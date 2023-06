Tore im halben und ganzen Dutzend

Hinsichtlich der Treffer bekamen die Zuschauer auf den Plätzen der Fußball-Nordharzligisten am letzten Spieltag noch mal richtig was geboten. Vahdets Reserve traf ein dutzend Mal gegen Salder II, der SC Gitter II war in Staffel 1 ebenso sechsmal erfolgreich wie der FSV Fuhsetal und der TSV Salzgitter in Staffel 2. Letzterer sorgte mit seinem Erfolg auch dafür, dass Viktoria Thiede trotz der Niederlage in Gebhardshagen (0:2, wir berichteten) die Klasse hielt.

Staffel 1

SC Gitter II – TSV Gielde 6:2 (3:1). Tore: 0:1 Hase (8.), 1:1 Eigentor Keyser (10.), 2:1 Roderburg (20.), 3:1 Cuda (41.), 4:1, 5:1 Roderburg (62., 63./FE), 5:2 Boog (64.), 6:2 Cuda (67.).

Was wäre drin gewesen, wenn ...? Die Reserve des Sportclubs krönte ihre herausragende Rückrunde mit dem zehnten Sieg im zwölften Spiel und beendete durch den Erfolg gegen den Tabellenfünften die Saison als Staffeldritter. Die Entscheidung besorgten in einer turbulenten Phase Mitte der zweiten Halbzeit Nico Roderburg mit einem Doppelschlag und Benjamin Cuda mit seinem zweiten Treffer des Spiels.

Staffel 2

TSV Salzgitter – SG Bohrstadt 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Schiwon (13.), 2:0 Ernst (47.), 3:0 Kuppka (51.), 4:0 Wichter (63.), 5:0 Kirschner (89.), 6:0 Wicher (90.+2).

Versöhnlicher Abschluss für die Gallier: Das Team von Trainer Yasin Bayrakdar zeigte noch mal eine vor allem im zweiten Durchgang überzeugende Leistung und schoss mit seinem Erfolg die Gäste in die Nordharzklasse.

TSV Destedt – FSV Fuhsetal 2:6 (1:1). Tore: 1:0 Hase (10.), 1:1 Freckmann (22.), 1:2 Behre (53.), 1:3 Kaschner (55.), 2:3 Fehmer (57.), 2:4 Kaschner (72.), 2:5 Voss (76.), 2:6 Kaschner (85.).

Dennis Kleinert, Fuhestals Trainer, fasste sich kurz: „Wir haben souverän gespielt und dem Gegner wenig Chancen gelassen“, sagte er über das letzte Saisonspiel, das bekanntlich auch sein letztes als FSV-Coach ist. „Daher möchte ich mich hier noch mal beim Verein für das Vertrauen bedanken und bei meiner Mannschaft und dem Staff für die großartige Unterstützung in den letzten beiden Jahren. Wir haben zwei souveräne Nordharzliga-Saisons gespielt, es war eine wirklich schöne Zeit für mich.“

KSV Vahdet Salzgitter II – VfL Salder II 12:0 (9:0). Tore: 1:0, 2:0 Alagöz (5., 10.), 3:0, 4:0, 5:0 Duran (12., 14., 18.), 6:0 Ashapoglu (23.), 7:0 Soysal (28.), 8:0 Ökdem (30.), 9:0, 10:0, 11:0 Yalcin (40., 60., 70.), 12:0 Celik (75.).

