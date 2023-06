Vahdet sichert Platz 3 ab, der TSV Üfingen Platz 9

Die nächsten Entscheidungen in der Fußball-Bezirksliga sind am vorletzten Spieltag gefallen. So hat der KSV Vahdet Salzgitter seinen dritten Platz mit einem 3:2-Heimsieg gegen den Goslarer SC fest gemacht. Der TSV Üfingen wird die Saison nach dem 3:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht Othfresen auf jeden Fall auf einem einstelligen Rang beenden. Gleichzeitig hat es der MTV Lichtenberg verpasst, sich mit einem Sieg von seinen heimischen Fans zu verabschieden, bevor es in die Nordharzliga geht. Gegen den MTV Wolfenbüttel II hieß es am Ende 0:2.

KSV Vahdet Salzgitter – Goslarer SC 3:2 (1:1). Tore: 1:0 A. Demir (16.), 1:1 Almeida (18./Elfmeter), 2:1 Balikci (67./Elfmeter), 3:1 Kocabey (87.), 3:2 Lora-Moreno (88.). Bes.: Gelb-Rot für Goslar (66.), Gelb-Rot für Vahdet (90.+2).

Diese Geschichten schreibt nur der Fußball: In seinem letzten Heimspiel für den KSV erzielte Kapitän und Vereinslegende Ali Demir, der nach dieser Saison seine Karriere beenden wird, in der 16. Minute tatsächlich den 1:0-Führungstreffer. Dieser hielt allerdings nur zwei Minuten, ehe Filipe Almeida für Goslar vom Elfmeterpunkt ausglich. In der zweiten Halbzeit holte sich Demir bei seiner Auswechlung in der 56. Minute seinen verdienten Applaus seiner Teamkollegen und der Zuschauer ab. Für ihn übernahm Sadik Balikci die Kapitänsbinde und erzielte wenig später – ebenfalls per Strafstoß – das 2:1. Auch die zweite Einwechslung von Trainer Veysel Polat stach, denn Hamza Kocabey – in der 67. Minute gekommen – erhöhte drei Minuten vor dem Ende auf 3:1. Der 3:2-Anschluss der Gäste kam zu spät. „Ich durfte mir vor dem Spiel die Position aussuchen und ich wollte noch einmal als Stürmer ran“, sagte Ali Demir nach dem Spiel. „Das hat richtig Laune gemacht. Dass ich dann auch noch treffe, ist natürlich perfekt. Ich habe den Jungs gesagt, dass sie meine Nummer gespeichert lassen dürfen und wenn sie mal Not am Mann haben, springe ich als Stürmer gerne ein“, freute sich Demir über seinen gelungenen Abschied.

TSV Üfingen – FC Othfresen 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Lüer (23.), 2:0 Kamann (28.), 3:0 Lüer (42.).

Trainer Frank Leitermann war nach der Partie zufrieden, dass seine Mannschaft die Saison auf jeden Fall auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden wird. „Allerdings bin ich mit der Leistung der Jungs gar nicht einverstanden. Es war die schlechteste der Saison. Das kommt dabei heraus, wenn man sich nicht an den Matchplan hält“, meckerte Leitermann nach dem 3:0 auf hohem Niveau. Im letzten Saisonspiel gegen Roklum in einer Woche erwarte er eine engagiertere Leistung seines Teams.

MTV Lichtenberg – MTV Wolfenbüttel II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Bauer (42.), 0:2 Feldmann (73.).

Auch im letzten Heimspiel der Saison konnte der als Absteiger feststehende MTV Lichtenberg den Negativlauf nicht stoppen. Das 0:2 gegen den MTV Wolfenbüttel II war bereits das elfte erfolglose Spiel hintereinander. Unter Interimscoach Lars Sieber gab es zuletzt gar fünf Niederlagen in Folge mit nur zwei eigenen Treffern.

