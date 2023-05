Young Steelers behalten die „Weiße Weste“

Die Salzgitter Young Steelers marschieren weiter nach Belieben durch die Gruppe B der Flag-Football-Nordliga. Gegen die Hannover Grizzlies setzte sich der Lebenstedter Nachwuchs am Samstag im heimischen Stadion am Salzgittersee deutlich mit 48:0 durch und feierte damit den dritten Kantersieg im dritten Spiel.

Es dauerte bis zum dritten Drive, ehe die Heimmannschaft erstmals punktete. Thoren Waßmuß beendete einen langen Lauf in der Hannoveraner Endzone. Durch den anschließenden Kick zum „Point after Touchdown“ (PAT) stand es 7:0. Nur kurze Zeit später konnte sich Quarterback Jamie Küster freilaufen und den Ball selbst bis an die 30-Yard-Line der Grizzlies tragen. Mit dieser guten Ausgangssituation und einem guten Pass wiederum auf Thoren Waßmuß konnte der zweite Touchdown verbucht werden. Nach einem guten PAT ging es mit 14:0 in die erste Pause.

Auch die Defense punktet für die Young Steelers

Anfang des zweiten Durchgangs liefen Thoren Waßmuß und Jannis Führmann zwei weitere Touchdowns für die Young Steelers, diese wurden aber aufgrund von Strafen nicht gewertet. Dass die Defense nicht nur dazu gut ist, den Gegner am Vorankommen zu hindern, bewies Maxim Starodubzew mit einer Interception, die den Ball schnell wieder in den Besitz der Gastgeber brachte. Die Young Steelers nutzten den Fehler der Gäste aus und verwandelten den Ballbesitz in Punkte durch Jannes Führmann (21:0). Nur kurz darauf war die Defense der Hausherren wieder auf Zack, als sich Luis Moryc mit einer weiteren Interception den Ball sicherte, diesen zum Pick Six in die Endzone der Hannover Grizzlies trug und damit weitere sechs Punkte für sein Team sicherte (27:0). Durch einen weiteren Waßmuß-Touchdown mit anschließendem PAT ging es sogar mit 34:0 in die Halbzeitpause.

Mit seinen Touchdowns 4 und 5 an diesem Nachmittag krönte Thoren Waßmuß seine gute Leistung und stellte in der zweiten Halbzeit den 48:0-Endstand her. Headcoach Roman Jerke war nach dem Spiel zufrieden: „Wieder einmal hat die Mannschaft das im Training Gelernte umgesetzt und im Spiel angewandt. Jeder hat seinen Job erfüllt und gezeigt, dass Football kein Einzelsport sondern ein Teamsport ist, in dem es auf jeden einzelnen Spieler ankommt.“

mh/r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de