Die 2. Bundesliga startet dieses Jahr am Salzgittersee

Nach dem Comeback im vergangenen Jahr mit einem neuen Teilnehmerrekord (572) steuert der Salzgitter-Volkstriathlon erneut auf eine Bestmarke zu. Bislang haben sich für das Event am Sonntag, 6. August, am Salzgittersee bereits 440 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

„Dabei sind allerdings noch nicht alle Starterinnen und Starter mit eingerechnet“, erklärt Orga-Mitglied Dawid Kurzeja von Veranstalter „Triathlon Salzgitter“ und spielt damit auf die Ligenwettkämpfe an, die auch in diesem Jahr im Rahmen des Volkstriathlons stattfinden. Neben den Teams der Verbands- und der Landesliga nehmen diesmal auch die Mannschaften aus der 2. Bundesliga die 750 Meter Schwimmen, 25 Kilometer Radfahren und 5,4 Kilometer Laufen in Angriff – ein Zeichen dafür, dass das Team von „Triathlon Salzgitter“ in Zusammenarbeit mit Trimindous aus Hannover im vergangenen Jahr einen guten Job gemacht und sich einen Namen beim Verband gemacht hat. In der Landesliga wird auch ein Team von „Triathlon Salzgitter“ an den Start gehen.

Neben den Vereinssportlern sind auch wieder die Volkstriathleten – allein oder in der Gruppe – gefordert. So kann man die Strecke rund um den Salzgittersee solo oder als Dreierteam absolvieren. In einer Staffel übernimmt ein Teammitglied das Schwimmen, ein weiteres die Radstrecke und ein drittes übernimmt den abschließenden Lauf über eine Seerunde. Es sind Frauen- Männer- und Mixedstaffeln zugelassen. Im Ziel gibt es dann selbstverständlich auch für jedes Staffelmitglied eine Teilnehmermedaille.

Anmeldungen sind unter www.salzgitter-triathlon.de immer noch möglich. Dort gibt es auch alle Informationen rund um den Salzgitter-Volkstriathlon 2023.

Die Start-Zeiten

11.00 Uhr:

2. Bundesliga Herren

11.25 Uhr:

2. Bundesliga Damen

11.55 Uhr:

Landesliga

12.05 Uhr:

Verbandsliga

12.15 Uhr:

Volks-Staffeltriathlon

12.25 Uhr:

Volkstriathlon

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de