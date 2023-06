Gebhardshagen mit Auswärtsniederlage gegen Gifhorn

Salzgitter. Mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck traten die Tennis-Herren des TV Gebhardshagen den Heimweg in der Verbandsliga an.

Von den höherklassig spielenden Tennis-Teams aus dem Raum Salzgitter waren am vergangenen Spieltag nur die Herren 65 des TC SW Steterburg erfolgreich. Und doch hatten die Herren 30 des TC Bad Grund zur Zufriedenheit, der TV Salzgitter-Gebhardshagen hat in der Herren-Verbandsliga in Gifhorn mit 2:4 verloren.

Herren – Verbandsliga

TC Grün-Weiß Gifhorn – TV Salzgitter-Gebhardshagen 4:2. Das bloße Ergebnis lässt vermuten, dass die Gäste knapp an einem Punktgewinn vorbeischrammten. Eine echte Chance auf das Remis hatte der TV bei den noch ungeschlagenen Mühlenstädtern aber nicht. Der ehemalige Gifhorner Sebastian Lange (0:6, 1:6), John Fricke (2:6, 4:6) und Marco Schumann (1:6, 2:6) waren im Großen und Ganzen chancenlos. John Geffke profitierte beim Stand von 6:1, 0:1 von der Aufgabe seines Gegners Denis Hoffmann, der mit Oberschenkelproblemen zu tun hatte. Im Doppel gelang es Lange und Schumann (3:6, 1:6) nicht, den Gesamtsieg der Gifhorner noch zu verhindern. Fricke und Geffke ließen sich dennoch nicht hängen und holten beim 7:6, 0:6, 10:8 einen womöglich für den weiteren Saisonverlauf noch wichtigen Matchpunkt.

Herren 30 – Landesliga

TC Bad – SG Rodenberg 3:3. „Mit diesem Punktgewinn stehen wir auf dem zweiten Platz und sollten den Klassenerhalt schon sicher haben“, freute sich Manuel Wiesner, Spitzenspiel der Gastgeber. Sascha Klingenberg hatte sein Team mit einem 7:5 6:2 in Führung gebracht. Jan Hedder „kam schwer in Schwung, steigerte sich dann aber“, befand Wiesner, dessen Teamkollege sich trotzdem knapp mit 1:6, 6:3, 7:10 geschlagen geben musste.

Phillipp Zimmermann schleppte sich angeschlagen durch das Match und verlor 2:6, 4:6. Manuel Wiesner war die verletzungsbedingte dreiwöchige Pause anzumerken. Er produzierte zu viele Fehler und verlor 1:6, 4:6. Beim Stand von 1:3 sah es nicht danach aus, als sollten die Hausherren Zählbares in Bad behalten. „In den Doppeln haben wir gute Leistungen gezeigt“, betonte Wiesner, der an der Seite von Klingenberg (6:3, 6:2) ebenso siegreich war wie Hedder/Zimmermann (6:4, 6:4).

Herren 30 – Verbandsklasse

TC PTB Braunschweig – TV Salzgitter-Gebhardshagen 5:1. In drei von vier Einzeln gab es nichts zu holen für den TV. Sean Casey (0:6, 0:6), Mario Achilles (1:6, 0:6) und Fabian Lewitzki (3:6, 2:6) mussten ihren Gegnern zum Sieg gratulieren, das galt auch für Gebhardshagens Spitzenspieler Florin Siser. Er hatte Henning Löschen aber einen heißen Fight geboten, an dessen Ende der Braunschweiger die Oberhand behielt (7:6, 1:6, 10:4). Im Anschluss holten Casey/Dirk Jordan (6:4, 6:3) den Ehrenpunkt.

Herren 55 – Verbandsklasse

TC Godshorn – TC Bad 3:3. Mit dem Unentschieden gelang den Gästen ein weiterer in Schritt Richtung Klassenerhalt. Achim Grahl (6:3, 6:4) und Thorsten Weigelt (6:3, 6:3) feierten Siege. Hans Hager (6:7, 6:2, 8:10) und Arno Reupke (6:7, 2:6) verließen den Platz als Verlierer. Grahl/Reupke siegten mit 6:0, 1:6, 10:4 im Doppel, während Weigelt/Rolf Czauderna mit 6:7, 4:6 verloren.

Herren 65 – Oberliga

TK Nordenham – TC SW Steterburg 1:5. Nach einem Sieg und einem Remis zum Auftakt waren die Steterburger auch in Nordenham nicht zu schlagen. Während Klaus Kandziora (6:4, 6:0) souverän gewann, gingen alle drei weiteren Einzel in den Match-Tiebreak. Reinhard Preis (4:6, 7:6, 10:7) und Stephan Knackstedt (5:7, 6:4, 10:3) bewiesen Nervenstärke, Hartmut Köpper (4:6, 6:3, 7:10) zog erst nach hartem Kampf den Kürzeren. Das war zu verschmerzen, weil Preis und Knackstedt den vierten Punkt holten (6:2, 6:0), und auch Köpper/Norbert Junike (1:6, 6:3, 10:5) waren erfolgreich.

