Geht das schon wieder los? Salder kassiert 1:11-Klatsche

Dieser Schuss von Salders Kapitän Maik Nirwing (in Blau) trifft in der 33. Minute nur die Latte des Harzburger Tores.

Eine Riesenklatsche kassierte der VfL Salder zum Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga gegen die TSG Bad Harzburg. Trotz einer frühen Führung ging das Team von Trainer Stanislav Gross gegen den Landesliga-Absteiger sang- und klanglos mit 1:11 (1:5) unter. Ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams war klar erkennbar.

VfL Salder geht zu Beginn sogar noch in Führung

Vor der Partie beklagte VfL-Trainer Stanislav Gross das Fehlen seiner gesperrten Leistungsträger Max Scherger und Niklas Hermann. „Das wird eine schwierige Aufgabe“, so Gross vor dem Anpfiff. Die Partie begann allerdings mit einem positiven Paukenschlag. Die erste Offensivaktion des VfL führte durch Neuzugang Gino Path zur 1:0-Führung (3.). Der Favorit aus dem Harz schüttelte sich jedoch nur kurz. Im Mittelfeld nahmen Paul David Rickenstorf, Brian-Joshua Bothe und der überragende Filipe Almeida das Heft in die Hand.

Zum 1:1-Ausgleich benötigte die TSG die Gewalt des Fernschusses von Kay Petermann aus 20 Metern unter die Torlatte (12.). Zuvor hatten die Gäste einen Eckenserie ungenutzt verstreichen lassen. Es folgte dann das Freistoß-Festival von Felipe Almeida. Die beiden Versuche zum 3:1 und 4:1 versenkte Almeida jeweils im Knick des VfL-Tores. Den 5:1-Halbzeitstand markierte Almeida mit einem lupenreinen Hattricks.

TSG Bad Harzburg hat in der zweiten Halbzeit kein Erbarmen

Eine Viertelstunde lang schaltete der Gast zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Gang herunter. Der VfL kam durch Ibrahim Miri zu zwei Aktionen im Strafraum. Diese Möglichkeiten stachelten jedoch Christian Schubert und Filipe Almeida im weißen Trikot der TSG zur Erhöhung der Schlagzahl an. In schöner Regelmäßigkeit nagelte der Gast über seine laufstarken Mittelfeldakteure Schubert, Bothe und Rickenstorf die VfL-Abwehr um Norman Kientopp und Marcel Plehn am eigenen Strafraum fest. Eine Entlastung gelang der Heimelf gegen den ersten Tabellenführer der Saison nicht mehr. Vielmehr ergab sich der Gastgeber fast mutlos in die mehr als derbe Heimpleite.

Sichtlich enttäuscht zog VfL-Coach Stanislav Gross nach dem Schlusspfiff sein Fazit: „Das Ergebnis spricht für sich. Den 1:1-Ausgleich haben wir viel zu früh kassiert. Unser Torhüter Nick Schönwiese hatte außerdem nicht seinen besten Tag.“

Tore: 1:0 Path (3.), 1:1 Petermann (12.), 1:2 Schaare (17.), 1:3, 1:4, 1:5 Almeida (20., 22., 42.), 1:6 Schubert (59.), 1:7, 1:8 Almeida (71., 77.), 1:9 Schubert (78.), 1:10 Almeida (85., Elfmeter), 1:11 Schaare (88.).

