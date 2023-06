Ersatzgeschwächte Lichtenberger verkaufen sich teuer

Dirk Policha holte gegen Zewen einen Punkt und bot in weiteren Matches den starken Gegnern ordentlich Paroli.

Die Erwartungen bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Tischtennis-Senioren in der Altersklasse 40 erfüllten sich für den MTV Lichtenberg nicht. Der Niedersachsenmeistermeister reiste ohne seine beiden privat verhinderten Leistungsträger Sven Arnhardt (jetzt SV Arminia Vechelde) und Gabor Nagy (SSV Neuhaus) in die Pfalz. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Lichtenberger mit dem achten und damit letzten Platz vorliebnehmen mussten.

„Ich bin mir sicher, dass wir in Bestbesetzung Bronze geholt hätten“, urteilte Wolfgang Kiesel mit leichtem Bedauern, zumal auch der Groß Denkter Christof Kepski aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stand.

Trotz dieser personell misslichen Ausgangslage zog sich das MTV-Team noch achtbar aus der Affäre. So scheiterte es zum Auftakt der Vorrunde lediglich mit 2:4 gegen die TG Donzdorf. Die beiden Lichtenberger Punkte steuerte Uwe Bertram (SSV Neuhaus) bei, der Jürgen Schmidt bezwang und auch Oliver Riemann in fünf Sätzen das Nachsehen gab. Ein besseres Ergebnis verpasste das Duo Dirk Policha/Bertram, das im Entscheidungssatz mit 10:12 gegen Jochen Schwarzwälder/Riemann den Kürzeren zog. „Leider hat Uwe mit einem Fehlaufschlag die Niederlage besiegelt“, bedauerte Kiesel.

Noch spannender verlief der Schlagabtausch mit dem TTC Grün-Weiß Zewen, in dem sich Bertram erneut im Einzel und zusätzlich im Doppel mit Kiesel in die Siegerliste eintragen konnte. Den dritten Zähler steuerte Policha gegen Achim Wenz bei, während Kiesel weiterhin glücklos agierte.

Erwartungsgemäß unter die Räder gerieten die Niedersachsen gegen den Titelverteidiger und erneuten Turniersieger Borussia Dortmund, der mit dem früheren Erstliga-Profi Wengsheng Qi und dem ehemaligen russischen Nationalspieler Evgeny Fadeev antrat. „Uwe hat Fadeev immerhin einen Satz abgeknöpft und mit Dirk auch im Doppel gegen Qi und Patrick Lautenschläger einen Satz geholt“, freute sich Kiesel.

Im Kampf um den vorletzten Platz gegen den TTZ Sponeta Erfurt blieb es Bertram vorbehalten, für die beiden MTV-Zähler zu sorgen. Den dritten Punkt verpasste das Duo Bertram/Policha gegen Marian Schmalz/Jürgen Leu durch ein 8:11 im Finaldurchgang.

„Wir haben uns jedenfalls wesentlich teurer verkauft als der RSV Hannover im vergangenen Jahr. Es war ein tolles Erlebnis“, zog Kiesel trotz der Niederlagen ein versöhnliches Fazit.

