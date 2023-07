Bild mit viel Symbolcharakter: Der FC Viktoria Thiede (in Gelb) war mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, erlebte aber eine harte Bruchlandung. Der Klassenerhalt wurde erst am letzten Spieltag mit Schützenhilfe geschafft. Aber auch Gegner Gebhardshagen (in Blau) spielte trotz Platz 5 keine optimale Saison.