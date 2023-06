Teilnehmer-Rekord und Spitzenleistungen beim Glück-Lauf

Knapp 140 Kinder gingen in Gebhardshagen über die 1,2 Kilometer an den Start

„It’s time to run“ hieß es jetzt wieder beim „Glück-Lauf“ in Gebhardshagen. Die 11. Auflage der beliebten Sportveranstaltung war wieder ein Magnet für viele Hobbyläufer und Wettkampfsportler. Das Orgateam der Triathlon-Abteilung des SV Glück Auf Gebhardshagen um Ruben Brandeis, Michael Machel und Jens Munser freute sich über einen neuen Teilnehmerrekord. 400 Läufer waren der Einladung gefolgt, um auf den Strecken über 1200 Metern für die Jüngsten sowie 5,4 Kilometer und auf dem wunderschönen aber harten Trail-Halbmarathon ihre Sieger zu ermitteln. Die Gebhardshagener hatten sich auch mit ihrem Rahmenprogramm wieder einiges, besonders für die Kinder, einfallen lassen.

Besonderen Grund zur Freude hatten die Hausherren auf der 10,8-Kilometer-Strecke, als ein 64-jähriger Athlet allen anderen meist jüngeren davonlief. Der in Gebhardshagen wohlbekannte Martin Steinbach lief unter großem Applaus die letzten Meter bis zum Ziel. Für den Sportler vom Heimatverein Glück Auf wurden starke 49:11,5 Minuten gestoppt.

Tolle Nachwuchs-Rennen

Auch beim Nachwuchs gab es tolle Rennen. 137 Jungen und Mädchen gingen auf die 1,2 km lange Strecke. Bei den U12-Mädchen rannte Caya Jurtzok vom SV Union Salzgitter nach 4:46,2 min mit deutlichem Vorsprung vor Maila Mihe (MTV Seesen, 5:02,1 min) und Annica Swoboda (Union, 5:19,8 min) ins Ziel.

Bei den Minis, der Klasse U8 mussten oft Mama oder Papa zur Orientierung, oder um die Angst zu nehmen, nebenherlaufen. Bei den Mädels siegte hier Lanea Horn in 5:44,7 min vor Mila Palke vom Ausrichter (6:41,6 min) und Anna Tomiczek (6:50,1 min). Während bei den MU14ern Julian Liebsch in 4:27,0 min siegte, hatte in der U12-Konkurrenz Linus Horn im Finish in 4:38,5 min vor Bruder Joshua um 0,2 Sekunden die Nase vorne. Bei den U8-Jungs gewann Collin Hassel (5:17,3 min) vor Marten Rohland (SV Borussia Salzgitter, 5:21,5 min). Als der Trail-Halbmarathon gestartet wurde, brannte die Sonne erbarmungslos vom Himmel. Viele Teilnehmer hatten sich mit Caps und Tüchern geschützt und sogar mit Trinkrucksäcken versorgt. Der Veranstalter hatte zudem für Getränkeversorgungsstellen gesorgt. Dennoch waren die gut 21 km mit fast 400 Höhenmetern eine gewaltige Herausforderung. Miguel Molero-Eichwein (Spiridon Schleswig) bewältigte die Strecke in vorzüglichen 1:26:32,4 std. Als schnellster Salzgitteraner rannte Ali Marwan Hussein (Borussia, 1:49:52,1 std) über die Ziellinie. Schnellste Frau war Anna Strüber (Trias Hildesheim, 1:51:44,1 std).

Gute Gastgeberinnen

Über 5400 m war Yana Tsopa in sehr guten 24:09,5 min die mit Abstand schnellste Frau. Durch den Sieg von Margarita Drodz in der Altersklasse W40 (33:07,8 min) hatten auch die Gastgeber Grund zur Freude. Ein feines Rennen lieferte die erst 13-jährige Paula Korn (Union), sie war mit 29:00,3 Minuten die zweitschnellste aller weiblichen Läuferinnen. Vereinskameradin Kya Jurtzok (U12) hatte bereits den 1200--m-Lauf gewonnen und nun rannte sie mit ihrem Hund an der Leine die Runde in 35:16,2 min. Bei den Männern war es ein Gast, der die 5,4-km-Runde beherrschte. Nick Schierding überquerte in respektablen 19:39,3 Minuten die Ziellinie. Marco Wätzold (Triathlon Salzgitter) erkämpfte sich in der M40 den zweiten Platz (23.58,0 min) und Sven Strube (MTV Salzgitter) durfte in der M50 nach 24:24,2 min sogar aufs oberste Podest steigen.

Auch die Wettbewerbe der Oldies jenseits der 60 waren fest in der Hand der Sölter. Martin Kaletka (Borussia) war in der M60 nach 30:34,2 min als Sieger im Ziel, der 72-jährige Dauerbrenner Peter Siems war in 29:31,4 min sogar noch etwas schneller.

Schnellster bei den Jugendlichen war mit beachtlichen 24:22,8 min Timo Otto (Glück Auf). Mit dem 13-jährigen Ole Behrens (Union) kam in 30:31,9 min ein weiterer Sieger aus Salzgitter. Bei den Walkern bewältigte Bernd Janke (TuS Nettlingen) die Strecke in flotten 38:17,4 min und ließ dabei sogar einige Läufer hinter sich.

Die Sieger:

1,2 km - Kinderlauf

weiblich: Caya Jurtzok (SV Union Salzgitter, 4:46,2 min).

männlich: Julian Liebsch (4:27,0 min).

Halbmarathon

weiblich: Anna Strüber (TriAs Hildesheim1:51:44,1 std).

männlich: Miguel Molero-Eichwein (Spiridon Schleswig, 1:26:32,4 std).

5,4 km Laufen

weiblich: Yana Tsopa (24:09,5 min).

männlich: Nick Schierding (LG Braunschweig, 19:39,3 min).

10,8 km Laufen

weiblich: Natascia Nuzzo (59:01,1 min).

männlich: Martin Steinbach (Glück Auf Gebhardshagen, 49:11,5 min).

5,4 km Walken

weiblich: Julia Deneke (Injoy Lengede, 40:53,3 min).

männlich: Bernd Janke (TuS Nettlingen, 38:17,4 min).

