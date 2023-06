6:1-Derbysieg: Bleckenstedt macht den Aufstieg perfekt

Üfingen. Der FC Germania sichert sich mit dem klaren Erfolg in Üfingen vorzeitig den Staffelsieg und einen Platz in der Landesliga in der neuen Saison.

Am Ziel: Die Bleckenstedter Fußballer jubeln nach dem 6:1-Derbysieg beim TSV Üfingen über den Staffelsieg und den Aufstieg in die Landesliga.

Der FC Germania Bleckenstedt hat seine „Mission Aufstieg“ erfüllt. Durch den 6:1-Auswärtssieg im Kanalderby gegen den TSV Üfingen am Mittwochabend kann das Team von Trainer Gökhan Arikoglu an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr von Platz 1 der Fußball-Bezirksliga 3 verdrängt werden.

Vom Anpfiff weg war den Bleckenstedtern anzumerken, dass sie im Üfinger Aue-Stadion den Aufstieg endlich in trockene Tücher bringen wollten. Bereits nach wenigen Sekunden jubelte Tahir Darboe ein erstes Mal, weil der Ball im Netz zappelte, jedoch wurde der vermeintliche Führungstreffer wegen Abseits nicht gegeben – es sollte in Halbzeit 1 nicht das letzte Mal bleiben, dass der Assistent an der Linie eine vielversprechende Chance der Gäste zurückwinkte.

Auf der Gegenseite war es in der 8. Spielminute TSV-Topstürmer Phillip Lüer, der klarmachte, dass sich seine Mannschaft nicht kampflos beugen würde. Seine feine Einzelaktion entschärfte Cedrik Jachmann im Bleckenstedter Tor. Das Spielgeschehen hatte aber ganz klar der FC Germania in der Hand. Immer wieder ging es über die schnellen Außen Rico-René Frank und Okan Uysal nach vorne. Uysal war es dann auch, der Thomas Reiswich mustergültig bediente (15.). Der Mittelfeldspieler schloss trocken aus 16 Metern ab – 1:0 für die Gäste.

Doch der TSV ließ sich von dem Rückstand nicht entmutigen, hatte durch Kapitän Moritz Drabon sogar eine gute Ausgleichschance. Doch auch dieser scheiterte mit seinem Flachschuss an Bleckenstedts Schlussmann Jachmann. Dann passierte lange Zeit nichts. Bis auf einen Schuss aus spitzem Winkel von Germania-Goalgetter Frank, den TSV-Keeper Timo Mattick entschärfte, blieben Torchancen Mangelware – auch, weil Bleckenstedt immer wieder ins Abseits lief.

Kurz vor der Pause nahm die Partie dann noch einmal Fahrt auf. Üfingen schnürte den Gast erst mal im Sechzehner etwas ein und Kapitän Drabon scheiterte nach einer Ecke erneut mit einem Flachschuss. Auf der Gegenseite hatte eine Ecke mehr Erfolg. Wieder war es Reiswich, der sein Team quasi mit dem Pausenpfiff in Front köpfte.

Die zweite Hälfte begann wie die erste: Mit einem Abseitstor für Bleckenstedt. Diesmal stand Frank in der verbotenen Zone. In der 60. Minute machte er es besser. Eingesetzt von Jan-Niklas Homann sorgte er mit seinem 51. Saisontor für die Vorentscheidung. Kurze Zeit später schraubte er das Ergebnis auf 4:0 und sein eigenes Torekonto auf 52. Nun lief es bei Bleckenstedt wie am Schnürchen. Darboe und Okan Seker per direktem Freistoß erhöhten noch auf 6:0. Der Schlusspunkt blieb aber den Gastgebern vorbehalten. Bennet Schilling erzielte per Dropkick den schönsten Treffer des Tages.

„Wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen besser genutzt hätten, wäre vielleicht etwas mehr drin gewesen. Aber Bleckenstedt hat am Ende natürlich verdient gewonnen“, sagte TSV-Trainer Frank Leitermann. Sein Gegenüber Gökhan Arikoglu war nach dem Spiel begeistert: „Wir wollten den Aufstieg heute unbedingt eintüten, das hat man uns angemerkt, und die Jungs haben die beste Saisonleistung gezeigt. Ich bin sehr stolz!“

Tore: 0:1, 0:2 Reiswich (15., 45), 0:3, 0:4 Frank (60., 65.), 0:5 Darboe (70.), 0:6 Seker (72.), 1:6 Schilling (89.)

