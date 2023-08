Teilnehmerrekord des Salzgitter-Volkstriathlons eingestellt

Das Comeback des Salzgitter-Volkstriathlons darf spätestens im zweiten Jahr nach Wiederbelebung des beliebten Sportevents am Salzgittersee als vollkommen gelungen bezeichnet werden. Denn nach 475 Teilnehmenden steuern die Veranstalter von Trimindous und von Triathlon Salzgitter erneut auf einen Rekord zu – beziehungsweise haben ihn bereits erreicht.

Über 600 Anmeldungen für den Volkstriathlon, die Ligen-Wettbewerbe und die Staffeln am Sonntag, 6. August, zeigen, dass der Dreikampf aus 750 Meter Schwimmen, 25 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen rund um die Reppnersche Bucht gut ankommt bei den Athletinnen und Athleten. Auch dass die 2. Bundesliga am Sonntag in Lebenstedt startet, spricht für die gute Reputation des Events. Noch bis Freitag (22 Uhr) ist die Online-Anmeldung möglich. Kurzentschlossene können sich auch noch am Sonntag vor Ort anmelden.

Außerdem suchen die Veranstalter von Triathlon Salzgitter noch Helfer. „Wer Lust hat, einmal hinter die Kulissen eines Triathlons zu blicken, kann sich gern bei uns melden“, sagt Orga-Mitglied Dawid Kurzeja. Infos gibt es unter www. salzgitter-triathlon.de.

