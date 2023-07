KSV Vahdet Salzgitter: Drei Trainer und ein Duo für Platz 3

Abdülbaki Hot und Hakan Ölmez, Yüksel Altinkaya, Can Vanli und Veysel Polat – die Liste der Trainer des KSV Vahdet Salzgitter war lang in der zurückliegenden Saison in der Fußball-Bezirksliga 3. Dass in der Endabrechnung trotz der vielen Umbrüche Platz 3 steht, spricht für die große Qualität, die in der Mannschaft steckt. Lediglich 33 von möglichen 51 Heimpunkten haben sogar noch mehr für die Lebenstedter verhindert, die dafür auswärts nur vier Niederlagen und ein Unentschieden kassiert haben. Trainer Veysel Polat blickt auf die Spielzeit 2022/23 zurück.

Dieses Spiel ist positiv in Erinnerung geblieben:

Tatsächlich war das sogar eine Niederlage. Im Pokalviertelfinale gegen den 1. SC Göttingen 05 haben wir zu Hause zwar mit 1:3 verloren, die Mannschaft hat aber ein hervorragendes Spiel abgeliefert. Da hab ich gemerkt, dass es in die richtige Richtung bei uns geht. Fußballerisch war das top und wir haben gegen einen Landesligisten, der mit einer langen Siegesserie zu uns kam, sehr lange mitgehalten.

Dieses Spiel ist negativ in Erinnerung geblieben:

Auch da muss ich nicht lange überlegen: Das 0:3 zu Hause gegen den SC Gitter. Wir hätten noch drei Tage weiter spielen können und wir hätten kein Tor erzielt. Wir haben unsere Schlüsse aus dieser schwachen Partie gezogen. Normalerweise liegt uns Gitter, aber diesmal haben sie mit einer Fünfer-Kette agiert und wir haben deren drei pfeilschnellen Stürmer nicht in den Griff bekommen.

Diese Schulnote verteilt der Trainer an sein Team:

Eine solide 2. Eigentlich geben wir uns mit Platz 3 nicht zufrieden und wollten mehr erreichen, allerdings muss man auch die Umstände in dieser Saison mit berücksichtigen. Wir haben aufgrund der vielen Spielausfälle sehr viele Partien in der Rückrunde gehabt. Und trotzdem waren die Jungs immer zahlreich beim Training. Das rechne ich ihnen hoch an.

Dieser Spieler war die Überraschung der Saison:

Das ist für mich Ranko Sankovic. Er hatte schon immer eine wichtige Rolle im Team, aber in dieser Saison musste er nach den Ausfällen von Abdülbaki Hot und Ali Demir noch mehr Verantwortung übernehmen. Das hat er getan und zwar auf sowie neben dem Platz. Er hat die Mannschaft immer wieder nach vorne gepusht, trotz Verletzungen fast nie gefehlt und sich selbst damit für mich zum Spieler der Saison gekürt.

So lief die Mannschaftsfahrt:

Aufgrund der kurzen Zeit zwischen Saisonende und Vorbereitungsstart haben wir in diesem Jahr auf eine Mannschaftsfahrt verzichtet. Das Abschiedsspiel für Ali Demir am vergangenen Samstag gegen Grün-Weiß Vallstedt war aber ein Highlight in unserer Sommerpause, bei dem wir alle zusammengekommen sind, um unseren Kapitän gebührend zu verabschieden. Das war ein wirklich schöner Nachmittag mit erstaunlich gutem Fußball auf beiden Seiten.

