Neuer Rekord: 663 Aktive starten am Salzgittersee

Noch nie waren so viele schnelle Königinnen und Könige der Athleten am Salzgittersee vereint. 709 Meldungen waren für den Volkstriathlon Salzgitter eingegangen, immerhin 663 Sportlerinnen und Sportler stürzten sich letztendlich mit dem Startsignal in die Fluten des Sees. „Das zeigt, welch guten Ruf der Triathlon in Salzgitter genießt“, freute sich Stephan Janecek vom SV Glück Auf Gebhardshagen, dessen Triathlon-Sparte die herausragende Veranstaltung in Zusammenarbeit mit „Trimindous“ aus Hannover am Sonntag meisterlich stemmte.

Bereits im Vorjahr, als der Volkstriathlon in Salzgitter nach sechs Jahren Pause wie Phönix aus der Asche stieg, verzeichnete er mit 428 Teilnehmenden einen Rekord. In diesem Jahr gab sogar die 2. Bundesliga ihr Debüt am Salzgittersee, zudem maßen sich mehr Aktive der Landesliga und der Verbandsliga im Schwimmen, Radfahren und Laufen, sodass dieser große Teilnehmer-Sprung zustande kam. Die äußerlichen Bedingungen passten sich dem Teilnehmerrekord an und waren nahezu optimal. Trocken, nicht zu warm, kaum Wind – das Sportlerherz musste einfach höher schlagen unter diesen erstklassigen Voraussetzungen.

Joran Driesen verpasst die Ein-Stunden-Marke nur knapp

Den Anfang machten die Herren der 2. Bundesliga. Beherzt sprangen sie in den See, schwammen 750 Meter, stiegen danach für 25 Kilometer aufs Rad, um dann abschließend eine Runde um den See – also gut fünf Kilometer – zu laufen. Joran Driesen vom TV Buschhütten setzte sich auf der Laufstrecke aus einer Sechsergruppe, die nahezu zeitgleich zum Wechsel von der Radstrecke gekommen war, entscheidend ab und verpasste die magische Ein-Stunden-Marke um lediglich 13 Sekunden.

Dieses Tempo konnte erwartungsgemäß niemand aus den unteren Ligen oder aus dem Feld des reinen Volkstriathlons mithalten. Dennoch waren auch hier Spitzenleistungen en masse zu sehen. Mittendrin die Triathleten des SV Glück Auf Gebhardshagen, die um Punkte in der Landesliga kämpften. „Die besten Fünf jedes Teams kommen in die Wertung“, erklärte Janecek. Die einzelnen Platzierungen wurden addiert, das Team mit der geringsten Summe war der Tagessieger. Punktgleich mit TriAs Hildesheim kam das Team von Triathlon Salzgitter auf den starken fünften Platz beim Heimrennen. Schnellster Glück-Auf-Athlet war Nils Oslislok, der als 23. die Linie überquerte. Nur kurz nach ihm vervollständigten Dawid Kurzeja, Harald Kahlstatt, Ulf Mietens und Ruben Brandeis das Quintett.

Salzgitteraner mischen im großen Teilnehmerfeld gut mit

Überaus zufrieden war auch Victor Gross. Als 68. war er Sechstschnellster der Gebhardshagener und rutschte somit nicht in die Ligawertung. Doch die persönliche Bestzeit von 1:22,19 Stunden machte ihn stolz. „Letztes Jahr war ich zum ersten Mal dabei, heute war es mein erster Ligastart mit persönlichem Rekord“, strahlte der 22-Jährige aus Engerode. „Das Schwimmen war für mich ziemlich lang, das Radfahren war angenehm, weil es kaum Gegenwind gab, und für das Laufen war es nicht zu heiß. Das hat richtig Spaß gemacht“, fügte Gross an.

Das Lokalkolorit glänzte auch in den weiteren Startgruppen. Im Staffelwettbewerb holte sich „Das Tretlager reloaded“ den ersten Platz. Henriette Schmitz stieg mit 1:40 Minuten Vorsprung aus dem Wasser, Christoph Gerbershagen wurde auf dem Rad von zwei Staffeln eingeholt. Doch Clemens Ostrowski war auf der Laufstrecke nicht zu bremsen, machte zweieinhalb Minuten wett und kam 18 Sekunden vor dem Zweiten ins Ziel.

Einen starken dritten Rang belegte im Volkstriathlon Paul Keller vom GSC Salzgitter. Beim Wechsel vom Rad zum Laufen brauchte er etwas länger und verlor den Anschluss zum Zweitplatzierten. Die reinen Streckenzeiten hätten zum Silberrang gereicht. Lediglich Sieger Sven Redmann war dank seines überragenden Radfahrens, wo er fast fünf Minuten herausholte, zu dominant.

Viel Lob von den Aktiven – auch aus der 2. Bundesliga

Zur flinksten Frau aus Salzgitter avancierte Kira Hinzer, die als Zehnte die finale Linie überquerte. Zwar verbesserte sich die junge Athletin aus dem Glück-Auf-Team mit dem Rad um fast eine Minute im Vergleich zum Vorjahr, doch diese büßte sie dafür dieses Mal im Laufen ein. Dennoch wurde es eine prima Leistung. Beinahe hätte es zum dritten Platz in der Altersklasse gereicht, doch wenige Meter vor dem Ziel stürmte die extrem laufstarke Pia Kleine Vorholt noch an ihr vorbei.

„Der große Aufwand, den wir betrieben haben, hat sich definitiv gelohnt. Unser gesamtes Helferteam hat sehr verantwortungsvoll gearbeitet. Ich bin echt stolz auf alle. Von den Bundesliga-Teams haben wir auch viel Lob erhalten, wie toll es mit den Helfern geklappt hat und wie super doch die Strecken hier sind. Das geht runter wie Öl und bestärkt uns für die nächste Auflage. Wir haben auch schon die Bewerbung abgegeben, dass die Bundesliga 2024 erneut Station bei uns macht“, schloss Janecek sein positives Fazit ab.

Die Ergebnisse auf einen Blick:

2. BUNDESLIGA

Männer (Team)

1. Tri Team Hamburg 62 Pkt.

2. Team Berlin II 70

3. Tri Finish Münster II 76

Männer (Einzel)

1. Joran Driesen1:00,13 Std.

2. Karl Diedrich 1:00,33

3. Philipp Dressel-Putz 1:00,44

Frauen (Team)

1. KTT 01 II 27 Pkt.

2. Team Berlin II 32

3. DLC Aachen 33

Frauen (Einzel)

1. Sara A. Seguer 1:07,43 Std.

2. Lena Brunkhorst 1:08,41

3. Alicia Stölting 1:08,58

LANDESLIGA

Männer (Team)

1. Trident Rac. Team 98 Pkt.

2. TSV Germ. Helmstedt 130

3. VfB Fallersleben 181

...

5. Triathlon Salzgitter 211

23. Nils Oslislok 1:14,47 Std.

32. Dawid Kurzeja 1:16,51

39. Harald Kahlstatt 1:18,06

56. Ulf Mietens 1:20,18

61. Ruben Brandeis 1:21,27

Männer (Einzel)

1. Dag Störmer 1:07,15 Std.

2. Björn Wüsteney 1:10,53

3. Thomas Tassler 1:11,05

Frauen (Team)

1. Hannover 96 18 Punkte

2. ASC/RSC Göttingen II 33

3. RSC Lüneburg 38

Frauen (Einzel)

1. Hanna Deuring 1:12,53 Std.

2. Naima Diesner 1:15,48

3. Katja Zeh 1:18,58

VERBANDSLIGA

Mix (Team)

1. TuS BW Lohne (Weiß) 37 Pkt.

2. TuS BW Lohne (Blau) 80

3. Triathlon Team Voelkel 91

Mix (Einzel, Männer)

1. Patrick Hartmann 1:10,05 Std.

2. Sebastian Jütte 1:11,36

3. Axel Mertens 1:11,48

Mix (Einzel, Frauen)

1. Katharina Winkel 1:20,28 Std.

2. Christina Schweers 1:20,48

3. Mira Stenzel 1:21,02

VOLKSTRIATHLON

Staffel

1. Tretlager reload.1:14,49 Std.

(Henriette Schmitz, Christoph Gerbershagen, Clemens Ostrowski)

Einzel

Junioren

1. Malte Thiel 1:20,47

AK 20 männlich

1. Sven Redmann 1:09,53

AK 25 männlich

1. Manuel Schneide 1:24,21

AK 30 männlich

1. Kevin Kolsdorf 1:16,48

AK 35 männlich

1. Adrian Dawedeit 1:15,18

AK 40 männlich

1. Holger Tessmer 1:18,57

AK 45 männlich

1. Robert Fuchs 1:18,24

AK 50 männlich

Hardy Naumann 1:13,37

AK 55 männlich

1. Kai Hebestreit 1:22,24

AK 60 männlich

1. Frank Zöfel 1:22,41

AK 65 männlich

1. Detlef Freiholz 1:25,50

AK 70 männlich

Axel Marahrens 1:42,32

AK 80 männlich

Peter Neugebauer 2:21,45

AK 20 weiblich

1. Inga Metz 1:24,11

AK 25 weiblich

1. Isabel Haubner1:25,08

AK 30 weiblich

1. Jessica Meyer 1:28:00

AK 35 weiblich

1. Claudia Schimschal 1:33,55

AK 40 weiblich

1. Anja Walter 1:30,45

AK 45 weiblich

1. Nicole Arendt 1:28,38

AK 50 weiblich

1. D. Riethmüller 1:38,24

AK 55 weiblich

1. M. Kelsch 1:28,37

AK 60 weiblich

1. Korinna Gillges 2:31,55

