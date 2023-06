Salders Ü40 ist nach „hartem Stück Arbeit“ Nordharzmeister

Die Ü40-Fußballer des VfL Salder krönten sich in der Endrunde um die Kreismeisterschaft auf dem Elber Berg zum Nordharzmeister. Mit vier Punkten setzte sich der VfL vor dem TuS Cremlingen (3) und der SG Bredelem/Jerstedt (1) durch. Der Sieger der Nordharzliga-Staffel 2 sorgte damit für die perfekte Saison mit drei Titeln.

SG Bredelem/Jerstedt – TuS Cremlingen 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Tobias Fricke (7.), 0:2 Fabian Öft (15.), 0:3 Tobias Fricke (29.).

Der Sieger der Staffel 1 aus dem Landkreis Goslar kam mit seinem ersatzgeschwächten Aufgebot gegen den Gewinner der Wolfenbütteler Staffel 3 nicht auf Drehzahl. Bredelems Torhüter Detlef Zaremba verhinderte eine noch höhere Niederlage gegen die laufstarken Cremlinger.

VfL Salder – SG Bredelem/Jer­stedt 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Christian Bremer (11.), 1:1 Erich Ott (17./FE), 1:2 Bremer (20./FE), 2:2 Steven Elschner (30.).

Der VfL konnte es Cremlingen nicht gleichtun, vielmehr erwischte die SG den besseren Start. Nach dem Treffer zum 1:1-Ausgleich durch Erich Ott wurde die Partie von Nickligkeiten geprägt. Schiedsrichter Hubertus Wesemann hatte alle Hände voll zu tun. VfL-Torhüter Andre Schönwiese kugelte sich dann im Zweikampf mit Bredelems Christian Bremer einen Finger aus, setzte aber nach kurzer Behandlungspause und dem Einrenken des Fingers die Partie fort. Die Nummer 1 des VfL wurde danach nur noch durch einen Strafstoß bezwungen. Steven Elschner rettete Salder in der Schlussminute mit seinem Treffer den glücklichen Punktgewinn. Dieser sollte am Ende für den VfL noch Gold wert sein.

TuS Cremlingen – VfL Salder 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Erich Ott (8./FE).

Im abschließenden Spiel kämpften beide Teams um jeden Zentimeter und führten harte Zweikämpfe. Bereits in der 8. Minute zeigte der Unparteiische auf den Punkt, Erich Ott wuchtete den Ball für den VfL in die Maschen. Anschließend hatte Salder bei einem Lattenknaller das Glück auf seiner Seite. Die eigenen Torchancen durch Steven Elschner (23.) und Lars Enge (25.) ließ der VfL indes fahrlässig aus. Trotzdem reichte es zum Sieg, da Salders Hintermannschaft in diesem Spiel einfach nicht zu überwinden war.

„Wir haben beim Elfmeterpfiff das nötige Glück gehabt. Es war schon ein hartes Stück Arbeit“, stellte VfL-Trainer Martin Winter nach dem knappen Sieg fest, durch den sich Salder nach dem Staffelsieg und dem Kreispokal auch noch die Nordharzmeisterschaft sicherte. Sowohl Salder als auch Cremlingen sind für die Qualifikationsspiele zur Niedersachsenmeisterschaft gemeldet, erklärte Staffelleiter Dirk Knoblauch.

VfL: Schönwiese – Lohnert, Witzke, Pitzschk, Ott, Enge, Elschner, De-Martino, Ochm, Brencic.

