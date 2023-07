Fortuna mit Terminproblem, Gitter zieht das richtige Los

Der SC Gitter (in Blau) und der KSV Vahdet Salzgitter trennten sich 0:0-unetschieden und waren am Ende punkt- und torgleich. Das Los entschied über den Halbfinaleinzug für den SC Gitter.

Kurioser zweiter Spieltag bei der Fußball-Stadtmeisterschaft in Bleckenstedt: Fortuna Lebenstedt setzte sich in Gruppe B vor 265 zahlenden Zuschauern am Sonntag souverän mit drei Siegen gegen den SC Gitter, den KSV Vahdet Salzgitter und den TSV Üfingen durch, hatte aufgrund eines geplanten Trainingslagers allerdings nun plötzlich ein Terminproblem. Der zweite Platz in der Vorschlussrunde musste am Ende per Losentscheid ermittelt werden. Gitter und Vahdet waren nach drei Spielen punkt- und torgleich und hatten im direkten Duell 0:0 gespielt. Am Ende zog der Sportclub das Halbfinal-Los.

„Wir haben kommendes Wochenende von Freitag bis Sonntag ein Trainingslager in Braunlage gebucht. Wir stehen mit dem Fußball-Kreis Nordharz im Austausch, wie wir dieses Terminproblem lösen“, sagte Daniel Reinsch, Trainer von Fortuna Lebenstedt, bereits nach dem 2:1-Erfolg im zweiten Gruppenspiel gegen den TSV Üfingen, als feststand, dass seine Mannschaft nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden würde. Am Ende des zweiten Turniertages stand dann fest: Fortuna wird am kommenden Freitag anreisen und ab 19.30 Uhr gegen Titelverteidiger Bleckenstedt um den Finaleinzug spielen. Das zweite Halbfinale bestreiten zuvor Union Salzgitter und der SC Gitter (18 Uhr).

SC Gitter – TSV Üfingen 2:0. Tore: 1:0 Adam (7.), 2:0 Rost (35.).

Sebastian Hiebsch und der SC Gitter (in Blau) fuhren gegen Felix Richter und den TSV Üfingen einen 2:0-Auftaktsieg ein. Foto: Günter Schacht / regios24

Der Auftakt in Gruppe B hatte es in sich. Nach gerade einmal sieben Minuten traf Thilo Adam für den SC Gitter zur Führung. Dabei gelang dem Offensivmann das Kunststück, eine Ecke direkt im Kasten der Üfinger zu versenken. Der Sportclub zeigte sich auch in der Folge spielbestimmend und kam vor allem über die durchgesteckten Pässe über die linke Seite immer wieder in gefährliche Positionen. Vor allem Erik Jaschkowitz profitierte davon und nutzte den Raum. Es sollte jedoch bis fünf Minuten vor dem Abpfiff dauern, ehe Jannis Rost das vorentscheidende 2:0 markierte. Kurz darauf war es wieder Rost, der eine schöne Kombination über Jaschkowitz und Sebastian Hiebsch nicht zum 3:0 verwerten konnte. Auf der anderen Seite kam es dann zum ersten richtigen Aufreger der Stadtmeisterschaft. Üfingens Felix Richter ging im gegnerischen Strafraum zu Boden – und zur Verblüffung aller Anwesenden zeigte der Schiedsrichter nach Hinweis seines Assistenten auf den Punkt. Bennett Schilling trat an und ließ Gerechtigkeit walten, indem er den Ball locker in Richtung von SC-Keeper Thorben Hoffmann schob. Danach war Schluss.

KSV Vahdet Salzgitter – Fortuna Lebenstedt 1:2. Tore: 1:0 Sankovic (5.), 1:1 Gauger (17.), 1:2 Norman (20.).

Fortunas Neuzugang Raul Lora-Moreno (hier in Blau gegen den KSV Vahdet) schoss im Abschlussspiel gegen den SC Gitter seine ersten beiden Tore für seinen neuen Verein. Foto: Günter Schacht / regios24

Wieder gab es ein frühes Tor und wieder war es verdient. Ranko Sankovic, der von seinem Trainer Veysel Polat kürzlich erst zum Spieler der abgelaufenen Saison gekürt worden war, brachte den KSV Vahdet in Führung. Hüseyin Demir und Tayfun Durmus verpassten es in der Folge, den Vorsprung weiter auszubauen. Nach etwa einer Viertelstunde änderten sich die Spielvorteile zugunsten der Fortuna. Lennart Gauger zeigte sich dann in der 17. Minute hellwach, indem er einen Pfostenschuss-Abpraller von Neuzugang Raul Lora-Moreno nutzte und zum 1:1 einschob. Und damit nicht genug: In der 20. Minute vermutete die Vahdet-Defensive, dass Fortuna-Kapitän Rick Liebig einen Freistoß an der 16er-Kante direkt auf den kurzen Pfosten ziehen würde und vernachlässigte dabei die Absicherung. Liebig legte auf Luke Norman quer, der das 2:1-Siegtor erzielte. Wiederum Demir und Durmus hatten in der Folge die Ausgleichschancen auf dem Fuß, vergaben aber wie schon in der Anfangsphase. Die effizientere von zwei Lebenstedter Mannschaften setzte sich am Ende durch.

SC Gitter – KSV Vahdet Salzgitter 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Die neuformierte Abwehrreihe des SC um Maik Neugebauer, Maximilian Hellinger, Leonik Quadt und Jan-Philip Kandemir hatte in den ersten Minuten Eingewöhnungsprobleme. Allerdings verpasste es Vahdets Ramzi Sharif, diese zu einem Torerfolg zu nutzen. SC-Keeper Daniel Seidel hielt den Schuss stark. Die erste nennenswerte Chance für Gitter hatte Dustin Günther, der bei einem Solo von Hüseyin Demir kurz vor dem Strafraum gefoult wurde. Für das Foul gab es Gelb, der fällige Freistoß von Günther ging am Tor vorbei. Die Beine der Lebenstedter wurden nun schwerer, der Sportclub wurde stärker. Doch die Konter von Thilo Adam und Dustin Günther verpufften. Neuzugang Tim Behre vergab kurz vor Schluss die zwei letzten Chancen der Blau-Weißen. „In der Schlussphase hat man gemerkt, dass sich die Teams noch in der Vorbereitung befinden. Die Beine waren schwer und die Genauigkeit ließ nach“, so SC-Trainer Michael Bock.

Fortuna Lebenstedt – TSV Üfingen 2:1. Tore: 0:1 Laschkowski (7., Elfmeter), 1:1 Rabbas (22.), 2:1 Norman (23.).

Fortunas Dennis Schwarz (in Blau) klärt in dieser Szene gegen Üfingens Phil Ruppert. Die Lebenstedter setzten sich am Ende mit 2:1 durch. Foto: Günter Schacht / regios24

Nach einem klaren Foul im Strafraum trat Üfingens Nico Lasch­kows­ki zum Elfmeter an und versenkte den Ball in der 7. Minute sicher. In der Folge verpasste es der TSV in Person von Phil Ruppert, den Vorsprung auszubauen. Ruppert scheiterte nach zwölf Minuten an Fortuna-Keeper Yannik Rüstig. Dann küsste Raul Lora-Morena mit einem beherzten Solo seine Fortuna wach. Er scheiterte zwar, aber seine Kollegen Cedric Rabbas, per direktem Freistoß (22.), und Luke Norman (23.) drehten die Partie binnen weniger Sekunden. In der 31. Minute wäre Marcel Doleschek fasst das kurioseste Tor des bisherigen Turniers gelungen. Seine abgerutschte Flanke landete am Innenpfosten und von dort aus in den Armen von TSV-Torwart Fabian Gruhn. Dessen Vorderleute hatten allerdings nichts mehr entgegenzusetzen. Damit stand die Fortuna bereits als sicherer Halbfinal-Teilnehmer fest.

TSV Üfingen – KSV Vahdet Salzgitter 0:2. Tore: 0:1 el-Arab (25.), 0:2 Balikci (30.).

Zwei starke Aktionen über die linke Angriffsseite brachten dem KSV Vahdet Salzgitter doch noch den ersten Sieg im Turnier ein. Zunächst setzte sich Linksverteidiger Hussam el-Arab in der 25. Minute energisch auf seiner Außenbahn durch und schloss trocken ins lange Ecke ab, ehe Tiziano Marteddu fünf Minuten später den gleichen Weg nahm, nach innen passte und dort Stürmer Sadik Balikci fand. Für Üfingen ging es damit mit null Punkten und nur einem Treffer – vom Elfmeterpunkt – auf die kurze Heimreise. „Das ist kein Beinbruch für uns. Wir haben das Turnier als gute Trainingseinheit gesehen und erkannt, woran wir noch arbeiten müssen: dem Torabschluss!“, sagte Fußball-Obmann Timo Schieb.

Fortuna Lebenstedt – SC Gitter 2:1. Tore: 1:0, 2:0 Lora-Moreno (10., 30.) 2:1 Adam (40.).

Als Thilo Adam mit dem Schlusspfiff das 1:2 aus Sicht seines SC Gitter per Abstauber erzielte, konnte er noch nicht ahnen, welche Dramatik er damit auslöste. Zuvor war sein Sportclub nach den beiden Treffern von Fortunas Neuzugang Raul Lora-Moreno nämlich nur Dritter und damit ausgeschieden gewesen. Durch den Treffer war Gitter nun aber plötzlich punkt- und torgleich mit dem KSV Vahdet Salzgitter. Da beide Teams gegeneinander 0:0-unentschieden gespielt hatten, musste das Los entscheiden. Und es entschied für die Blau-Weißen, die gegen die Fortuna „kein gutes Spiel gemacht hatten“, wie SC-Trainer Michael Bock nach der Partie erklärte. „Wir haben uns vorher zwei Spiele lang die Beine in den Bauch gestanden und dann haben die Jungs den Schalter nicht mehr umgelegt bekommen. In den ersten beiden Partien hat mir das Auftreten meiner Mannschaft aber sehr gut gefallen“, sagte Bock, der nun am Freitag ab 18 Uhr mit seinem Team im Süd-Derby auf Union Salzgitter trifft.

Im Anschluss an den Süd-Klassiker trifft dann Fortuna Lebenstedt auf Gastgeber Germania Blecken­stedt (19.30 Uhr). „Wir sind quasi Leidtragender unseres eigenen Erfolgs“, erklärte Fortuna-Trainer Reinsch mit Blick auf die Terminkollision mit dem Trainingslager, das nun wahrscheinlich storniert werden muss. „Wir werden am Freitag antreten. Alle Versuche, eine andere Lösung herbeizuführen haben leider nicht funktioniert.“

