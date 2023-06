„Beachboys“ bringen Bronze mit

In einer wahren „Hitzeschlacht“ bewahrten die U15-„Beachboys“ der SG STV/MTV Salzgitter am Ende kühlen Kopf und kehrten mit einer Bronzemedaille im Gepäck von der nordwestdeutschen Vereinsmeisterschaft im Beachvolleyball aus Bersenbrück zurück. „Unsere Strategie, mit zwei gleichstark besetzten Teams in das Turnier zu gehen sowie den bei Gleichstand entscheidenden Vierer nach modifizierten Beachregeln intensiv trainiert zu haben, ging voll auf“, stellte Jugendspielwart Till Brennecke fest. Die meisten Teams dagegen boten ein Topteam auf, fielen dahinter aber in der Qualität ab, „und auch der Vierer im Abschlussspiel war für viele andere Mannschaften doch sehr ungewohnt“.

Vorrunde:

SG STV/MTV Salzgitter – TSV Giesen Grizzlys 3:0 (21:12, 21:12, 25:13). Im Eröffnungsspiel gelang der SG ein Auftakt nach Maß. „Wir konnten mit einem deutlichen Sieg viel Selbstvertrauen für das weitere Turnier tanken“, freute sich Brennecke.

SG STV/MTV Salzgitter – TuS Bersenbrück 2:1 (15:21, 21:13, 25:17). Im zweiten Spiel ging es gegen die ambitionierten Gastgeber, die ein extrem starkes Topteam aufboten, „dem wir uns nach hartem Kampf aber doch im ersten Spiel beugen mussten“. Dafür brachte das Team B mit einem deutlichen Sieg im zweiten Spiel die „Beachboys“ wieder souverän zurück ins Match. „Nun musste erstmals der Vierer entscheiden. Unsere Jungs spielten konstant durch, nahmen die Topspieler des Gegners aus dem Spiel und platzierten die Bälle immer wieder geschickt im Feld, so dass am Ende ein ungefährdeter Sieg stand“, berichtete Brennecke.

SG STV/MTV Salzgitter – USC Braunschweig II 2:1 (21:14, 22:20, 22:25). Nach dem Sieg gegen Bersenbrück standen die Salzgitteraner bereits im Halbfinale. Dennoch gaben sie sich auch im dritten Spiel in Folge ohne Pause keine Blöße und machten schnell alles klar.

Halbfinale:

SG STV/MTV Salzgitter – USC Braunschweig I 0:2 (16:21, 19:21). Im Halbfinale kam es erneut zu einem „Derby“. Braunschweig I erwies sich jedoch als sehr starker Gegner. „In Spiel 1 liefen wir schnell einem Rückstand hinterher, spielten sehr unglücklich. Ausgeglichener verlief Spiel 2, wir waren immer dran, ehe eine unglückliche Blockaktion beim Stand von 19:19 gegen uns entschieden wurde und der Satz letztlich verloren ging.“

Spiel um Platz 3:

SG STV/MTV Salzgitter – USC Braunschweig II 2:1 (14:21, 21:13, 25:18). Die Enttäuschung über das verpasste Finale währte jedoch nur kurz. „Vor dem Spiel schworen wir uns noch einmal gemeinsam auf einen Erfolg ein und wollten unbedingt die Medaille mit nach Hause bringen“, erklärte Brennecke. Braunschweig stellte sein Team im Vergleich zur Vorrunde um. „Dies schmeckte uns im ersten Spiel überhaupt nicht. Wir trafen viele falsche Entscheidungen, verloren so deutlich.“ Ganz anders verlief Spiel 2, in dem die Salzgitteraner der Ausgleich gelang. „Moral und Stimmung waren wieder auf dem Höhepunkt, und mental waren die Jungs trotz der Hitze voll da“, freute sich der Jugendspielwart. Im Abschluss-Vierer zog sein Team früh schnell auf 6:0 und 16:8 weg – die Entscheidung. „Der Jubel war riesengroß, und als die Jungs bei der Siegerehrung erstmals auf das Treppchen steigen durften und eine große Medaille umgehängt bekamen, waren Stolz und Freude unübersehbar.“

