TSV Hallendorf mit emotionaler Geste bei Durchmarsch

Nach dem sicheren Abstieg der SG Steinlah/Haverlah ist am Wochenende bereits die zweite Entscheidung in der 1. Fußball-Nordharzklasse 2 zwei Spieltage vor Saisonende gefallen: Der TSV Hallendorf wird in der kommenden Saison in der Nordharzliga spielen. Die Blau-Gelben haben im Topspiel Verfolger SV Innerstetal II mit 2:0 geschlagen und können nun nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze verdrängt werden. Damit gelingt dem TSV der Durchmarsch von der 2. Nordharzklasse in die höchste Liga des Fußball-Kreises Nordharz.

Staffel 2

TSV Hallendorf – SV Innerstetal II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Kaya (40.), 2:0 Hajdaraj (75.).

Vor dem Spitzenspiel Erster gegen Zweiter gab es eine Schweigeminute. TSV-Ehrenmitglied Karl-Heinz Winter war vergangene Woche verstorben. Im Anschluss spielte seine Mannschaft von Beginn an auf Sieg. Mit viel Druck auf das gegnerische Tor, drängten die Hallendorfer die Gäste in die Defensive, ohne jedoch daraus Kapital in Form von Toren zu schlagen. Erst kurz vor der Pause war es dann soweit: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schlug Yasin Kaya eine Flanke in den Sechzehner des SVI, der Klärungsversuch der Gästeverteidigung landete dann im eigenen Tor (40.). Nun wollte der Spitzenreiter noch vor dem Halbzeitpfiff die Vorentscheidung herbeiführen, konnte aber nicht weiter erhöhen.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs dann umgekehrte Verhältnisse. Nun übernahm der SVI die Initiative, um sich im Aufstiegsrennen eine bessere Position zu erarbeiten. Allerdings wollte der Ball trotz mehrerer Möglichkeiten nicht über die Linie. Mit zunehmender Spieldauer konnte sich der TSV aus dem Druck befreien und selbst wieder offensive Aktionen kreieren. Mit Erfolg: In der 75. Minute sorgte Fabio Hajdaraj mit seinem 2:0 für die umjubelte Vorentscheidung und damit für den Aufstieg seiner Mannschaft.

„Wir haben heute für unseren Edelfan Karl-Heinz gespielt. Eigentlich wollte er heute bei uns am Platz sein. Den Sieg und den Aufstieg widmen wir ganz klar ihm“, fand Trainer Gökcin Özgür ruhige und nachdenkliche Worte nach dem großen Erfolg.

TSV Üfingen II – Fortuna Leben­stedt II 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Barthelmes (15., 17.), 3:0 Lu. Kick (52.).

Durch die Niederlage haben sich die Fortunen endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Zwar besteht rechnerisch noch die Möglichkeit, auf Platz 2 zu springen, aber dafür müssten die Krähenrieder in den verbleibenden zwei Partien sechs Punkte und mehr als 25 Tore auf Lucklum II und den SVI II aufholen. In Üfingen traten die Fortunen ersatzgeschwächt an. TSV-Trainer Bernd Richter sprach nach der Partie von einem „verdienten Sieg“ seiner Mannschaft. Den Grundstein für den Üfinger Erfolg legte Florian Barthelmes mit seinem Doppelpack in der 15. und 17. Minute. Luis Kick sorgte Anfang der zweiten Hälfte für die Vorentscheidung. „Wir haben noch einige Hochkaräter liegen lassen, um das Ergebnis noch klarer zu gestalten. Alles in allem aber ein guter Auftritt meiner Mannschaft“, so Richter.

FC Fatih Salzgitter – FC Viktoria Thiede 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Mohamed (8.), 2:0 Glloga (37.), 3:0 Mohamed (66.), 3.1 Dalci (72.).

Im Duell der Aufsteiger hat der FC Fatih das nächste Lebenszeichen im Tabellenkeller gesendet. Durch den Sieg sind es nur noch drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, das derzeit der MTV Lichtenberg II belegt. In den verbleibenden drei Partien dürfte es noch einmal spannend werden im Rennen um den Klassenerhalt.

MTV Lichtenberg II – SG Lucklum-Veltheim II (Nichtantritt Heim). Die Spannung ist unter anderem auch entstanden, weil der MTV Lichtenberg II zum Spiel gegen die SG Lucklum-Veltheim II nicht angetreten ist.

SV Victoria Heerte – Borussia Salzgitter 1:4 (1:1).

Aufgrund der schweren Verletzung von Borussias Edis Salibasic (Fußbruch) wurde das Spiel in der 70. Minute beim Stand von 4:1 für die Gäste vorzeitig abgebrochen. „Der Vorschlag kam sogar von den Heertern. Der Sieg rückt aufgrund der Verletzung in den Hintergrund“, so Borussia-Trainer Björn Veckenstedt.

AKV Salzgitter – SG Steinlah/Haverlah 6:2 (5:2).

Bereits zur Halbzeit hatten die Lebenstedter gegen den feststehenden Absteiger aus Steinlah alles im Griff. Im zweiten Durchgang ließ es die Tormaschinerie des AKV etwas ruhiger angehen.

