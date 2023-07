Spannung bis zum letzten Spieltag

Die Situation in der Tennis-Landesliga der Herren 30 ist schon grotesk: Der TC Bad hat sein letztes Spiel gegen das Tabellenschlusslicht Braunschweiger THC mit 1:5 verloren, steht dennoch weiterhin auf Platz 2 und muss trotzdem um den Klassenerhalt bangen. In den verbleibenden drei Saisonpartien ist das Team um Frontmann Manuel Wiesner zum Zuschauen verdammt.

Folgendes Szenario ist denkbar: Enden die drei übrigen Partien (Braunschweiger THC – TV Letter, SV Großburgwedel – Braunschweiger THC, SV Großburgwedel – SG Rodenberg) allesamt unentschieden, hätten fünf von sechs Teams 4:6 Punkte. Dann käme die Matchpunkt-Bilanz zum Tragen. Dabei hätte der TC Bad die schlechtesten Karten und würde tatsächlich noch absteigen. Die gute Nachricht: Gibt es in einer der drei Partien einen Sieger, ist der TC Bad automatisch gerettet.

TC Bad – Braunschweiger THC 1:5. Dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, lag insbesondere an der überraschenden und vor allem hohen Heimniederlage gegen den Nachbarn aus Braunschweig. Topspieler Manuel Wiesner ist momentan nicht in Vollbesitz seiner Kräfte und verlor dementsprechend deutlich mit 0:6, 0:6 gegen Mark Gehre. Bei der Nummer 2 des TC Bad, Jan Hedder, machen sich die zahlreichen beruflichbedingten Auslandsdienstreisen bemerkbar. Es fehlt schlicht das Training. „Momentan findet er einfach nicht seinen Schlag“, sagt Wiesner. Hedder hatte beim 4:6, 0:6 gegen Ludwig Fazel nur im ersten Satz mitgehalten. Den einzigen Punkt der Sölter sicherte Phillipp Zimmermann. Er spielte gegen Björn Brennecke solide und gewann nach verlorenem ersten Satz noch mit 3:6, 6:3, 10:5. Zu viele eigene Fehler verhinderten einen Erfolg von Sascha Klingenberg gegen Oliver Holey beim 5:7, 2:6. In den Doppeln waren Wiesner/Klingenberg beim 0:6, 1:6 gegen das Braunschweiger Top-Duo Gehre/Ludwig chancenlos. Hedder/Zimmermann schnupperten gegen Brennecke/Holey zumindest am Punkt, unterlagen aber 6:4, 5:7, 5:10. Eine Niederlage, die am Ende noch entscheidend werden könnte.

