Auf dem Sprung nach Birmingham

Das Trampolin-Nationalkader-Quintett der TG Jugenddorf Salzgitter hat sich kurz vor der Sommerpause in eine gute Ausgangsposition im Kampf um eine mögliche Qualifikation zur Jugend-Weltmeisterschaft gebracht. Beim 12. Filderpokal sammelte die TGJ-Riege drei zweite und einen dritten Platz ein.

Striese feiert zweiten Platz

In der Altersklasse (AK) 11/12 legte Noah Scherenberg eine starke Pflichtübung hin. Durch einen Fehler in der Kür blieb ihm der Finaleinzug jedoch verwehrt. Besser lief es für Hendrik Striese in der AK 15/16. „Das war eine Bombe“, kam Trainer Pavlo Kirchner kaum aus dem Staunen heraus. „Die Pflichtübung war die beste, die er je geturnt hat“, berichtete Kirchner. Und auch die Kür hatte es in sich. Mit neuer Höchstschwierigkeit sprang Striese auf den dritten Rang nach dem Vorkampf. Im Finale steigerte er sich noch einmal und verbesserte sich sogar noch auf den zweiten Platz.

Bei den Mädchen hatten die Jugenddorfer gleich drei heiße Eisen im Feuer. In der AK 13/14 versuchte sich Alexandra Melnichuk an einer neuen Kür mit höherer Schwierigkeit. „Die haben wir relativ kurzfristig vorbereitet“, verriet Kirchner. Nach einer sehr guten Pflicht gelang die neue Kür fast fehlerfrei, sodass Melnichuk als Zweite ins Finale einzog. Dort behauptete sie ihre Position und setzte sich an die Spitze der WM-Qualifikation für die Welttitelkämpfe im englischen Birmingham im November.

Hirsch landet erstmals vor Volska

In der AK 15/16 kletterte Nikola Volska auf Rang zwei im Quali-Ranking. Sowohl in der Pflicht als auch in der Kür erfüllte sie die geforderten Normen. Am Ende reichte das zum dritten Platz. Erstmals gelang es Liska Hirsch, vor Volska in einem Wettkampf zu landen. „Schon die Pflicht war sehr stark“, lobte Pavlo Kirchner. Unterliefen ihr in der Vorkampfkür noch kleinere Fehler, so merzte Hirsch diese im Finale mehr als aus. Mit neuer persönlicher Bestleistung sprang das Nachwuchstalent auf den zweiten Platz. „Die Finalübung war bombastisch“, applaudierte Kirchner seinem Schützling, der zwar noch von der WM-Norm ein Stück entfernt ist, aber die vorhandenen Qualitäten eindrucksvoll zur Schau gestellt hatte.

