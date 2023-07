Der FC Germania gibt grünes Licht für die Stadtmeisterschaft

Bleckenstedt. In Bleckenstedt sind die letzten Handgriffe in Vorbereitung auf das am Samstag beginnende Turnier erledigt.

Der FC Germania „hat fertig“. Der amtierende Stadtmeister aus Bleckenstedt hat seine Vorbereitungen zur Austragung der Neuauflage auf der eigenen Anlage abgeschlossen. Die erste Partie bestreiten am Samstag (15 Uhr) der SV Innerstetal und der VfL Salder.

„Wir haben die letzten Handgriffe rund um unseren Platz abgeschlossen. Wir präsentieren ein gut präpariertes Vereinsgelände. Es kann losgehen“, sagt der Germania-Vorsitzende Holger Erichs beim Setzen der neuen Löcher für die neubeschafften Eckfahnen – einer Arbeit, bei der er FC-Schriftführer und Organisator Thomas Köhler unterstützte.

Platzwart Helge Konradt erhält ein Sonderlob

Ein großes Lob sprachen die beiden Vorstandsmitglieder ihrem Platzwart Helge Konradt aus. „Ohne den Einsatz von Helge wären wir bei der Fertigstellung nicht so weit. Unser fleißiger Rasenpfleger hat seinen Kleingarten direkt neben unserem Platz. Falls ein passendes Stück an Werkzeug oder Kleinmaterial fehlt, holt er schnell aus seiner Hobbywerkstatt die fehlenden Utensilien. Seit Ende Februar werkelt unser Handwerker täglich drei Stunden und mehr in und an unserer Anlage“, erzählt Erichs, der seit der 100-Jahr-Feier der Germanen neuer Vereinschef ist.

Und Thomas Köhler, der auch als Schiedsrichter für den Verein sowie als Ansetzer im Schiedsrichterausschuss des NFV-Kreises Nordharz tätig ist, hat sich für die bei der Stadtmeisterschaft eingesetzten Schiedsrichterassistenten etwas einfallen lassen: Er verschaffte ihnen etwas mehr Bewegungsspielraum auf dem Platz Am Zolldamm. „Wir haben die Seitenlinien um jeweils einen halben Meter nach innen verschoben. Das hat den Vorteil, dass der Assistent an der Linie generell etwas mehr Platz hat, der Kontakt zu den Zuschauern ist nicht mehr ganz so eng. Außerdem haben wir mit dem Einbau der neuen, abknickbaren Eckfahnen für die Spieler eine weitere Gefahrenquelle ausgeschlossen“, merkte Köhler nach seinem Spatenstich für die neuen Eckfahnen erfreut an.

Um zusätzliche Kabinen während des Turniers zu schaffen, wird der Versammlungsraum im Sportheim noch ausgeräumt und mit Tischen und Bänken für die vier Teams pro Spieltag versehen. Auf dem Platz vor dem Vereinsheim bauen die Bleckenstedter noch Zelte für Gäste, Funktionäre und Zuschauer auf. Nach der Pandemie-bedingten Verschiebung der 100-Jahr-Feier sowie der Absage der Stadtmeisterschaft 2021, freuen sich die beiden Hauptverantwortlichen des FC Germania nun auf die Spiele. „Wir haben alle organisatorischen Dinge abgearbeitet. Es gab viele Kleinigkeiten, die zuerst nicht ins Gewicht fielen, aber beim Beiseiteräumen oder Beschaffen doch eine Menge Zeit gekostet haben. Jetzt soll der Fußball im Mittelpunkt stehen. Wir wünschen uns eine faire und sportlich starke Meisterschaft“, sagte Köhler.

Wichtige Informationen für die Besucher

Eintritt:

Der Eintritt an den Spieltagen kostet für Normalzahler 5 Euro. Frauen, Rentner, Auszubildende und Studierende erhalten eine Ermäßigung. Die Dauerkarte für alle Spieltage kostet 15 Euro.

Parkmöglichkeiten:

Parkplätze am Vereinsheim stehen nur für die Offiziellen des Fußballkreises Nordharz, der Presse sowie für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Für alle anderen Besucher wird ein Parkplatz direkt hinter dem Sportplatz – auf der Wiese in Richtung Hallendorf – am Kleingarten vorbei eingerichtet. Dort stehen Einweiser bereit, die die Parkflächen zuweisen. Neben dem Parkplatz wird eine zweite Kasse für den Eintritt aufgebaut.

Verpflegung:

Gleich an zwei Orten wird mit Essens- und Getränkeständen vor dem Sportheim ein Catering für Gäste und Zuschauer angeboten.

