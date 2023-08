Das Duell Lüer gegen Grabowski endet 2:2

Mit einem 2:2 (1:1)-Remis gegen die SG Roklum-Winnigstedt ist der TSV Üfingen in die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga gestartet. Dabei verspielte die Truppe von Trainer Frank Leitermann eine zweimalige Führung. Der Coach war am Ende dennoch zufrieden.

Der TSV hatte nämlich eine Reaktion auf das schlechte Spiel im Bezirkspokal beim FC Wenden (1:6) gezeigt. Stellvertretend für die Leistungssteigerung stand Bennet Schilling, der in Wenden noch schwach gespielt hatte und gegen Roklum eine starke Partie ablieferte. „Ich bin sehr froh über die Leistung meiner Jungs, die gegen einen starken Gegner in einer guten Bezirksliga-Partie gut dagegen gehalten haben“, lobte Leitermann.

Phillip Lüer zeigte zum Saisonstart, dass er seine Torjägerqualitäten über die Sommerpause nicht eingebüßt hatte, und besorgte beide Treffer für seine Üfinger. Allerdings hatten die Gäste durch Marcel und Leon Grabowksi jeweils die passende Antwort parat.

„Leider wurden alle 50:50-Entscheidungen gegen uns entschieden“, beklagte der Coach und meinte damit zum Beispiel eine mögliche Abseitsposition von Marcel Grabowski vor dem 1:1 und eine knifflige Entscheidung vor dem 2:2 per Foulelfmeter durch Leon Grabowski. Gian-Paul Heckel hatte seinen Gegenspieler mit einem hohen Bein im Strafraum erwischt. „Der Gegner hatte den Kopf aber auch sehr tief...“, befand Leitermann.

Tore: 1:0 Lüer (16.), 1:1 M. Grabwoski (21.), 2:1 Lüer (74.), 2:2 L. Grabwoski (77./Elfmeter).

mh

