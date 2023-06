U19 des SCU hat trotz Niederlage einen Grund zum Feiern

Zum Saisonabschluss mussten die A-Jugendfußballer des SCU Salzgitter noch einmal eine Niederlage in der Landesliga hinnehmen. Doch einen Trost gab es, die Mannschaft war die fairste der Liga. Torreich ging es derweil bei den B-Junioren zu, der SCU musste beim SV Reislingen-Neuhaus in letzter Minute den 4:4-Ausgleichstreffer hinnehmen.

A-Junioren, Landesliga

SCU SalzGitter – Arminia Vechelde 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Eigentor Oppermann (13.), 1:1 Beyer (16.), 1:2 Knigge (87.).

Die stark ersatzgeschwächten Salzgitteraner gingen mit dem Ziel in die Partie, keine gelbe Karte zu kassieren. Doch auch spielerisch hielten sie gut gegen. Es fehlte jedoch die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, der starke Vechelder Keeper verhinderte gleich mehrere Einschläge in sein Gehäuse. Kurz vor Spielende musste Salzgitter das 1:2 hinnehmen. Für Coach Jonas Teuber war es das letzte Spiel mit dem Team, er betreut in der kommenden Saison den in die D-Jugend aufgerückten Jahrgang.

B-Junioren, Landesliga

SV Reislingen-Neuhaus – SCU Salzgitter 4:4 (1:1). Tore: 1:0

Spano (7.), 1:1 Schäfer (37.), 2:1 Koloska (64.), 2:2 M.Müller (65.), 3:2 Koloska (68.), 3:3 Göbel (70.), 3:4 Feldberg (79.), 4:4 Koloska (80.).

Nach dem bereits feststehenden Klassenerhalt ließ es Salzgitters Nachwuchs im letzten Saisonspiel beim SV Reislingen-Neuhaus locker angehen. Torjäger Joey-Ben Bock rückte ins Tor, während der eigentliche Schlussmann Finnley Krause in die Sturmspitze rückte. Nach 80 wilden Minuten verteilten beide Mannschaften die Tore gleichmäßig.

A-Junioren, Bezirksliga

TusPo Petershütte – VfL Salder abgebrochen.

Die Gäste reisten lediglich mit sieben Akteuren nach Petershütte. Beim Stand von 9:0 für die Hausherren wurde die Partie in der 39. Minute abgebrochen. Durch eine Verletzung wäre der VfL nur noch zu sechst gewesen, der Schiedsrichter hatte keine andere Möglichkeit, als das Spiel vorzeitig zu beenden.

C-Junioren, Bezirksliga

JSG Schladen/Gielde – SCU SalzGitter 2:10. Tore: nicht gemeldet.

Es wurde noch einmal torreich: Gegen das Schlusslicht Schladen spielten sich Salzgitters C-Junioren zahlreiche Chancen heraus und gewannen letztendlich zweistellig.

