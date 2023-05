Klassenerhalt für Lichtenberg nur noch theoretisch möglich

Die Chancen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga werden für den MTV Lichtenberg nach der 0:2 (0:2)-Niederlage gegen TSV Lochtum im Kellerduell immer kleiner. Gegen den Aufsteiger fand der Gastgeber im ersten Spielabschnitt nicht in die Partie. Die Gäste aus dem Landkreis Goslar waren bissiger und setzten vor der Pause die Akzente.

Das Schicksalsspiel ging MTV-Trainer Lars Sieber mit einer tiefstehenden Abwehrreihe an. Daniel Borchers, Jannis Wuttke, Dimitri Borewitsch, Rene-Daniel Spintzyk und Taylan Adanir standen auf einer Linie vor der Strafraumgrenze. Die Mittelfeldreihe verstand es jedoch nicht, die gewonnenen Bälle auf die eigenen Sturmspitzen zu spielen. Marvin Malandrino und Ibrahim Miri hingen ohne Anspiele in der Luft. Viel drahtiger und bissiger agierte der Gast. Die 2:0-Pausenführung des Neulings aus Lochtum entsprach dem Spielverlauf. „Wir waren zu ängstlich“, stellte MTV-Trainer Sieber vor dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit fest.

Lichtenberg nutzt Chancen nach der Pause nicht

Das Bild änderte sich auf dem Spielfeld sofort mit der Hereinnahme von Till Hockmann und Domenik Müller auf der MTV-Seite. Jetzt übernahm der Tabellenvorletzte die Initiative. Doch der erwünschte Anschlusstreffer fiel nicht. Müllers Direktschuss ging knapp am langen Pfosten vorbei (61.). Waldemar Seebold fand in TSV-Torhüter Levin Winter seinen Meister (72.). In der Schlussviertelstunde wurde es eine vogelwilde Partie. Den Spielertyp mit dem klaren Durchblick hatten beide Reihen in der hektischen Schlussphase nicht dabei. Sechs gelbe Karten sprachen dafür eine deutliche Sprache.

„Wir haben uns bemüht. Doch unser Nervenkostüm hat nicht mitgespielt. Die Möglichkeiten, das Spiel zu drehen, hatten wir durchaus. Doch in einigen Situationen fehlte uns auch das Spielglück beim Torabschluss“, sagte Sieber nach dem Abpfiff.

Tore: 0:1 Weiske (29.), 0:2 Bormann (42.). Besonderes: MTV -Torhüter Tim Eisfeld wehrt einen von ihm verschuldeten Foulelfmeter von Bastian Wagner ab (11.). gs

