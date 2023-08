Gitters Erik Jaschkowitz (in Blau) setzt sich in dieser Szene gegen Wolfenbüttels Doppel-Eigentor-Schützen Patrick Lieckfeldt durch.

Fußball-Bezirkspokal Eigentor-Festival bringt den SC Gitter in Runde 2

Fußball-Bezirksligist SC Gitter steht in der zweiten Runde des Bezirkspokals. Mit dem 2:1 (1:0)-Heimerfolg über den Landesliga-Absteiger BV Germania Wolfenbüttel hat der Sportclub die Vorbereitung auf die neue Punktspielrunde, die am Freitag mit dem Heimspiel gegen den SV Innerstetal beginnt, abgeschlossen. Für das Endergebnis waren kurioserweise drei Eigentore erforderlich.

Mit einem Schachzug überraschte das SC-Trainer-Duo Michael Bock und Nico Nödler die eigenen Fans. Die Stürmer Jannis Rost und Thilo Adam drückten neben Dauerläufer Lauritz Hecker zunächst die Bank. Die erste Aktion hatten die Germanen aus der Lessingstadt. Den Schuss von Tom-Luca Madsack (6. Minute) wehrte SC-Torhüter Daniel Seidel jedoch stark zur Ecke ab. Über die Talente Ben Peinemann und Samuil Kafelov nahm dann der SC an Fahrt auf. Einen starken Freistoß von Sebastian Hiebsch köpfte Germanias Patrick Lieckfeldt in der 38. Minute zum 1:0-Pausenstand ins eigene Tor.

Vor Lieckfeldts zweitem Eigentor an diesem Tag lieferte Kafelov mit einem Sololauf die Vorarbeit. Den Rückpass auf Dennis Winnicki drückte der Germane erneut in den eigenen Kasten (66.). Auch der Anschluss der Gäste erfolgte unter gütiger Mithilfe des Gegners: Auf dem regennassen Kunstrasen blockte Sebastian Hiebsch einen Schuss von Maurice Marx zum 1:2 ins eigene Gehäuse (75.). In der Schlussviertelstunde versuchte der Gast mit der Brechstange den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Routiniers um SC-Abwehrchef Maik Neugebauer blieben jederzeit Herr der Lage. „Wir haben verdient gewonnen. Jetzt ist die Saisonvorbereitung endgültig abgeschlossen“, stellte SC-Trainer Bock nach dem Abpfiff fest.

Tore: 1:0, 2:0 Eigentore Lieckfeldt (38., 66.), 2:1 Eigentor Hiebsch (75.).

