Union mit zweitem Sieg – Gitter holt Punkt nach 1:3

Remlingen/Goslar. Der SVU macht beim 6:1 gegen den FC Blau-Gelb Asse das halbe Dutzend voll – der Sportclub spielt in Goslar 3:3 und lässt sogar den Sieg liegen.

Gitters Lauritz Hecker (in Blau) und Unions Jonas Teuber (in Weiß) haben sich am Sonntag jeweils in die Torschützenliste eingetragen.

Der SV Union Salzgitter hat den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga eingefahren und sich direkt in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt. Bei Aufsteiger FC Blau-Gelb Asse drehte der SVU einen frühen Rückstand in einen deutlichen 6:1-Auswärtssieg. Der SC Gitter zeigte beim 3:3 beim Goslarer SC Comeback-Qualitäten und kam nach einem 1:3-Pausenrückstand zurück. Am Ende ließ der Sportclub sogar mehrere Chancen auf den Sieg liegen.

FC Blau-Gelb Asse – Union Salzgitter 1:6 (1:4). Tore: 1:0 Reinboth (2.), 1:1 A. Bischoff (17.), 1:2 Teuber (40.), 1:3 Notzon (42.), 1:4 D. Ruhrmann (45.+1, Elfmeter), 1:5 Malandrino (56.), 1:6 Koziol (70.).

6 Punkte und 11:2 Tore nach zwei Spielen – der Saisonstart des SV Union Salzgitter darf durchaus als gelungen bezeichnet werden. Trainer Lars Freytag war trotz des überzeugenden Auswärtssieges bei Aufsteiger Blau-Gelb Asse jedoch nicht vollends zufrieden. „Wir kriegen kurz nach dem Anpfiff wieder ein vollkommen unnötiges Gegentor“, ärgerte sich der Coach über die Situation in der 2. Minute. Bei einem langen Ball fehlte die Abstimmung zwischen Keeper Philipp Weykamp und Dennis Ruhrmann, der nach zwei Jahren Verletzungspause sein Pflichtspiel-Comeback gab. Blau-Gelb-Kapitän Patrick Reinboth bedankte sich und schob zur frühen Führung der Hausherren ein.

Union schnürt Dreierpack kurz vor der Pause und sorgt für die Vorentscheidung

Die Gäste aus Salzgitter-Bad ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. „Das hat mir dann wiederum imponiert. Die Jungs haben weitergemacht und sind nicht nervös geworden“, so Freytag. So fiel das 1:1 durch Alexander Bischoff fast schon folgerichtig. Mit einem Dreierpack kurz vor der Pause stellte der SV Union dann die Weichen auf Sieg. Jonas Teuber (40.), Steffen Notzon (42.) und Ruhrmann (45.+1) sorgten für die beruhigende 4:1-Halbzeitführung. „Für Dennis freut es mich, wir haben ihm bewusst den Elfmeter überlassen“, so Freytag über seinen Comebacker.

In der zweiten Halbzeit trafen Marvin Malandrino (56.) und Florian Koziol (70.) zum Endstand. Somit trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste der Eisernen ein. Ein Zeichen für die Unberechenbarkeit der Blau-Weißen. „Allerdings lassen wir auch noch viele Chancen liegen“, fand Freytag noch ein Haar in der Suppe.

Goslarer SC – SC Gitter 3:3 (3:1). Tore: 1:0 Möker (15.), 2:0 Frank (24.), 2:1 Adam (27.), 3:1 Frank (31.), 3:2 Hecker (60.), 3:3 Rost (69.).

In einer wilden Anfangsphase legte Goslar los wie die Feuerwehr. „Trotzdem hatten wir die Chancen und hätten mit 2:0 führen können“, erklärte SC-Trainer Michael Bock. Zur Halbzeit stand jedoch ein 1:3-Rückstand zu Buche. „Nicht ganz unverdient“, wie Bock fand.

In der zweiten Halbzeit drehte der Sportclub dann auf. „Goslar hat plötzlich gar nicht mehr am Spiel teilgenommen. Für uns auch etwas unverständlich“, so Bock, dessen Mannschaft durch Lauritz Hecker (60.) und Jannis Rost (69.) zum Ausgleich kam. Dabei hätte es nicht bleiben müssen: „Wir haben mindestens vier hundertprozentige Chancen, die wir einfach fahrlässig liegen lassen.“

Dementsprechend fällt auch die Bewertung des Spiels von Coach Bock sehr gemischt aus: „Wenn du zur Pause 1:3 hinten liegst und dann am Ende noch einen Punkt mitnimmst, musst du eigentlich zufrieden sein. Aber wenn ich sehe, was wir beim Stand von 3:3 alles verballern, sind es fast schon zwei verschenkte Punkte, die wir hier liegen gelassen haben.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de