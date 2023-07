Bleckenstedt und Union ziehen ins Halbfinale ein

Bleckenstedt. In Gruppe A der Stadtmeisterschaften geizen die Teams am Samstag mit Toren. Nur sieben Treffer fallen in den sechs Partien.

Germania Bleckenstedt – Union Salzgitter 0:0: Ein „Kopf an Kopf"-Rennen lieferten sich Gastgeber Bleckenstedt (in Schwarz) und Union um den Gruppensieg. Das direkte Duell endete unentschieden.

Wenig Tore, aber viel Spannung: Das beschreibt den Auftakt zur diesjährigen Fußball-Stadtmeisterschaft in Bleckenstedt treffend. Lediglich sieben Treffer brachten die vier Teams der Gruppe A in sechs Spielen à 40 Minuten am Samstag zustande. Am Ende setzten sich die Favoriten Union Salzgitter und Germania Bleckenstedt mit Erfolgen in den abschließenden Gruppenspielen durch.

Ganze 94 Minuten mussten die 257 zahlenden Zuschauer am Zolldamm warten, bis das erste Tor der diesjährigen Stadtmeisterschaft fiel. Max Schächtel von Gastgeber und Titelverteidiger Germania Bleckenstedt brach den Bann mit seinem 1:0 gegen den SV Innerstetal. In den ersten beiden Partien behielten die Torhüter jeweils eine weiße Weste.

SV Innerstetal – VfL Salder 0:0. Tore: Fehlanzeige.

SV Innerstetal – VfL Salder 0:0: Chancen waren im Auftaktspiel genügend da, ein Treffer gelang dem SVI (in Rot) und dem VfL Salder allerdings nicht. Foto: Michael Hahn / regios24

Zunächst gestaltete sich die Auftaktpartie als ein zähes Unterfangen. Der VfL Salder zeigte deutliche Schwächen im Aufbauspiel und kam mit dem hohen Pressing des SVI nur schwer klar. Deutliche Chancen für die Rot-Weißen blieben jedoch Mangelware. Lediglich Youngster Jannis Baxmann setzte einen Schuss knapp über die Latte (10.). In der Schlussphase drehten beide Teams dann aber noch einmal auf. Salders Kapitän Niklas Hermann zwang SVI-Keeper Phil Matzulla in der 32. Minute mit einem Kopfball zu einer Glanztat. Auf der Gegenseite kam Benedikt Richter nach einer Ecke am Fünfmeterraum vollkommen frei zum Kopfball, bekam jedoch keinen Druck hinter den Ball (35.). Im direkten Gegenzug hätte Salders Maik Nirwing nach einem Alleingang das 1:0 machen müssen, schob die Kugel jedoch links am Kasten vorbei. Den krachenden Schlusspunkt setzte SVI-Kapitän Felix Fricke praktisch mit dem Abpfiff mit seinem Freistoß an den Pfosten. SVI-Trainer Frank Dierling zeigte sich zufrieden: „Wir wollten hoch pressen – und das hat gut funktioniert. Die jungen Spieler machen das richtig gut.“ Salders neuer Coach Stanislav Gross sprach von einem „typischen Remis“.

Germania Bleckenstedt – Union Salzgitter 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Union Routinier Jonas Teuber (in Weiß) verhindert einen Durchmarsch von Bleckenstedts Felix Stumpe. Foto: Michael Hahn / regios24

Es dauerte im Spitzenspiel der Gruppe A bis zur 14. Minute bis zum ersten Aufreger: Bleckenstedts Okan Seker setzte einen Freistoß an den Pfosten. Zwei Minuten später scheiterte Thomas Reiswich mit seinem Flachschuss an Unions Keeper Philipp Weykamp. Dessen Mannschaft verstand es, den Landesligisten zu stressen. Aus einer kompakten Defensive setzten vor allem die schnellen Außen Jan Jaczak und Steffen Notzon immer wieder Nadelstiche. Einer davon führte zum ersten Jubel des Tages: Notzon bediente Jaczak mit einem Querpass im Strafraum und dieser drückte das Leder über die Linie (25.). Allerdings hob der Linienrichter die Fahne. Notzon soll zuvor im Abseits gestanden haben. Das letzte Wort der Partie hatte Germanias Neuzugang Luei Omar, der nach einem Solo über den halben Platz mit seinem Schuss nur knapp das Tor verpasste. Unions Trainer Sascha Bode: „Das war eine sehr erwachsene Leistung meiner jungen Truppe.“ Blecken­stedts Trainer Gökhan Arikoglu sprach von einer „ideenlosen“ Vorstellung seiner Mannschaft und schickte diese vor dem nächsten Spiel noch einmal in die Kabine.

SV Innerstetal – Germania Bleckenstedt 1:2. Tore: 0:1, 0:2 Schächtel (14., 22.), 1:2 Rosowski (40.).

Germania Bleckenstedt – SV Innerstetal 2:1: Der Landesligist aus Bleckenstedt (in Schwarz, Rico Frank) hatte im Duell mit Bezirksligist SVI am Ende die Oberhand. Foto: Michael Hahn / regios24

Die Gastgeber wollten es besser machen als gegen Union, das merkte man ihnen an. In der 8. Minute landete der Ball gleich zweimal am Pfosten des SVI-Tores. In der 14. Minute machte es Max Schächtel besser, indem er einen Ball mustergültig mit der Brust annahm und dann aus der Drehung mit einem Flachschuss im Strafraum einnetzte. In der 19. Minute konnte sich dann SVI-Keeper Phil Matzulla auszeichnen, indem er einen Freistoß von Ugur Bagci stark parierte. Drei Minuten später sah er bei einem hohen Befreiungsschlag in seine Richtung allerdings unglücklich aus – Schächtel sprang dazwischen, stibitzte sich die Kugel und schob freistehend ins leere Tor ein. Den Schlusspunkt setzte SVI-Stürmer Luca Rosowski mit einem sehenswerten Freistoß-Tor zum 1:2-Endstand (40.).

Union Salzgitter – VfL Salder 2:0. Tore: 1:0 Duwe (31.), 2:0 Jaczak (39.).

VfL Salder – Union Salzgitter 0:2: Dustin Duwe und Union Salzgitter (in Weiß) übersprangen die Hürde VfL Salder (in Blau, Norman Kientopp) erst nach Anlaufschwierigkeiten. Foto: Michael Hahn / regios24

25 Minuten lang war der VfL Salder das klar bessere Team – scheiterte allerdings selbst mit besten Möglichkeiten von Maik Nirwing (15.) und William da Silva Meneres (27.), die beide freistehend aus kurzer Distanz daneben zielten. Union zeigte sich dann kaltschnäuzig. Nach einer Riesenchance, die ihr Ziel noch nicht fand, brachte eine Ecke das 1:0. Dustin Duwe versenkte einen durchgerutschten Ball per Kopf (31.). Duwe war es auch, der nach einem mustergültigen Konter Sturmpartner Jan Jaczak bediente, der auf 2:0 erhöhte (39.). Salders Coach Stanislav Gross war dementsprechend bedient: „Wir sind hier klar das bessere Team, kriegen es aber nicht hin, das Tor zu Treffen.“

VfL Salder – Germania Bleckenstedt 0:1. Tore: 0:1 Frank (25.). Besonderes: Gelb-Rot für Salders Kapitän Hermann (38.).

Germania Bleckenstedt – VfL Salder 1:0: Salders Kapitän Niklas Hermann (in Blau) hatte meist einen Fuß vor den Schüssen des FC Germania Bleckenstedt. Kurz vor Schluss flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Foto: Michael Hahn / regios24

Auch im dritten Spiel des Tages sollte dem VfL Salder ein Torerfolg nicht vergönnt sein. Chancen waren gegen den Favoriten aus Bleckenstedt auch eher Mangelware. Vielmehr war die Defensive gefordert, die Angriffe des Landesligisten zu entschärfen. Dies gelang der Abwehr um Niklas Hermann und Marcel Plehn bis zur 25. Minute auch hervorragend. Dann zeigte Ex-Regionalligaspieler Thomas Sonntag seine ganze Klasse und setzte Rico Frank mit einem Steckpass hinter die Abwehr perfekt in Szene. Der Bezirksliga-Torschützenkönig ließ sich nicht zweimal bitten und schob zum 1:0 ein. In der 38. Minute gab es dann noch den einzigen Platzverweis des Tages: Niklas Hermann sah für ein Foul zu Recht Gelb und flog dann wegen Ballwegschießens vom Platz – eine fragwürdige Entscheidung. Bleckenstedts Coach Gökhan Arikoglu: „Ich bin nicht vollends zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Aber wir sind weiter, das zählt. Die Zügel werden in der Trainingswoche jetzt aber angezogen.“

Union Salzgitter – SV Innerstetal 1:0. Tore: 1:0 Jonas Teuber (34.).

Union Salzgitter - SV Innerstetal 1:0: Union Salzgitter (in Weiß Sebastian Bischoff) setzte sich am Ende knapp gegen die vielbeinige Abwehr des SV Innerstetal durch und feierte den Gruppensieg. Foto: Michael Hahn / regios24

Der bislang sieglose SV Innerstetal hatte sogar noch die Chance, mit einem 2:0-Sieg im letzten Spiel ins Halbfinale einzuziehen. Dazu sollte es allerdings nicht kommen. Bis auf eine zu scharfe Hereingabe von Luca Roswoski (11.) zeigte die SVI-Offensive nur wenig. Die Abwehr hingegen machte einen guten Job, ließ kaum etwas zu. Erst der eingewechselte Crispin Teuber fand eine Lücke, bediente seinen älteren Bruder Jonas, der den Ball unter die Latte knallte. „Wir sind sehr zufrieden – ungeschlagen und ohne Gegentor stehen wir im Halbfinale“, freute sich Unions Torwartcoach Sascha Bode, der seine Kollegen Lars Freytag und Florian Koziol vertrat.

