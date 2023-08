5:1 beim VfL Oker: Union gelingt der perfekte Start

Bei vielen Konkurrenten als Aufstiegsmitfavorit auf dem Zettel, hatte Fußball-Bezirksligist Union Salzgitter mit dem 2:5 im Halbfinale der Stadtmeisterschaft gegen den SC Gitter und dem 0:3 im Bezirkspokal beim MTV Schandelah-Gardessen die Generalproben auf die neue Saison ordentlich vergeigt. Einem alten Theaterspruch entsprechend, ließ das Team von Trainer Lars Freytag nun aber eine gelungene Premiere folgen. 5:1 (3:0) hieß es nach den ersten 90 Minuten der Spielzeit 2023/24 beim VfL Oker.

Union Salzgitter macht bereits zur Pause alles klar

Mann des Tages aufseiten der Gäste war Offensivkraft Justin Ruhrmann, der gleich dreimal einnetzte. Grundstein für den überzeugenden Auswärtserfolg war ein Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte. Zunächst besorgte Steffen Notzon das 1:0 in der 26. Minute, ehe Ruhrmann mit seinem ersten Treffer nur drei Minuten später nachlegte. Das 3:0 kurz vor der Pause durch Mittelfeldchef Jonas Teuber war schon eine Vorentscheidung.

Nach der Pause kamen die Gastgeber in der 55. Minute zwar noch einmal heran, doch Ruhrmann sorgte in der Schlussviertelstunde mit seinen Treffern 2 und 3 für klare Verhältnisse. „Bis auf die Anfangsphasen in beiden Halbzeiten, in denen Oker echt stark gedrückt hat, haben wir hier alles im Griff gehabt. Alle Tore sind hervorragend herausgespielt und der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung für uns“, freute sich Union-Coach Lars Freytag nach dem Auftakterfolg.

Tore: 0:1 Notzon (26.), 0:2 J. Ruhrmann (29.), 0:3 J. Teuber (41.), 1:3 Altekin (55.), 1:4, 1:5 J. Ruhrmann (73., 90.).

