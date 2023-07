Nikolas Raeth zeigt starke Leistungen auf den Sprintstrecken

Nikolas Raeth (Mitte) ging in Lübeck gleich in vier Sprintdisziplinen an den Start. Über 400 Meter lief er sogar persönliche Bestzeit.

Sein außergewöhnliches Talent stellte Nikolas Raeth von Union Salzgitter auch bei den norddeutschen Meisterschaften in Lübeck unter Beweis. Der Sprinter lief bei den Titelkämpfen in Schleswig-Holstein neben einer persönlichen Bestleistung über 400 Meter auch auf den kürzeren Distanzen starke Zeiten. Neben dem 16-Jährigen erfreuten drei weitere junge Unioner bei Veranstaltungen in Hameln und Schladen mit guten Leistungen.

Bei den letzten überregionalen Meisterschaften vor den Ferien hatte Nikolas Raeth ein umfangreiches Sprintprogramm zu bewältigen. Als erstes standen die 100 Meter auf dem Programm. Mit starken 11,49 Sekunden qualifizierte er sich als Zweiter für den Zwischenlauf, schaffte es allerdings mit 11,55 Sekunden nicht ins Finale. Über die 200 Meter verfehlte er mit 23,36 Sekunden nur um winzige drei Hundertstelsekunden das Finale, gehörte aber zu den schnellsten seines Jahrgangs, die auch im kommenden Jahr noch der Altersklasse U18 angehören.

Über die 400 Meter gewinnt Nikolas Raeth seinen Zeitlauf

Für eine unerwartete Leistung sorgte der Gymnasiast noch im 400-Meter-Lauf. Mit ausgezeichneten 52,29 Sekunden lief er als Sieger des ersten von zwei Zeitendläufen über die Ziellinie und wurde Fünfter in der Gesamtwertung. Auch im 110-Meter-Hürdenlauf wurde er in 15,28 Sekunden Fünfter und verfehlte seinen eigenen Kreisrekord nur um eine Hundertstelsekunde.

Bei einem Sportfest in Schladen wurde die Unionerin Caya Jurtzok (11) Zweite im Dreikampf. In dem aus 50-Meter-Lauf, Weitsprung und Ballwurf bestehenden Mehrkampf erfreute sie besonders im Sprint (7,90 sek) und im Weitsprung (3,91 m). Paula Korn landete in der Klasse W13 als Dritte ebenfalls auf dem Treppchen. Insbesondere ihre 11,05 Sekunden im 75-Meter-Sprint und die 4,04 m im Weitsprung sind erwähnenswert. In Hameln lief Dominik Swoboda über 300 m in der Klasse M15 in 47,17 sek als erster über die Ziellinie.

