Jugendhandball im Sand und auf Rasen in Thiede

Zwei Tage mit jeder Menge Jugend-Handball unter freiem Himmel liegen hinter den Thieder Organisatoren des 27. Jugend-Viktoriacups. Aufgrund kurzfristiger Absagen waren am Samstag und Sonntag 77 Teams im Sand und auf Rasen im Einsatz.

Zwei Stunden vor Beginn des Rasenturniers am Sonntag sorgte ein Wolkenbruch für die perfekte Bewässerung der Spielfelder. Während der insgesamt 121 Spiele in fünf Altersklassen blieb es dann zum Glück trocken.

In der männlichen Jugend dominiert der TSV Anderten

Erfolgreichster Verein wurde der TSV Anderten, der mit seinen männlichen Teams in der A-, B-, C- und E-Jugend triumphierte. Lediglich die D-Jugend des SV Stöckheim verhinderte das perfekte Ergebnis der Hannoveraner durch den 12:10-Finalsieg gegen – wie sollte es anders sein – den TSV Anderten.

In der männlichen A-Jugend gewann der TSV vor Stahl Blankenburg sowie Viktoria Thiede. Für die Gastgeber war es das letzte Jugendturnier, da die Viktoria in der kommenden Saison keine männliche A-Jugend im Spielbetrieb melden wird. Die Jungs rücken in den Erwachsenbereich auf.

Während in der B-Jugend kein Salzgitteraner Team gemeldet war, tummelten sich gleich drei hiesige Teams in der C-Jugend-Konkurrenz. Mit einem 6:5-Erfolg schnappte sich Viktoria Thiede im Spiel um Platz 3 gegen die HSG Liebenburg-Salzgitter I den Bronzerang. Im mit zwölf Teams am stärksten besetzten Turnier der männlichen E-Jugend spielten die drei Gruppensieger eine Finalrunde, in der sich der TSV Anderten vor dem TB Lengede und dem TV Mascherode erfolgreich durchsetzte.

E-Jugend-Mädels der TGJ Salzgitter feiern den „halben Heimsieg“

Im Turnier der weiblichen D-Jugend feierte die TGJ Salzgitter (in Weiß) einen Sieg. Foto: Dennis Lendeckel / regios24

Da in der weiblichen A- und B-Jugend nur jeweils zwei Teams gemeldet wurden, gab es ein gemischtes Turnier. Dabei setzte sich die A-Jugend der HSG Bad Harzburg/Vienenburg vor der B-Jugend-Landesligamannschaft der Gastgeberinnen sowie der A-Jugend von BSG Pneumant Fürstenwalde durch.

Großer Jubel herrschte bei der weiblichen C-Jugend der HSG Plesse-Hardenberg, die erstmals am Turnier teilnahmen und sich im Finale gegen den SV Stöckheim mit 8:6 durchsetzen konnte. Im Spiel um Platz 5 gewann die TGJ Salzgitter das Derby gegen Viktoria Thiede. In der weiblichen D-Jugend gewann die HG Elm souverän das Finale mit 16:5 gegen den SV Stöckheim.

Durch zwei kurzfristige Absagen vor dem Turnier waren es bei der weiblichen E-Jugend nur vier Teams. Unter großem Jubel nahm die TGJ Salzgitter den Pokal mit nach Hause und sorgte somit zumindest für einen „halben Heimsieg“ an diesem Wochenende.

Minispielfest mit 13 Teams und eine perfekte Organisation

Beim Minispielfest für die jüngsten Handballerinnen und Handballer waren 13 Mannschaften beteiligt. Allein Gastgeber Viktoria Thiede schickte fünf Teams ins Rennen. Da bei den Minis das Spielerlebnis vor dem Spielergebnis steht, erhielten alle teilnehmenden Kinder nach Turnierende eine Goldmedaille als Erinnerung. Acht Stunden Handballprogramm galt es am Sonntag zu bewältigen. Dabei schaffte es das Organisationsteam des FC Viktoria Thiede fast sensationell, den straffen Zeitplan minuziös einzuhalten. Die letzte Spielrunde mit dem Finale der männlichen C-Jugend konnte gar einige Minuten früher angepfiffen werden als es im Spielplan vorgesehen war. Zu Recht gab es nach dem Turnier von allen Seiten großes Lob an die Veranstalter.

Im Sand gibt es in fünf Turnieren vier verschiedene Sieger

Der Samstag stand im Zeichen des Beachhandballs. Von der A- bis C-Jugend wurden die Sieger im Sand gesucht. Und dabei trotzten die Teams den zwischenzeitlichen Regenschauern. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde weniger der Kempa-Trick angewendet, um zwei Punkte statt einem Zähler pro Tor zu erhalten. Diesmal waren Torwarttore und Pirouetten-Würfe beliebt, um das Treffer-Konto schnell aufzufüllen.

Besonders hochklassig gestaltete sich das Finale der männlichen C-Jugend, in dem sich der TSV Anderten I gegen den SV Stöckheim erst im Shoot-Out durchsetzen konnte. Den dritten Platz dieser Altersklasse belegte überraschend Viktoria Thiede. Auch die männliche A-Jugend aus Anderten war erfolgreich, während der Titel bei den B-Junioren an die ungeschlagenen Gäste aus Leipzig ging.

Bessere Tordifferenz lässt Viktoria jubeln – Thieder Torwart ist Spieler des Tages

Thiedes C-Jugend-Torwart Tobias Uranain (in Schwarz)glänzte als Keeper und als Torschütze. Er wurde zum Spieler des Tages gewählt. Foto: Udo Starke / regios24

Bei den weiblichen Kolleginnen wurden die A- und B-Jugend zusammengelegt und es entwickelte sich ein spannendes Dreier-Turnier. Alle Mannschaften waren am Ende punkt- und satzgleich, so dass die tatsächlich erzielten Punkte aus den einzelnen Spielen entscheiden mussten. Dabei hatte Viktoria Thiede I (B-Jugend) ein um fünf Tore besseres Ergebnis als die weibliche A der BSG Pneumant Fürstenwalde. Dritter wurde die zweite Mannschaft der Gastgeber. In der weiblichen C-Jugend gewann der SV Stöckheim vor der HSG Plesse-Hardenberg sowie Viktoria Thiede.

Als Spieler des Tages wurde Thiedes Torwart Tobias Uranin aus der männlichen C-Jugend ausgezeichnet. Vor allem im Shoot-Out gegen den TSV Anderten II bewies er seine Stärke, indem er alle fünf Würfe der Gäste aus der Landeshauptstadt parierte.

