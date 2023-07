Horst Hedrich holt wieder zwei Medaillen bei der EM

Sandefjord (Norwegen). „Ich gehöre weiterhin zur absoluten Spitze in Europa“, zog Horst Hedrich überschäumend vor Begeisterung sein Fazit von seinem Abschneiden bei den Senioren-Tischtennis-Europameisterschaften in Sandefjord. Der 86-jährige Haudegen vom TSV Salzgitter hat bei den kontinentalen Titelkämpfen in der südnorwegischen Stadt wie schon bei der vergangenen EM Doppel-Gold und Einzel-Silber gewonnen.

Insgesamt gingen in dem Convention-Center von Sandefjord fast 1800 Aktive aus mehr als 50 Nationen an den Start. Davon bildete Deutschland mit 600 Teilnehmern die größte Gruppe. Neben dem fidelen Oldie nahm auch dessen Vereinskamerad Wolfgang Kiesel an diesem Mammutturnier teil, das an 116 Tischen in zwei Hallen ausgetragen wurde. Auch Kiesel war mit seinem Abschneiden zufrieden. „Ich wollte das Hauptfeld erreichen, und das ist mir in beiden Disziplinen geglückt“, so der 54-Jährige.

Horst Hedrich besiegt seinen Doppelpartner im Einzel-Halbfinale

Ohne größeren Widerstand marschierte Hedrich durch die Reihen des 85er-Feldes bei den Oldies. Dabei wurden in der Vorrunde der Pole Michal Peterski und der Schwede Nils Swensson zu einer leichten Beute. Auch der Tscheche Mikula Oldrich kam im Achtelfinale nicht über eine Statistenrolle hinaus. Kaum anders erging es seinem früheren Doppelpartner Klaus Krüger. „Er hatte nicht den Hauch einer Chance“, scheute sich der Leben­stedter nicht vor Eigenlob nach dem Viersatzsieg. Nicht anders erging es Rudi Fritzinger mit dem er in Sandefjord Gold im Doppel gewann. „Ihn habe ich im Halbfinale locker besiegt“, urteilte der 86-jährige Veteran nicht ohne Scheu.

Seinen Lehrmeister fand Hedrich allerdings im Endspiel im zwei Jahre jüngeren Spanier Josep Madurell Rodriguez. „Der konnte einfach alles besser und war völlig schnittunempfindlich. Vor allem mit seiner Rückhand punktete Josep regelmäßig“, räumte der pensionierte Diplomingenieur die Überlegenheit seines Gegners ein. „Der wurde im Oman in der AK 80 im Januar noch Vize-Weltmeister und hat hier in den Einzeln keinen Satz verloren.“

Lebenstedter und Rudi Fritzinger marschieren durch die Doppel-Konkurrenz

Die überragende Fitness Hedrichs trug auch im Duett mit Fritzinger reife Früchte. Dies bekamen in der Gruppenphase eine deutsch-belgische Paarung ebenso zu spüren wie Helmut Kretzer mit dem Finnen Paul Ukkonen. Ohne Satzverlust kanzelte das Duo auch bis zum Erreichen des Finals Krüger mit dem Finnen Kai Merimaa und die britisch-schwedische Kombination Keith Powell/Hans Westling ab. Nach dem Finaltriumph über seine Landsleute Bruno Schulz/Günter Glandt sagte Hedrich: „Ich habe nur die Halle gesehen und mich stets gut vorbereitet. Jetzt werde ich mit meiner Frau Helga in unserem Wohnmobil noch mehrere Wochen Süd-Ost Norwegen bereisen.“

Deutlich umfangreicher war das Programm mit 250 Konkurrenten von Wolfgang Kiesel, der als Zweitplatzierter mit 3:0-Erfolgen über Klaus Kunfeld und den Rumänen Istvan Fülop das 128er-Haupfeld erreichte. Dort fehlte ihm im Entscheidungssatz gegen den Schweden Michael Kullberg allerdings Glück. Kaum anders erging es Kiesel mit seinem Partner Christian Havekost (Vechelde) im Doppel. Eine 10:6-Führung in der ersten K.o.-Runde reichte gegen die Slowaken Marian Begala/Peter Kraajci nicht zum Sieg. „Schade, das war machbar“, bedauerte Kiesel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de