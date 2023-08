VfL Salder jubelt spät über einen Punkt am Elber Berg

Groß Elbe. Der VfL trifft in der Nachspielzeit zum 1:1 beim SV Innerstetal – beide Teams bleiben damit weiter sieglos in der noch jungen Saison.

Den Heimauftakt in der Fußball-Bezirksliga hatte sich der SV Innerstetal sicherlich anders vorgestellt. Im Derby gegen den VfL Salder reichte es am Sonntag nur zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. In der vierten Minute der Nachspielzeit ließ Marco Schanowski mit seinem Abstauber aus fünf Metern die Gäste über den glücklichen Punktgewinn jubeln.

Abwehr des SV Innerstetal hat mit Salders Angriff zunächst Probleme

Mit einer Überraschung wartete der Gast aus Salder zu Spielbeginn auf. Kapitän Maik Nirwing spielte neben Gino Path in der Sturmspitze. Die Abwehr des SVI hatte damit zunächst Probleme. In der 5. Spielminute klärte Abwehrchef Felix Fricke mit letztem Einsatz den Schuss von Nirwing auf der Torlinie. Bei der Rettungstat knickte Fricke jedoch um und konnte trotz Behandlung nicht mehr mitwirken. Einen Fallrückzieher von Nirwing fischte SVI-Torhüter Phil Matzulla wenig später sicher weg.

Freistoß-Offensive des SVI führt letztlich zum Erfolg

Danach übernahm die Heimelf jedoch im Mittelfeld die Initiative. Torgefahr erzeugte die SVI-Offensive vor allem bei den Freistößen von Luca Rosowski. Die Lufthoheit des Gastgebers konnten Malte Masberg und Jonas Ohlendorf jedoch zunächst nicht in etwas Zählbares umsetzen. In der 32. Minute tanzte Rosowski

VfL-Angreifer Hassan Khalil (in Grau) wird gleich von zwei SVI-Verteidigern aufgehalten. Foto: Günter Schacht / regios24

dann Waldemar Seebold und Norman Kientopp mit seiner enormen Geschwindigkeit aus. Sein Schlenzer rutschte jedoch am langen Pfosten ins Toraus. Eine Ecke von Rosowski köpfte Gino Path in der 38. Minute von der eigenen Torlinie. Kurz vor der Pause sollte sich der Dauerdruck des SVI dann doch noch lohnen: In der 40. Minute köpfte Malte Masberg den achten Freistoß aus dem Halbfeld von Rosowski zur 1:0-Pausenführung in die Maschen.

Marco Schanowski lässt den VfL Salder jubeln

Das Niveau rutschte nach der Pause immer mehr in den Keller. Der SVI scheiterte dreimal an VfL-Torhüter Nick Schönwiese. Mit der Brechstange bestimmte der Gast die letzten fünf Minuten. Und der Sturmlauf sollte sich auszahlen. Marco Schanowski gelang mit dem Schlusspfiff der glückliche 1:1-Ausgleichstreffer.

SVI-Trainer Frank Dierling bemängelte die mangelnde Konzentration seines Teams in der Schlussphase: „Wir machen unsere Chancen über die gesamte Spielzeit nicht rein. Am Ende kassieren wir den Ausgleich.“ Während VfL-Trainer Staneslav Gross trotz des glücklichen Ausgleichs der Anfangsphase nachtrauert: „Wir müssen in der 5. Minute das Führungstor machen. Dann wurde es auf dem schlecht bespielbaren Platz immer schwächer. Der SVI hatte die besseren Chancen. Doch unser Keeper Nick Schönwiese hat uns im Spiel gehalten.“

Tore: 1:0 Masberg (40.), 1:1 Schanowski (90.+4).

SVI: Matzulla – Traupe (46. J. Hartmann), Rosowski, Masberg – Fricke (10. Siemers), Ohlendorf, Müller, Staniszewski (80. Kulisch) – Gashi, Lichter.

VfL Salder: Schönwiese – Kinscher, Capar, Seebold, Path – Nirwing, Plehn, Koumba (83. Sözer), Miri – Ki98entopp (90. Walford), Khgalil (83. Schanowski).

