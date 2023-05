Steelers zeigen Moral, aber verlieren erstes Saisonspiel

Mit seinem Touchdown kurz vor dem Ende brachte Yanik Wolff (in Blau) seine Salzgitter Steelers gegen die Oldenburg Knights II noch einmal in Schlagdistanz. Am Ende stand aber ein 19:21 auf der Anzeigetafel.

Es war ein packendes, mitreißendes Spiel, doch am Ende verloren die Salzgitter Steelers ihr Auftaktmatch in der Football-Verbandsliga gegen die Oldenburg Knights II denkbar knapp mit 19:21 (0:6, 6:2, 0:13, 13:0).

Mit 6:21 hatten die Steelers bereits zurückgelegen, dann zeigten sie mit tollen Spielzügen und taktischer Finesse, wozu sie in der Lage sind. Vor allem die Defensivreihe, die bis dahin nicht immer den besten Eindruck hinterlassen hatte, steigerte sich gewaltig und sorgte für die nötigen Ballgewinne.

Doch zunächst gehörte das Spielgeschehen den Oldenburgern. Beim ersten Touchdown der Gäste ließ sich die Steelers-Verteidigung von einem Pass überrumpeln und konnte den Lauf in die Endzone nicht mehr aufhalten. Offensiv kamen die Gastgeber noch gar nicht in die Nähe der Endzone. Das änderte sich im zweiten Viertel: Julien Gatzka machte zunächst großen Raumgewinn, den Julian Krupp mit dem ersten Touchdown der Saison für die Steelers veredelte. Kurios war dann der PAT, der Point After Touchdown. Die Oldenburger Ritter blockten den Kick und trugen das Leder bis in die Endzone der Steelers, was zwei Punkte auf die Anzeigetafel der Gäste brachte. Zweimal hatten die Steelers noch die Gelegenheit, mit einer Führung in die Pause zu gehen, doch in beiden Versuchen konnten sie den Pass von Quarterback Julien Gatzka in die Endzone nicht unter Kontrolle bringen.

Steelers geraten deutlich in Rückstand – und kämpfen sich zurück

Was auch immer sich die Hausherren zur zweiten Hälfte vorgenommen hatten, es ging mächtig in die Hose. Die Knights kamen über ihre rechte Seite per Passspiel zum nächsten Touchdown. Direkt im Gegenzug fingen sie einen Pass der Steelers ab und nutzten diese Interception mit den nächsten Angriffsversuchen zum scheinbar vorentscheidenden Touchdown-Lauf (6:21). Tim Gölldner weckte im Schlussviertel mit seinem schnellen Touchdown den Kampfgeist seines Teams. Nach dem taktisch gespielten Punt eroberten die Steelers das lederne Ei sofort zurück. Dennis Leer fand schließlich den einlaufenden Yanik Wolff, der einen weiteren Touchdown erzielte. Mit dem Zusatzpunkt waren die Steelers auf zwei Zähler dran (19:21). Die Defensive stoppte die Oldenburger umgehend und brachte ihre Mannschaft noch einmal in Ballbesitz.

Die Zeit lief den Steelers davon, doch sie schafften genug Raumgewinn, um in Schussweite für ein Field Goal zu gelangen. Kicker Lukas-Jan Schneider verfehlte das Tor aus knapp 30 Metern dann jedoch ganz knapp. „Wir haben uns den Erfolg im dritten Quarter selbst versaut. Im Schlussviertel haben wir toll gekämpft, leider fehlte uns am Ende die Zeit. Es waren letztlich Kleinigkeiten, die den Ausschlag gegen uns gegeben haben. Oldenburg hat unsere Fehler, die man in dieser Liga nicht machen darf, bestraft. Trotzdem bin ich mit dem Auftaktspiel zufrieden, denn die Köpfe haben wir nach dem hohen Rückstand nicht hängen lassen“, fand der Headcoach Alexander Schardt viel Positives.

