC Gitter II 0:8 (0:3). Tore: 0:1 Müller (3.), 0:2 Gabrielson (6.), 0:3 Müller (14.), 0:4 Cuda (48.), 0:5 Müller (52.), 0:6 Cuda (59.), 0:7 Hylski (80.), 0:8 Gomzi (83.).

Zwei starke Viertelstunden mit jeweils drei Treffern zu Beginn der Halbzeiten stellten die Weichen für den Favoriten aus Gitter klar auf Sieg.

SV Hahndorf – MTV Lichtenberg 3:4 (0:2). Tore: 0:1 Sieber (28.), 0:2 Hockmann (33.), 1:2 Gatzke (61.), 2:2 Kiehne (63./Elfmeter), 3:2 Gatzke (64.), 3:3 Schipper (68.), 3:4 Müller (90.).

Es war ein verdienter Sieg für den MTV Lichtenberg, der zwischenzeitlich in Gefahr geraten war. „Wir haben fünf Minuten lang gepennt und die drei Gegentore selbst verschuldet. Gut, dass wir uns dann wieder zusammengerissen und das Spiel gedreht haben“, konstatierte Spielertrainer Till Hockmann.

FC RW Rhüden II – GA Gebhardshagen 0:8 (0:4). Tore: 0:1 Brandeis (11.), 0:2, 0:3 J. Stockmann (11., 16.), 0:4 Rietzler (45./Elfmeter), 0:5 Klüsener (64.), 0:6, Otto (68.), 0:7 Ant (77./Elfmeter), 0:8 S. Stockmann (80.).

Guter Pflichtspielauftakt für die Knappen, die nach gut einer Viertelstunde für klare Verhältnisse beim Nordharzklassisten gesorgt hatten.

Union Salzgitter II – SG Bredelem/Astfeld 2:7 (1:2). Tore: 0:1 Holste (7.), 1:1 Kewitsch (24.), 1:2 Bertram (40.), 1:3 Shmelov (48.), 2:3 Koncar (52.), 2:4 Bertram (62.), 2:5 Shmelov (76.), 2:6 Hegelmann (83.), 2:7 Schäfer (90.).

Eine Stunde lang konnte der SV Union II das Spiel ausgeglichen gestalten. In der Schlussphase schraubte der Favorit das Ergebnis dann in die Höhe.

Fortuna Lebenstedt II – TSV Hallendorf 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Eigentor Hauptmann (5.), 0:2 Kanaan (44.), 1:2 M. Liebig (45.), 2:2 Rabbas (47.), 2:3 Atav (70.), 2:4 Iradukunda (77.). Bes.: Rote Karte für Fortuna II (78.).

Fortunas Trainer Kevin Amendy zeigte sich nach der Begegnung trotz der Niederlage zufrieden: „Wir haben nach dem 0:2-Rückstand eine super Reaktion gezeigt und hatten sogar das 3:2 auf dem Fuß. Leider geht der nicht rein. Am Ende kommt Hallendorf sicher verdient weiter, aber wir haben uns achtbar aus der Affäre gezogen.“

AKV Salzgitter – SG Ildehausen/Kirchberg 10:11 n.E. (3:3, 2:0). Tore: 1:0, 2:0 Bozkurt (37., 45.), 2:1 Meyer (58.), 3:1 Bozkurt (67.), 3:2 Galuska (69.), 3:3 Müller (90.+2). Die AKV-Torschützen im Elfmeterschießen: Sokoli, Yenigün, Gülsen, Bozkurt, Cakmak, Ali, Kolev.

Zweimal führte der AKV im Duell der beiden Nordharzklassisten mit zwei Toren Vorsprung, konnte diese Führung jedoch nicht ins Ziel retten. Die Bestrafung gab es dann im Elfmeterschießen.

Der Kreispokal in der Übersicht

1. Runde

Sonntag, 13. August

SV Wendessen II (NHK 3) – FC Othfresen (NHL 1)1:5

MTV Wolfenbüttel III (NHK 3) – Goslarer SC II (NHK 1) 3:1

SV Innerstetal II (NHK 2) – SVG Oberharz (NHL)1:4

VfL Salder II (NHK 2) – Lindener SV (NHL 2)6:7 n. E.

SV Halchter (NHK 3) – Viktoria Thiede (NHL 2)4:1

FC Blau-Gelb Asse II (NHK 3) – TSV Lochtum (NHL 1) 0:4

MTV Dettum (NHK 3) – FC Groß Döhren (NHL 1)0:2

SG Lucklum/Veltheim II (NHK) – Wildemann (NHL) 0:5 (ohne Spiel)

Gebhardshagen II (NHK) – Wendessen (NHL 2)0:5 (ohne Spiel)

SG Bohrstadt (NHK 3) – Vahdet Salzgitter II (NHL2)3:5

TSG Jerstedt (NHK 1) – SV Fümmelse (NHL 2) 1:5

FC Othfresen II (NHK 1) – TuS Cremlingen (NHL 2)6:7 n. E.

Borussia SZ II (NHK 2) – Münchehof (NHL 1)2:4

Dörnten (NHK 1) – Lucklum/Veltheim (NHL 2) 2:4

Wolfsh./Lautenthal (NHK 1) – Rhüden (NHL 1) 3:8

FSV Fuhsetal (NHK 2) – TSV Gielde (NHL 1)3:4

Victoria Heerte (NHK 2) – VfR Langelsheim (NHL 1)2:6

SV Schladen (NHK 3) – BVG Wolfenb. II (NHL 2) 3:1

Bleckenstedt II (NHK 2) – SC Gitter II (NHL 2) 0:8

WSV Wiedelah (NHK 1) – SV Kissenbrück (NHL 2)0:8

Borussia Salzgitter (NHK 3) – TSV Salzgitter (NHL 2)4:5

SV Hahndorf (NHK 1) – MTV Lichtenberg (NHL 2) 3:4

Rhüden II (NHK 1) – Gebhardshagen (NHL 2) 0:8

MTV Bornhausen (NHK 1) – Immenrode (NHL 1) 2:1

TuS Cremlingen II (NHK 3) – Liebenburg (NHL 1) 7:8 n. E.

TSV Destedt (NHK 1) – VfL Oker II (NHL 1)3:2

Union Salzgitter II (NHK 2) – Bredelem/Astf. (NHL 1) 2:7

Fortuna Lebenstedt II (NHK 2) – TSV allendorf (NHL 2) 2:4

AKV Salzgitter (NHK 2) – Ildehausen/Kirchb. (NHK 1) 10:11 n. E.

Dienstag, 15. August

FC Seesen (NHK 1) – SG Achim/Börßum/Hornburg (NHL 1) 18.30 Uhr

Mittwoch, 16. August

TSG Bad Harzburg II (NHK 1) – SG Sickte/Hötzum (NHL 2) 19.00 Uhr

TSV Üfingen II (NHK 2) – FG Vienenb./Wie. (NHL 1) 19.00 Uhr

2. Runde (23. August)

SF Ahlum (NHK 3) – MTV Salzdahlum II (NHK 3)

FC Othfresen – TSG Wildemann

3. Runde (6. September)

Spiel 35: SF Ahlum/Salzdahlum II – Sieger Othfresen – Wildemann

Spiel 36: FC Othfresen – Wildemann

Spiel 37: SV Wendessen – SVG Oberharz

Spiel 38: Sieger Seesen/SG A./Börßum/Hornburg – Lochtum

Spiel 39: Sieger Bad Harzburg II/SG Sickte/Hötzum – Lindener SV

Spiel 40: Vahdet SZ II – SV Fümmelse

Spiel 41: Sieger TSV Üfingen II/FG Vienenburg – TuS Cremlingen

Spiel 42: TSV Münchehof – SG Veltheim-Lucklum

Spiel 43: FC Gr. Döhren – FC RW Rhüden

Spiel 44: TSV Gielde – VfR Langelsheim

Spiel 45: SV Schladen – SC Gitter II

Spiel 46: SV Kissenbrück – TSV Salzgitter

Spiel 47: MTV Lichtenberg– SV Halchter

Spiel 48: SV GA Gebhardshagen – MTV Bornhausen

Spiel 49: VfL Liebenburg – TSV Destedt

Spiel 50: SG Bredelem/Astfeld – TSV Hallendorf

Spiel 51: SG Ildehausen – MTV WF III

Achtelfinale (3. Oktober)

Spiel 52: Sieger Spiel 35 – Sieger Spiel 36/Sieger Spiel 37

Spiel 53: Sieger Spiel 38 – Sieger Spiel 39

Spiel 54: Sieger Spiel 40 – Sieger Spiel 41

Spiel 55: Sieger Spiel 42 – Sieger Spiel 43

Spiel 56: Sieger Spiel 44 – Sieger Spiel 45

Spiel 57: Sieger Spiel 46 – Sieger Spiel 47

Spiel 58: Sieger Spiel 48 – Sieger Spiel 49

Spiel 59: Sieger Spiel 50 – Sieger Spiel 51

