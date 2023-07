„Kaptan“ Ali Demir trifft zum Abschied viermal

Ali Demir (vorne, in Rot) war als robuster Defensivspieler bekannt, in seinem Abschiedsspiel glänzte er als vierfacher Torschütze.

Mit der Bezeichnung „Legende“ sollte man beim Fußball sparsam umgehen, der KSV Vahdet Salzgitter hat den Begriff nun jedoch im Zuge der Verabschiedung vom langjährigen Kapitän Ali Demir verwendet – und das zu Recht. Der 33-Jährige hängt seine Fußballschuhe am Herrenbereich an den Nagel und hat in seinen über zehn Jahren bei den Lebenstedtern Spuren hinterlassen.

Bezirkspokal war Demirs größter Erfolg

Von der Kreisliga bis in die Landesliga führte der „Kaptan“ seine Mannschaft, feierte sowohl auf dem Feld als auch in der Halle die Stadtmeisterschaft und wurde Bezirkspokalsieger mit dem KSV Vahdet. „Rückblickend war der Sieg im Bezirkspokal 2016 mein größter Erfolg“, erklärte Demir, der aber mit dem Begriff „Legende“ nicht ganz einverstanden ist: „Ich habe das gelesen, aber ich bin ganz ehrlich, das ist mir etwas zu viel des Guten.“ Eine Aussage, die zu dem stets bescheidenen Kicker und fairen Sportsmann passt. Wehren wird es sich gegen seinen neuen Titel bei Vahdet allerdings nicht können.

Vier Treffer zum Abschied

Zum Abschluss seiner aktiven Karriere im Herrenbereich kam es am Samstag an der Rudolf-Harbig-Straße in Lebenstedt noch einmal zum Aufeinandertreffen mit vielen alten Weggefährten. Grün-Weiß Vallstedt, für das Demir am zweitlängsten spielte, war mit einem Allstar-Team zu Gast und traf auf den KSV Vahdet. Demir spielte – wie es sich gehört – je eine Halbzeit für beide Mannschaften. „Zum Glück haben wir nur zweimal 30 Minuten gespielt. Mehr wäre bei den meisten auch nicht mehr drin gewesen“, erklärte Demir mit seinem allseits bekannten breiten Grinsen. Dabei musste er sogar noch fünf Minuten Nachspielzeit überstehen, weil Vahdet nach 60 Minuten mit 3:4 im Hintertreffen lag. „Ein weiterer Treffer wollte aber einfach nicht mehr fallen“, so Demir, der seine Karriere mit vier eigenen Treffern – zwei für jedes Team – beendete. Ein Torerfolg gelang ihm auch schon beim letzten Pflichtspiel gegen den Goslarer SC (3:2). Demir durfte sich seine Position aussuchen und netzte als Stürmer in der 16. Minute ein.

Kein Wunder also, dass die alten Teamkollegen Roman Kechter und Ron Sickert, die erfolgreich mit der SG Salder/Lichtenberg im Ü32-Bereich unterwegs sind, nach dem Schlusspfiff direkt ein Angebot unterbreitet haben. „Sie brauchen noch einen treffsicheren Angreifer“, berichtete Demir grinsend, der bereits in der Jugend für den VfL Salder gespielt hatte. Ob er das Angebot annehmen wird, wisse er noch nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass man die „Legende des KSV Vahdet“ auch in Zukunft noch auf dem Platz sehen wird.

