„Steelers-Familie“ erlebt erfolgreichen Spieltag

Sie hatten allen Grund zur Freude: Die Salzgitter Steelers fuhren in der Herren-Verbandsliga mit dem 9:0 in Bremen den ersten Sieg ein.

Großeinsatz für die Steelers: Alle drei Football-Teams aus Salzgitter waren am Wochenende in der Fremde gefordert.

Den Anfang machte die Young Steelers Flag-Mannschaft am Samstag in Hannover bei den Stampeders. Und die „jungen Wilden“ aus Salzgitter knüpften auch auswärts genau dort an, wo sie aufgehört hatten und punkteten fleißig. Bereits im ersten Durchgang gingen die Gäste aus Salzgitter deutlich mit 42:7 in Führung. Die Punkte für die Young Steelers sammelten Jannes Führmann, Thoren Waßmuß und Quarterback Jamie Küster.

Young Steelers müssen erste Gegenpunkte hinnehmen

Aber die Offense der Stampeders machte es der Abwehr der Young Steelers nicht immer leicht. Das sehr gute Passspiel zeigte einmal seine Wirkung – Touchdown Hannover. Somit sind die Hannover Stampeders die Mannschaft, die den Young Steelers in dieser Saison trotz hoher Niederlagen die meisten Gegenpunkte bescherte.

Allerdings blieben es an diesem Tag auch die einzigen Punkte, die von der Defense der Steelers zugelassen wurden, die auch in Hälfte 2 zu glänzen wusste. Mit einer Interception durch Jolina Führmann eroberten die Gäste den Ball und münzten den anschließenden Angriff in Punkte um. Am Ende stand ein 63:7-Erfolg für die Salzgitteraner zu Buche, die weiterhin ungeschlagen sind.

Am Sonntag fuhren dann die beiden anderen Teams aus Salzgitter nach Bremen zu den Union Bulls Bremen.

Hier machte die neu gegründete U16, die als Spielgemeinschaft mit den Wolfsburg Blue Wings unter dem Namen Wings of Steel antritt, den Anfang. Die Mannschaft hatte sich nach der Niederlage in Hannover im Training intensiv – samt Videoanalyse – auf die Partie in Bremen vorbereitet. Die Mädels und Jungs, die erst zum zweiten Mal überhaupt auf dem Platz standen, wirkten wie ausgewechselt.

Zwar gingen die Bulls früh mit 7:0 in Führung, doch davon ließen sich die Gäste nicht beeindrucken und gaben weiterhin alles. Diese Entschlossenheit wurde belohnt, indem kurz darauf Thoren Waßmuß den ersten Touchdown für die junge Mannschaft erlief.

Für die Offense sorgten Jannes Führmann und Thoren Waßmuß für weitere Punkte. Und auch die Defense der Gäste, die einen sehr guten Job machte, schaffte es, Punkte einzufahren. Mit einer Interception durch Marlin Schmeing und einem anschließenden 80-Yard-Lauf bis in die gegnerische Endzone belohnte sich auch die Abwehr der Wings of Steel. Das Spiel entwickelte sich für beide Mannschaften zu einer wahren Hitze-Schlacht, in der die Spielgemeinschaft aus Salzgitter/Wolfsburg kühlen Kopf bewahrte und mit einem 49:28 den ersten Sieg einfuhr.

Herren-Team ist in Bremen gefordert

Zum Abschluss des Wochenendes waren die Herren der Steelers im Einsatz, die ebenfalls in Bremen ihre zweite Saisonpartie bestritten. Auch sie hatten im ersten Spiel eine sehr knappe Niederlage einstecken müssen und wollten nun endlich ihren ersten Sieg in der Verbandsliga für sich verbuchen.

In neuen Jerseys liefen die Salzgitter Steelers zum Kick-off auf und waren fest entschlossen, hier und heute zu gewinnen. Im ersten Viertel begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, schenkten sich nichts – Punkte gab’s auf beiden Seiten keine. Im zweiten Viertel brachten sich die Steelers mit einer Interception in eine gute Ausgangsposition. Stephan Werner schaffte es schließlich, den Ball in der Endzone zu platzieren – Touchdown! Mit dem „Point after Touchdown“ (PAT) erhöhten die Gäste auf 7:0.

Bis zum letzten Viertel gelang es keiner der beiden Mannschaften, weitere Punkte auf die Ergebnistafel zu bringen. Kurz vor dem Ende des Spiels belohnte sich dann auch die starke Defense der Stahlstädter, die im gesamten Spiel zuvor eine sehr gute Leistung gezeigt hatte: Mit einem Safety kamen zwei weitere Punkte hinzu, so dass letztlich ein 9:0-Erfolg für die Salzgitter Steelers zu Buche stand.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Es war ein sehr harter Kampf, und die Bremer haben es uns mit ihrem Physischen Spiel nicht immer leicht gemacht“, resümierte Steelers-Headcoach Alexander Schardt nach dem ersten Saisonsieg seiner Schützlinge. Und Schardt fügte weiter an: „Schön zu sehen war, dass die Plays immer besser werden und dass auch bei den jungen neuen Spielern die Erfahrung kommt und sie immer mehr dazulernen. Insgesamt müssen wir nur noch an der Gesamtstabilität arbeiten.“

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de