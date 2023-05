Germania kassiert spätes Pokal-Aus

Rico-René Frank (in Grau) setzte die erste große Chance von Germania Bleckenstedt in der Anfangsphase nur ans Außennetz.

Der Traum vom Endspiel, er ist geplatzt: Germania Bleckenstedt ist im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals denkbar knapp am Landesligisten MTV Wolfenbüttel gescheitert. Am Zolldamm stand am Mittwochabend vor prächtiger Kulisse am Ende ein 1:2 (0:0) aus Sicht der Hausherren.

Turbulente Anfangsphase mit zwei Großchancen auf beiden Seiten

Dass beide Teams ins Finale wollten, bewiesen die Kontrahenten bereits in den ersten Spielminuten. Den Anfang machten die Meesche-Kicker mit einem 20-Meter-Freistoß, den Bleckenstedts Keeper Rafael Frei nur nach vorne abwehrte. Steffen Suckel verpasste freistehend jedoch den Abschluss und haute zwei Meter vor dem Tor über den Ball. Auf der anderen Seite wurde es schon gefährlicher. Der ehemalige MTV-Stürmer und Toptorjäger der Bezirksliga 3, Rico-René Frank (50 Tore), konnte jedoch ein Geschenk von Wolfenbüttels Torwart Direnc Güven nicht zur Führung verwerten. Güven ließ ähnlich wie Frei zuvor einen Ball nach vorne prallen, Frank setzte das Leder jedoch nur ans Außennetz.

Im Anschluss beruhigte sich das Geschehen etwas. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz und die Germanen lauerten auf ihre Chancen. Solch eine bot sich dann nach knapp 20 Minuten wiederum Frank, der von Jason Becker mustergültig eingesetzt wurde, allerdings alleinstehend vor Güven am MTV-Kasten vorbeizog. Zehn Minuten später war es dann auf der Gegenseite Niklas Kühle, der mit einem 20-Meter-Freistoß die Querlatte zum Zittern brachte. Fünf Minuten später zwang er Bleckenstedts Keeper Frei dann aus zehn Meter größerer Entfernung mit einem Flatterball zu einer Glanzparade. Es blieb aber beim 0:0 zur Pause, in der vor allem die Anfangsphase mehr versprach.

Abseitstor, Zusammenprall und zwei verletzungsbedingte Wechsel

Den Start in die zweiten 45 Minuten erwischten die Gastgeber besser: Ein Kopfballtor von Abwehrchef Tobias Block – ein weiterer ehemaliger MTVer – wurde wegen Abseits nicht gegeben (46.), ein Schuss aus der Drehung aus drei Metern von Tahir Darboe ging kurz danach über das Gehäuse (47.). Dann eine Schrecksekunde für beide Teams: Frank und MTV-Kapitän Nils Göwecke rasselten mit den Köpfen zusammen, beide bekamen einen Turban verpasst und konnten nicht weiterspielen. Von der siebenminütigen Unterbrechung erholten sich die Gäste wesentlich besser: Jonas Klöppelt jagte den Ball zunächst aus 16 Metern an den Pfosten, Kollege Carl-Lennart Stöver war allerdings zu überrascht und setzte den Abpraller aus einem Meter neben das Tor (57.).

Nach gut einer Stunde zeigten sich auch die Germanen wieder gefährlich vor dem Tor. Darboe scheiterte aus spitzem Winkel (64.), ehe Fabian Henke das Leder aus 12 Metern über das Tor nagelte (65.). Das einzige, was dem Spiel nun noch fehlte waren Tore. Und die lieferten beide Teams prompt. Niklas Kühle versenkte eine Viertelstunde vor dem Ende einen Querpass von Jonas Klöppelt eiskalt zur Gästeführung (75.). Der Bezirksliga-Spitzenreiter antwortete postwendend durch Tahir Darboe, der nach einer Ecke einen Meter vor dem Tor blank stand und unbedrängt zum Ausgleich einschieben konnte (77.).

Bleckenstedts Darboe scheitert, Wolfenbüttels Diana steht genau richtig

Nun suchten beide Mannschaften die Entscheidung und wiederum Darboe hatte sie in der 81. Minute auf dem Fuß. Allerdings rettete Wolfenbüttels Schlussmann Güven im Eins-gegen-Eins glänzend gegen den Stürmer und hielt das 1:1 fest. Und es sollte noch besser kommen für die Meesche-Kicker: Zum wiederholten Male an diesem Abend ließ FC-Torhüter Frei einen Ball nach vorne prallen und Antonio Diana stand goldrichtig – 2:1 für die Lessingstädter (87.). Diesmal blieb der Konter der Bleckenstedter aus.

„Wir wollten uns hier nicht verstecken und das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben Wolfenbüttel einen harten Kampf geliefert und gehen mit erhobenen Kopf vom Platz und aus dem Wettbewerb“, freute sich Bleckenstedts Trainer Gökhan Arikoglu über eine engagierte Leistung seiner Mannschaft, aus der seiner Meinung nach die Mittelfeldspieler Thomas Reisweich und Okan Uysal noch herausragten.

Tore: 0:1 Kühle (75.), 1:1 Darboe (77.), 1:2 Diana (87.).

