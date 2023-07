Salzgitteraner Teams bleiben sieglos in den Tests

Keine Siege gab es für die Salzgitteraner Fußball-Bezirksligisten in ihren Testspielen am Mittwochabend. Während Fortuna Lebenstedt und der SC Gitter jeweils zu Hause Niederlagen kassierten, verspielte der SV Innerstetal eine 2:0-Führung auf eigenem Platz in der Schlussphase

Fortuna Lebenstedt – BSC Acosta Braunschweig 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Neudorf (3.), 0:2 Schene (14.), 1:2 Liebig (52.), 1:3 Grams (72.). Besonderes: Fortuna Torhüter Simon Kässmann pariert Foulelfmeter von Niklas Neudorf (31.).

Den ersten Standard versenkten die Gäste aus Braunschweig bereits nach weniger als 180 Sekunden. Die Krähenrieder verdauten diesen Schock im ersten Spielabschnitt nicht wirklich. Vor allem, weil der Landesliga-Absteiger noch innerhalb der Startviertelstunde nachlegte. Erst nach der Pause spielte Fortuna stärker mit. Neuzugang Raul Lora Moreno und Lennart Gauger setzten dann die Akzente. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer lies der Gastgeber klare Chancen gegen den Bezirksligisten aus der Löwenstadt aus. „Wir waren nach der Pause gut im Spiel“, lobte Fortuna Trainer Daniel Reinsch die Steigerung.

SC Gitter – FT Braunschweig 0:4 (0:1). Wenn der Trainer nach einer 0:4-Niederlage „sehr zufrieden“ war, ist das meist ein Zeichen dafür, dass der Spielstand nicht zwingend das Spielgeschehen widergespiegelt hat. So war SC-Coach Nico Nödler vor allem mit der ersten Halbzeit seiner Jungs gegen den Oberliga-Absteiger sehr einverstanden: „Wir haben gut verschoben und taktisch sehr gut agiert. Leider hat in unserem Offensivspiel meist der letzte Pass in die Schnittstelle gefehlt, um uns für unseren Aufwand zu belohnen.“ Ein 2:4 wäre am Ende das gerechtere Ergebnis gewesen, in einem Spiel, in dem seine Mannschaft zumindest in Halbzeit 1 auf Augenhöhe mitgespielt hat: „Man hat nicht wirklich einen Klassenunterschied gesehen“, so Nödler.

SV Innerstetal – SV Teutonia Groß Lafferde 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Rosowski (52.), 2:0 Ahrens (70.), 2:1 Rott (80./Elfmeter), 2:2 Paul (90.).

SVI-Trainer Frank Dierling war trotz der zwei späten Gegentore zum 2:2-Endstand sehr zufrieden mit dem ersten Testspiel der Vorbereitung. „Ich habe viele Erkenntnisse aus der Partie ziehen können. Der Wettbewerb um die Plätze in der Startformation ist derzeit voll im Gange und da bringen mir solche Testspiele immer sehr viel“, so Dierling, der vor allem den Youngstern Jannis Baxmann, Jordy Tuttaß und Maik Schüttke ein gutes Zeugnis attestierte. „Vor allem für die jungen Spieler sind die ersten Partien im Erwachsenenbereich sehr wichtig, um sich an die neue Gangart zu gewöhnen.“ Das Ergebnis war wie so oft in der Vorbereitung eher zweitrangig.

