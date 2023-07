In der vergangenen Saison trafen Viktoria Thiede II (gelbe Trikots) und die SG Steinlah/Haverlah noch in der 1. Nordharzklasse aufeinander. Nun spielen beide Teams im Pokal der 2. Nordharzklasse.

Fußball-Kreispokal Keine Derbys in Runde 1, mögliches Vereinsduell in Runde 2

Der Fußballkreis Nordharz hat kürzlich auf seinem Staffeltag neben dem Pokalwettbewerb der Mannschaften aus der Nordharzliga und der 1. Nordharzklasse (wir berichteten) auch die Wettbewerbe für die Teams von der 2. bis zur 4. Nordharzklasse ausgelost. Hier eine Übersicht über die Partien der verschiedenen Wettbewerbe.

Kreispokal 2. Nordharzklasse

Gleich sechs Salzgitteraner Vereine haben in der ersten Runde, die am 24. August ausgespielt wird, ein Freilos erwischt. Die SG Steinlah/Haverlah, der VfL Salder III, der FC 45 Salzgitter, die SG AKV/TSV Salzgitter II, die SG Gustedt/Innerstetal sowie der TSV Beinum greifen neben dem Lindener SV II dementsprechend erst am 7. September und damit im Achtelfinale ins Geschehen ein. In der ersten Runde gibt es derweil kein einziges Salzgitteraner Derby.

1. Runde (24. August):

Vik. Thiede II – Arm. Adersheim II

Rammelsb./Wed. II – TSV Leinde

SG Lesse/Burgdorf – Westerode

VfR Langelsheim II – Göttingerode

Achim/B./H. II – Vahdet SZ III

Hahndorf II – SVG Oberharz II

Wolfsh./Lautent. II – Bad Harz. III

Fümmelse II – BVG WF III

ESV Wolfenb. – SG Seesen-Süd II

Kreispokal 3. Nordharzklasse

Von den Teams aus der 3. Nordharzklasse steigen gleich acht Mannschaften erst im Achtelfinale ein, das für den 1. Oktober terminiert ist. Aus Salzgitter haben der SV Stern Lobmachtersen und der TSV Fortuna Salzgitter II ein Freilos gezogen. Hinzu kommen der FC Seesen II, die SG Achim/Börßum/Heiningen/Hornburg, der SC 18 Harlingerode II, die SF Ahlum II, SG Braunlage/Hohegeiß und die TSG Jerstedt II. Interessant für den Altkreis Salzgitter: Sollte der TSV Fortuna Salzgitter seine Erstrundenpartie gegen die FSG Asse-Elm gewinnen, käme es im Achtelfinale zum Duell mit der eigenen Zweiten.

1. Runde (20. August):

Blau-Gelb Asse II – Yunus E. SZ

SVG Oberharz III – Hallend. II

Bruchmachtersen – TSV Gielde II

Vahdet SZ IV – Göttinger. II

TSV Fortuna SZ – FSG Asse-Elm

Vienenb./Wied. II – TSV Lengede

SG Bohrst./Bi./Ki. II – Liebenb. II

Wehre/Kl. Döhren – ESV WF II.

Kreispokal 4. Nordharzklasse

Die Fußballer der 4. Nordharzklasse starten am am 20. August direkt mit dem Viertelfinale und mit folgenden Partien:

TSG Wildem. II – FSG Asse-Elm II

SSV Sehlde – TSV Fort. SZ III

FSV Fuhsetal II – FG Vienenb. III

FC Groß Döhren II – Bleckenst. III

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de