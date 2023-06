Ü40 des SC Gitter wird Fünfter der Niedersachsenmeisterschaft

Die Ü40-Fußballer des SC Gitter belegten bei der 17. Niedersachsenmeisterschaft dieser Altersklasse in Niedermark und Hagen einen starken fünften Platz von 36 gestarteten Teams. Der Sieger der Nordharzliga-Staffel 2, der FC Viktoria Thiede, zahlte unterdessen Lehrgeld und belegte in der Platzierungsrunde den 21. Rang. Den Landesmeistertitel gewann zum sechsten Mal Hannover 96 mit einem 2:1-Endspielsieg im Lokalderby gegen Fortuna Sachsenroß Hannover.

In der Gruppe B erwischte der SC Gitter mit dem 1:0-Sieg über TuS Bahrendorf (Tor: Thorsten Engelsdorf) einen Start nach Maß. SC-Spielertrainer Viyis „Figo“ Yalim stellte die Absicherung des eigenen Tores auch in der zweiten Partie gegen den TV Falkenburg in den Vordergrund. Torjäger Marcus Bosse schloss dann einen Konter zum 1:0 ab. Den Gruppensieg brachte der Sportclub mit einem 1:1-Unentschieden gegen die SG Liekwegen (Tor: Thorsten Engelsdorf) in trockene Tücher. Sein erklärtes Ziel, das Achtelfinale der Endrunde zu erreichen, hatte der Vorjahresneunte aus Gitter somit schon erfüllt.

Vor der Mittagspause bezwangen die Mannen um Kapitän Thorsten Engelsdorf die SG Barnstorf/Reislingen durch das goldene Tor von Marcus Bosse mit 1:0. Damit stand der Einzug ins Viertelfinale gegen Fortuna Sachsenroß Hannover fest. Hier wurden dann nach der Pause gegen den späteren Finalisten die Beine der SC-Spieler schwer wie Blei. Einen kapitalen Stellungsfehler nutzten die Landeshauptstädter zur Führung. Nach einer Viertelstunde hatte Viyis Yalim mit seinem Streifschuss an die Torlatte nicht das nötige Schussglück – so blieb es aus Gitters Sicht beim 0:1.

SC-Kapitan Thorsten Engelsdorf war trotz der Niederlage zufrieden mit dem Auftritt: „Wir haben gegen die starken Teams aus Hannover gut mitgehalten. Nach der langen Spielpause kamen die Favoriten schneller wieder auf die Beine als wir. Trotzdem konnte sich unser Auftritt sehen lassen.“ Dieser starke Auftritt des SC Gitter wurde vor der Players Night mit der Ehrung als fairstes Team der 17. Auflage durch den NFV-Altherrenspielleiter Hartmut Jäkel zusätzlich gewürdigt.

De FC Viktoria Thiede konnte bei seiner ersten Teilnahme das Handicap, ohne etatmäßigen Torhüter auskommen zu müssen, nicht auffangen. Das Aus in der Vorrunde besorgte der spätere Turniersieger Hannover 96 mit einem 3:0-Sieg über den Sieger der Staffel 2 der Altsenioren-Nordharzliga. Gegen die SG Wettbergen gelang den Thiedern mit einem 1:0-Arbeitssieg (Tor: Sascha Leupold) im Achtelfinale der Platzierungsrunde der einzige Erfolg. Im Viertelfinale endete dann durch die 2:4-Niederlage nach Achtmeterschießen gegen Germania Walsrode der erste Anlauf der Viktoria bei der Landesmeisterschaft mit dem 21. Rang.

„Wir haben nicht die nötige Turniererfahrung gegen die gestandenen Teams gehabt. Der spätere Turniersieger Hannover 96 hat gegen uns gezeigt, wie praktikabel und effektiv in der Seniorenklasse gespielt werden kann. Trotzdem sind wir mit unserem Auftritt zufrieden“, meinte Viktorias Trainer Stefan „Büffel“ Eimecke.

SC Gitter: Evertsbusch – Horn, Kawala, Christian Engelsdorf, Höfer, Gille, Kalefendt, Casey, Thorsten Engelsdorf, Hülsmann, Ceylan, Yalim.

FC Viktoria Thiede: Mattick – Daedelow, Knabe, Rüppel, Fäseke, J. Migge, Steinacher, A. Migge, Knappe, Leitzen.

17. Niedersachsenmeisterschaft der Ü40-Altsenioren

Vorrunde

Gruppe B

SC Gitter – TuS Barendorf 1:0

SC Gitter – TV Falkenberg 1:0

SC Gitter – SG Liekwegen1:1



Der SC Gitter kommt als Gruppenerster weiter

Gruppe E

Vikt. Thiede – SVG Ahlerstedt 0:0

Vikt. Thiede – TuS Heidkrug 0:2

Vikt. Thiede – Hannover 96 0:3



Thiede kommt als Gruppenletzter in die Platzierungsrunde

Platzierungsrunde

Achtelfinale

SG Wettbergen – Viktoria Thiede 0:1

Viertelfinale

Germania Walsrode – Viktoria Thiede 4:2 n. 8m

Endrunde

Achtelfinale

SC Gitter – SG Barnstorf/Reislingen 1:0

Viertelfinale

Gitter – Fortuna Sachsenroß Hannover 0:1

Halbfinale

Güldenstern Stade – Hannover 96 0:1

Fortuna Sachsenroß Hannover – Eintracht Nordhorn 1:0

Finale

Hannover 96 – Fortuna Sachsenroß Hannover 2:1

