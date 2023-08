SG Salder/Lichtenberg krönt sich zum Ü32-Bezirksmeister

Patrick Marquardt (in Blau) erzielte drei Treffer für die SG Salder/Lichtenberg auf dem Weg zum Titel.

Die SG Salder/Lichtenberg ist Bezirksmeister der Ü32-Fußballer. Beim fast siebenstündigen Turnier am Samstag auf dem Elber Berg blieb das Team ungeschlagen und qualifizierte sich damit erstmals für die Niedersachsenmeisterschaft. „Diesen Titel haben wir gewollt. Nur im Halbfinale haben wir uns etwas schwergetan“, bilanzierte der verletzte Organisator und SG-Kapitän Dominik Rittel.

Vorrunde

SG Salder/Lichtenberg – Helmstedter SV 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Schneider (5.), 1:1 Belling (18.), 2:1 Kechter (25., Elfmeter).

Der Meister aus dem NFV-Kreis Nordharz zeigte sich beim Torabschluss entschlossener. Der Erfolg war verdient.

Lehndorfer TSV – SG Salder/Lichtenberg 1:3 (1:3). Tore: 0:1 Kechter (3.), 0:2 Sickert (8.), 0:3 Marquardt (10.), 1:3 Remus (13.).

Mit einem Blitzstart überrannte das SG-Team um Spielertrainer Ron Sickert das Team aus Braunschweig.

SG Salder/Lichtenberg – GW Calberlah 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Schneider (11.,12.), 3:0 Marquardt (20.).

Das Team aus Calberlah stand gehörig unter Druck. Nur mit einem Erfolg wäre es ins Halbfinale gekommen. Mit einem Doppelschlag beendete Christoph Schneider die Hoffnungen der Grün-Weißen jedoch schon vor der Pause.

Halbfinale

SG Salder/Lichtenberg – FSG Leinetal 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Twesmann (5.), 1:1 Marquardt (24.), 2:1 Voges (28.).

Das Halbfinale wurde zum Nervenspiel für den Nordharzmeister. Trotz drückenden Überlegenheit der SG erzielte der Gegner aus Northeim den 1:0-Pausenstand. Mit einem Sturmlauf in Halbzeit 2 riss Salder/Lichtenberg das Ruder dann aber noch herum. Ein glückliches Händchen bewies der verletzte SG-Kapitän Dominik Rittel mit der Hereinnahme seines Jokers Robert Voges, der eigentlich fürs Elfmeterschießen eingewechselt wurde. Doch Voges donnerte 60 Sekunden vor Ultimo eine Flanke von David Gasch zum 2:1 in die Maschen. „Wir hatten schon Blei in den Beinen. Doch der Erfolg war bei der Vielzahl von vergebenen Chancen mehr als verdient“, sagte Rittel.

Finale

SG Salder/Lichtenberg – Lehndorfer TSV 1:0 (1:0). Tor: Sickert (3.).

Den besseren Start erwischte wie schon im Gruppenspiel die SG: Einen Gewaltschuss von Roman Kechter konnte Lehndorfs Torhüter Benjamin Hanke nur nach vorn abklatschen. SG-Spielertrainer Ron Sickert staubte den Abpraller aus Nahdistanz zur 1:0-Führung ab (3.). Patrick Marquardt verpasste mit seinem Pfostenschuss (10.) das 2:0. Nach der Pause packten die Braunschweiger die Brechstange aus. SG-Torhüter Alexander Benke hielt den Minimalvorsprung mit einer Glanztat fest: Den Schuss aus Nahdistanz von Tobias Hartmann wehrte er zur Ecke ab (17.). Danach brachte der Nordharzmeister seine Führung ins Ziel und holte sich den Bezirkstitel.

„Wir haben gezeigt, dass wir mit den besten Teams des Bezirks mithalten können. Den Titel haben wir uns erarbeitet und sind sehr froh, dass wir jetzt automatisch für die Niedersachsenmeisterschaft qualifiziert sind. Das war unser großes Ziel“, freute sich Dominik Rittel.

SG Salder/Lichtenberg: Benke – Schneider, Sickert, Günther, Ludwig, Marquardt, Dombrowski, Gasch, Elschner, Knappe, Kechter, Brandes, Gapke, Ulrich, Voges.

