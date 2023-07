13-jähriger Plewka feiert Rekordweite – Unioner holen Titel

Salzgitter-Bad. Das Helmstedter Talent kommt bei der Hammerwurf-Bezirksmeisterschaft auf 59,17 Meter und ist damit an der Spitze Niedersachsens

Mit einem Wurf auf fast 60 Meter stahl der erst 13-jährige Jan Plewka vom TSV Germania Helmstedt bei der Hammerwurf-Bezirksmeisterschaft im Stadion von Union Salzgitter allen anderen Teilnehmern die Show. Neben Plewka trugen sich aber auch sechs Unioner Hammerwerfer und -werferinnen in die Siegerlisten ein.

Salzgitter ist seit vielen Jahren ein gern angesteuerter Ort für Hammerwerfer der Region, schließlich haben die Unioner doch mit ihren drei Hammerwurfringen eine auch für überregionale Titelkämpfe taugliche Sportanlage und dies wusste auch der junge Helmstedter Jan Plewka zu nutzen. Vor Beginn der Veranstaltung rangierte er schon mit 56,55 m auf Rang 1 der NLV-Bestenliste und nun beförderte er das drei Kilo schwere Gerät gleich im ersten Versuch auf vorzügliche 59,17 m. Mit dieser gewaltigen Steigerung lässt der Sieger in der Klasse M13 für die Zukunft einiges erwarten.

Koppenhöfer verpasst Kreisrekord knapp

Von den Gastgebern ließ der 52-jährige Steffen Koppenhöfer den mit sechs Kilo wesentlich schwereren Hammer am weitesten fliegen. Der ehemalige 60-Meter-Werfer zeigte, dass er auch in der Senioren-Klasse zu den Besten gehört. Nach einer feinen Serie – alle seine gültigen Versuche landeten jenseits der 40-Meter-Marke – setzte er als Sieger im letzten Wurf mit starken 43,66 m das i-Tüpfelchen auf einen gelungenen Wettkampf, in dem er seinen eigenen M50-Kreisrekord nur um 26 Zentimeter verfehlte.

In der Klasse M40 konnte sich Vereinskamerad Martin Graumann, der eher als Kugelstoßer seine Erfolge feiert, über eine neue persönliche Bestleistung freuen. Der 44-Jährige steigerte sich als Sieger auf 33,31 m. Union-Oldie Gerhard Flachowski siegte in der Klasse M75. Der 79-jährige Leichtathlet beförderte den vier Kilo schweren Hammer auf 23,33 m.

Melanie Bremer zeigt sich in Topform

Bei den Frauen schleuderte Melanie Bremer den Hammer als Vizemeisterin auf einen neuen Kreisrekord. Mit einem Wurf auf 30,82 m verbesserte sie die Bestleistung von Birgit Johns aus dem Jahre 2014 und rangiert damit auf Platz 7 in der bundesweiten Rangliste. Edda Alex trug sich mit einem Wurf auf 22,81 m als Meisterin der Klasse W55 in die Siegerliste ein. Hochspringerin Renate Richter (W70) zeigte mit 19,87 m, dass sie auch mit dem Hammer umgehen kann.

Friedhelm Bode wurde in der Klasse M70 mit 29,18 m Vizemeister und konnte sich über einen neuen Vereinsrekord freuen. Linus Thierfelder (M12) schleuderte den Hammer als Bester auf 17,56 m und Linus Salge wurde mit 19,79 m Dritter der Altersklasse M14.

mas

