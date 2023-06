4:3! B-Junioren des SCU machen Klassenerhalt spät perfekt

Geschafft! Die B-Junioren-Fußballer des SCU SalzGitter haben mit einem 4:3 Heimsieg über den MTV Wolfenbüttel den Klassenerhalt in der Landesliga in trockene Tücher gebracht. Die A-Junioren des SCU traten hingegen bei Lupo Martini Wolfsburg nicht an. Mit einer 2:29-Klatsche kehrten die gleichaltrigen Fußballer des VfL Salder vom Gastspiel bei der TSG Bad Harzburg in der Bezirksliga heim.

Landesliga

A-Junioren: Lupo Martini Wolfsburg – SCU SalzGitter 5:0 ohne Spiel. Beim Titelverteidiger aus der Südstadt hagelte es wegen Verletzungen und Erkrankungen mas-senweise Absagen für die Partie. „Wir hätten gerade sieben Akteure zusammenbekommen. Unsere bei-den B-Jugend-Teams waren eben-falls in ihrem Ligabetrieb eingebunden“, erklärte der sichtlich enttäuschte Trainer des SCU, Jonas Teuber.

B-Junioren: SCU SalzGitter – MTV Wolfenbüttel 4:3 (2:2). Tore: 0:1 Knackstedt (2.), 1:1 Bock (17.), 1:2 Knackstedt (29.), 2:2 Bock (35.), 2:3 Knackstedt (43.), 3:3 Bock (77.), 4:3 Hakim Hazda (80.).

Die Partie wurde zum Duell der beiden Dreifach-Torschützen Joey Ben Bock (SCU) und Lenn Simon Knackstedt (MTV). Zur Pause stand es gerechterweise 2:2. „Das Ergebnis stimmt bis dahin. Es wird noch ein weiter Weg bis zum Klassenerhalt“, sagte SCU-Trainer Marco Cordes vor dem Anpfiff zur zweiten Spielhälfte. Auf seinen Torjäger Bock verzichtete er vorerst nach dem Seitenwechsel – er hatte sich die Schulter geprellt. Nach einer Stunde und dem 2:3-Rückstand durch MTV-Knipser Knackstedt brachte Cordes seinen Torgaranten wieder ins Spiel. Und Bock lieferte prompt: Mit seinem 21. Saisontor glich er zum 3:3 aus. In der Schlussminute sorgte dann Hakim Hazda für den umjubelten 4:3 Siegtreffer gegen die stark auftretenden Lessingstädter.

Bezirksliga

A-Junioren: TSG Bad Harzburg – VfL Salder 29:2 (13:1). Tore für den VfL: Alariedi, Rudakow.

Mit nur sieben Akteuren trat der VfL an. „Ich bin stolz auf die Jungs. Die letzten verbliebenen Akteure haben den aussichtslosen Kampf hervorragend absolviert“, so Trainer Jonathan Denda. Der Liga-Ausschluss wegen dreimaligen Nichtantrittes wurde so vermieden.

C-Junioren: JSG Goslar – SCU SalzGitter 1:5 (1:3). Mehr als das nackte Ergebnis war nicht zu erfahren.

