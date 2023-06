Young Steelers wollen ihren Lauf fortsetzen

Salzgitter. Salzgitters Flag-Footballer peilen in Hannover den sechsten Sieg im sechsten Spiel an. Die Wings of Steel müssen derweil nach Osnabrück reisen.

Die Weste ist weiß – und das soll sie auch bleiben! Die Flag-Footballer der Young Steelers aus Salzgitter wollen ihren Lauf am Samstag in der niedersächsischen Landeshauptstadt fortsetzen. Von 11 Uhr an sind sie zu Gast bei den Hannover Grizzlies.

Fünf Spiele, fünf Siege: Die Bilanz der Young Steelers ist makellos. Und zu den Teams, die den erfolgshungrigen Akteuren aus Salzgitter im bisherigen Saisonverlauf zum „Opfer“ gefallen sind, gehören eben auch die Grizzlies Hannover. Erst vor fünf Wochen stieg das Hinspiel im Stadion am Salzgittersee – und es war eine mehr als eindeutige Angelegenheit. Mit 48:0 fertigten die Young Steelers den Kontrahenten ab und wussten sowohl offensiv als auch defensiv zu überzeugen. Kein Wunder also, dass das halbe Dutzend an Siegen nun am Samstag bereits vollgemacht werden soll – und die Weste somit weiter blütenweiß bleibt.

Eine deutlich weitere Auswärtsfahrt steht dagegen der U16-Mannschaft der Wings of Steel (SG Salzgitter/Wolfsburg) bevor: Sie ist am Sonntag von 11 Uhr an zu Gast bei den Osnabrück Tigers. Nach einer klaren Auftaktniederlage gegen Hannover feierte die Spielgemeinschaft zuletzt einen 49:28-Erfolg in Bremen und möchte den Schwung nun mit nach Osnabrück nehmen.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de