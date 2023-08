Spitzenspiel endet mit Rudelbildung

Im Spitzenspiel zwischen Germania Wolfenbüttel (in Gelb) und dem KSV Vahdet Salzgitter kam es gleich zweimal zu einer Rudelbildung.

Es war das nominelle Spitzenspiel des ersten Spieltags in der Fußball-Bezirksliga, es endete mit unschönen Szenen. Und auch sonst hatte die Partie zwischen Landesliga-Absteiger Germania Wolfenbüttel und Vahdet Salzgitter nur wenig fußballerische Highlights zu bieten. Beide Teams trennten sich 1:1 (0:1)-unentschieden. Nach dem Schlusspfiff kochten die Emotionen noch einmal richtig hoch.

Vahdet-Coach Veysel Polar hatte eine Vorahnung

Vahdets Coach Veysel Polat hatte schon vor dem Spiel ein komisches Gefühl: „Die Stimmung war von Anfang an gereizt. Unverständlicher Weise haben wir auf dem knüppelharten Kunstrasenplatz gespielt und von der ersten Sekunde an ging es in den Zweikämpfen ordentlich zur Sache.“ Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Erste Rudelbildung in der ersten Halbzeit

Richtige Aufregung kam eigentlich nur nach einer Rudelbildung auf. Dieser war in der 30. Spielminute ein eigentlich unspektakulärer Zweikampf voraus gegangen. Die Gemüter beruhigten sich jedoch genauso schnell wie sie sich erhitzt hatten. Das einzige spielerische Highlight hatten dann die Gäste aus Lebenstedt parat. Ranko Sankovic, der den fehlenden Sadik Balikci im Sturm vertrat, legte nach einem Konter im Strafraum quer und bediente damit Kaan Öztürk perfekt, der zur 1:0-Pausenführung verwandelte.

„Ich habe meinen Jungs in der Pause gesagt, dass Germania nun noch aggressiver zur Sache gehen wird“, sagte Polat, der seiner Mannschaft eine Konter-Taktik vorgab. Diese hätte direkt nach Wiederbeginn fast zur Erhöhung der Führung geführt, doch der eingewechselte Kürsat Özdogan vergab die Chance. „Leider haben wir es verpasst, den Deckel auf die Partie zu machen“, trauerte Polat weiteren Möglichkeiten von Tiziano Marteddu, Kaan Öztürk und Ranko Sankovic nach.

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr drehten die Gäste dann an der Uhr, was zu zwei gelben Karten wegen Spielverzögerung führte. „Wir führen 1:0 beim Landesliga-Absteiger, da ist es klar, dass wir etwas auf Zeit spielen. Das hätte der Gegner auch gemacht“, erklärte Polat. Dieser Gegner versuchte zwar den Ausgleich zu erzielen, doch vergab die wenigen Chancen kläglich.

Ausgleich fällt nach Standard

Dies änderte sich in der 83. Minute. Es kam zu einem Freistoß, den Marcel Golkowski für Germania über die Mauer im Vahdet-Tor versenkte – das 1:1 sollte auch der Endstand sein. Doch das Spiel hatte noch einen Höhepunkt, wenn auch einen unschönen. Mit dem Schlusspfiff schoss Vahdets Marteddu den Ball ins Seitenaus und dieser traf dabei einen Wolfenbütteler Zuschauer am Bein. „Tiziano wurde sofort übel beleidigt, obwohl er eine entschuldigende Geste in Richtung des Fans zeigte“, schilderte Polat die Szene aus seiner Sicht.

Zweite Rudelbildung und rote Karte für Vahdets Ersatztorwart Sabri

Die Beleidigung bekam auch die Bank der Gäste mit. Es kam zu einer zweiten Rudelbildung. „Ich habe meine Jungs versucht zurückzuhalten. Das hat auch funktioniert. Bis ein Betreuer von Germania kam, sich auf den Boden schmiss und markierte, er sei geschlagen worden. Dabei klammerte er sich an den Fuß von meinem Ersatzkeeper Sabri Pugar“, erläuterte Polat. Pugar befreite seinen Fuß. „Der Linienrichter wertete das als Tritt und somit als Tätlichkeit. Woraufhin Sabri Rot sah. Danach habe ich meine Jungs in die Kabine geschickt und wir waren froh, als wir im Auto auf dem Heimweg saßen“, sagte Polat, dessen Vorahnung bestätigt wurde.

BV Germania Wolfenbüttel – KSV Vahdet Salzgitter 1:1 (0:1)

Tore: 1:0 Kaan Öztürk (38.), 1:1 Marcel Golkowksi (83.).

Besonderes: Rote Karte gegen Vahdets Sabri Pugar nach dem Schlusspfiff.

Germania Wolfenbüttel: Hahne – J. Feder, Rosenau, Madsack, K. Golkowski (62. M. Golkowski), Marx (84. Heyer), Sabani, Himmstedt (77. Speck), Krömer (77. Dogan), M. Feder (55. Goune), Lieckfeldt.

KSV Vahdet Salzgitter: Pogrzeba – Kücükkaya, B. Öztürk, El-Arab, Demir, Ölmez – Kadoke (46. Özdogan), Durmus, K. Öztürk (70. Suel), Sankovic, Marteddu.

