In Bleckenstedt stehen die Halbfinals auf dem Programm

Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Union Salzgitter (in Weiß) und dem SC Gitter ging es ordentlich zur Sache. Union siegte im Derby 4:2. Am Freitag treffen beide Teams im Halbfinale der Stadtmeisterschaft aufeinander.

Die Fußball-Stadtmeisterschaft in Bleckenstedt geht am Freitagabend in die entscheidende Phase. Im Halbfinale treffen zunächst Union Salzgitter und der SC Gitter im Süd-Klassiker aufeinander, ehe Fortuna Leben­stedt Gastgeber und Titelverteidiger Germania Bleckenstedt fordert. Es geht jeweils um das Ticket zum Finale am Sonntag (15 Uhr).

18 Uhr: Union Salzgitter – SC Gitter. Für Union-Trainer Lars Freytag kommt das Derby zur „Unzeit“: „Wir befinden uns noch mitten in der Vorbereitung, und jeder weiß, dass es in einem Spiel gegen den SC Gitter auf beiden Seiten kein Halbgas gibt.“ Dementsprechend hofft er, dass sich Geschichte nicht wiederholt. In seiner Anfangszeit bei Union hatte er nach einem Testspiel gegen den Konkurrenten zwei Verletzte zu beklagen. „Nichtsdestotrotz stehen wir in einem Halbfinale und wollen natürlich weiterkommen.“ Gitters Coach Michael Bock pflichtet seinem Kollegen bei: „Ich bin komplett bei Lars. Wir sind alle noch nicht bei 100 Prozent, aber beide Teams werden 100 Prozent geben wollen.“

19.30 Uhr: Fortuna Lebenstedt – Germania Bleckenstedt. Für Germania-Coach Gökhan Arikoglu ist die Zielsetzung klar: „Wir wollen ins Finale. Im vergangenen Jahr haben wir den Titel und dadurch viel Motivation für die weitere Saison geholt.“ Im Training sei ein guter Zug drin gewesen, nachdem der Coach mit der Einstellung in der Vorrunde nicht ganz einverstanden gewesen war. „Vor der Stadtmeisterschaft war ich zwei Wochen im Urlaub. Jetzt bin ich wieder da und wir starten gemeinsam richtig durch. Die Stadtmeisterschaft ist unsere Generalprobe, bevor es Mittwoch im Bezirkspokal ernst wird“, so Arikoglu.

Gegner Fortuna Lebenstedt hat für die Halbfinalteilnahme das geplante Trainingslager im Harz um einen Tag verschoben. „Das Spiel gegen Bleckenstedt ist quasi die erste Trainingseinheit, bevor wir Samstagmorgen in Richtung Braunlage aufbrechen. Leider sind wir bei weitem nicht vollzählig“, berichtet Fortuna-Coach Daniel Reinsch.

