Pokal-Mittwoch: Gitter ist weiter, der SVI scheidet aus

Der SC Gitter steht in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals. In einem vor allem in der zweiten Halbzeit turbulenten Heimspiel gegen den Ligakonkurrenten VfL Oker setzte sich der Sportclub nach zwischenzeitlichen Rückstand letztlich verdient mit 4:2 durch. Der zweite Salzgitteraner Bezirksligist, der am Mittwoch im Einsatz war, ist hingegen ausgeschieden. Für den SV Innerstetal ist nach dem 0:3 bei Arminia Vechelde in der zweiten Runde Feierabend.

SC Gitter – VfL Oker 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Winnicki (3.), 1:1 Mabidi (36.), 1:2 Kessedou (70.), 2:2 Rost (72.), 3:2 E. Jaschkowitz (74.), 4:2 Quadt (75.).

Der SC Gitter kam gut aus der Kabine. Auf dem etwas rutschigen Kunstrasenplatz saß die erste nennenswerte Offensivaktion direkt: Thilo Adam hatte mit einem Steckpass die komplette Gäste-Viererkette düpiert und damit Dennis Winnicki bedient, der früh zum 1:0 versenkte (3. Minute). In der Folge hatten die Gastgeber alles im Griff und durch Samuil Kafelov (24.) sowie Lauritz Hecker (29.) zwei Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Den Treffer erzielte jedoch der VfL Oker. Einen Befreiungsschlag von VfL-Keeper Pierre Holzberg schätzte Gitters Abwehrchef Maik Neugebauer falsch ein, wodurch Talent Mabidi allein auf SC-Torwart Thorben Hoffmann zulief und zum 1:1 einschob (36.). Ein Wirkungstreffer für die Hausherren, die bis zur Pause keine Torchance mehr besaßen, jedoch drei Ecken der Harzer entschärfen mussten.

Gitter dreht das Spiel gegen den VfL Oker binnen 4 Minuten

Mitte des zweiten Durchgangs wurde es dann turbulent. Zunächst profitierte der Gast zum zweiten Mal von einem Abwehrschnitzer des SC. Nach einem Abstimmungsfehler zwischen Keeper Hoffmann und Hecker brauchte Ronnie Kessedou den Ball nur noch ins leere Tor zu schieben. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Die kurz zuvor eingewechselten Jannis Rost (72.) und Erik Jaschkowitz (74.) drehten die Partie binnen drei Minuten. Und nur eine Zeigerumdrehung später sorgte Youngster Leonik Quadt (75.) für den letztlich verdienten 4:2-Endstand und den Einzug in die dritte Runde, in der nun Bezirksligist Germania Lamme wartet. Das Heimspiel findet zwischen dem 22. und 24. August statt.

„Trotz zweier schwacher Viertelstunden haben wir einen verdienten Sieg eingefahren. Die Reaktion meiner Mannschaft nach dem Rückstand war wirklich grandios“, freute sich Gitters Trainer Michael Bock nach dem Weiterkommen.

Arminia Vechelde – SV Innerstetal 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Wolff (28., 61.), 3:0 Rüsing (68.).

Der SV Innerstetal hat so früh in der Saison bereits eine große Baustelle: Die Mannschaft vom Elber Berg schießt zu wenige und im Falle des Vechelde-Spiels sogar gar keine Tore. „Daran müssen wir dringend arbeiten. Aber das war heute nicht das Hauptproblem. Wir haben hier heute nur begleitetes Fahren angeboten“, sagte ein sichtlich unzufriedener SVI-Coach Frank Dierling nach der verdienten Niederlage. „Normalerweise muss man sich in einem Spiel gegen den SVI auf einen zweikampfstarken Gegner einstellen – das haben wir heute komplett vermissen lassen.“

Nach einem Dreifachwechsel zur Pause wurde es zwar etwas besser, zum Weiterkommen reichte die Leistung der Mannschaft jedoch nicht. Die Spieler, die diesmal eine Chance bekommen haben, haben diese nicht gut genutzt. „Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir hier mit vielen jungen Akteuren angereist waren, die von mir die nötige Zeit zum Weiterentwickeln bekommen“, machte Dierling deutlich.

SVI-Coach Dierling fordert Respekt von der Schiedsrichterin

Fast noch schwerer als die Niederlage und das Ausscheiden wog beim Trainer jedoch eine Szene, die ihm in seiner langen Fußballerlaufbahn noch nicht untergekommen war. Nach einem Foul an Luca Rosowoski in einer aussichtsreichen Position verzichtete die Unparteiische auf die gelbe Karte, die nach Dierlings Meinung zwingend nötig gewesen wäre. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es zuvor eine Verwarnung für Meckern gegeben hatte. „Ich habe ihr gesagt, dass ein Foul mindestens genauso Gelb sein muss wie Meckern. Daraufhin zeigte sie mir die Karte mit den Worten: ,Für diese dumme Aussage kriegst du von mir Gelb’. Das ist schon ein starkes Stück“, monierte Dierling. „Die Schiris fordern von uns zu Recht Respekt. Diese Aktion hatte damit rein gar nichts zu tun und hat mich auf die Palme gebracht.“

