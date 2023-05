Union verdirbt Germania (vorerst) die Aufstiegsfeier

Das frühe 1:0 für die Hausherren: Daniel Salge (in Blau-Weiß) trifft per Kopf gegen Germania Bleckenstedt.

Salzgitter-Bad. Union Salzgitter hat dem FC Germania Bleckenstedt mit dem verdienten 2:2 (1:1)-Unentschieden am Sonntag die Meisterfeier in der Fußball-Bezirksliga 3 verdorben. Trotz einiger Personalprobleme knüpfte Union nahtlos an den Auftritt vom 4:2-Derbysieg unter der Woche gegen den SC Gitter an. Die Kanalkicker hatten enorme Probleme, die starke Abwehrreihe der Gastgeber in Verlegenheit zu bringen.

Der Gastgeber fiel auf die Einschläferungstaktik der Germanen in der Anfangsphase nicht herein. Die vielen Ballkontakte des Tabellenführers störten die Mittelfeldakteure des SVU nicht. Crispin Teuber und Daniel Salge sowie der agile A-Jugendliche Marvin Haka suchten mit schnellen Pässen auf Steffen Notzon und Jan Jaczak den Weg in den Bleckenstedter Strafraum. In der 5. Minute segelte nicht nur Germanias Torhüter Rafael Frei unter einer Ecke hindurch, sondern die gesamte Abwehrreihe unterlief die butterweiche Hereingabe von Sören Arzbach. Am langen Pfosten nahm Daniel Salge das Geschenk dankend an und nickte zur 1:0-Führung ein. Der Gast antwortete mit wütenden Angriffen. Doch die Präzision fehlte beim Abschluss zunächst.

Eine Kombination über Timon Wloch, Fabian Henke und Tahir Daboe schloss Germanias Torjäger Rico-René Frank (16.) dann aber mit dem 1:1 ab. In der 26. Minute verpasste es Marvin Haka, einen Stockfehler von Germania-Abwehrchef Tobias Block zu nutzen. Der routinierte Jan-Niklas Homann stellte geschickt den Weg zum Tor zu. 30 Sekunden später vergab Jan Jaczak die nächste Großchance für Union.

Auf der anderen Seite setzte Timon Wloch einen Schuss vom Strafraum an den Außenpfosten des von Moritz Teuber gut gehüteten Tores der Südstädter. Außerdem wurde Frank ein weiterer Treffer aufgrund eines vermeintlichen vorherigen Handspiels von Darboe aberkannt. „Mit dem Spielverlauf bin ich zufrieden. Das Ausgleichstor fiel zu früh. Wir müssen die Defensive des Tabellenführers noch mehr beschäftigen“, sagte der Union-Trainer Lars Freytag vor dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit.

Der starke Marvin Haka stellte Germania mit seinen Sprints immer wieder vor Probleme. Es kam nicht von ungefähr, dass ausgerechnet Haka die 2:1-Führung nach einem Pass von Melvin Sander erzielte. Germanias Trainer Gökhan Arikoglu reagierte und brachte mit Nico Matejasik einen Stürmer für die linke Außenbahn. Timon Wloch musste dafür weichen. Die Maßnahme zeigte Wirkung. Die Abwehrreihe des SVU musste jetzt mehr Wege gehen. Fortan hatte die Heimelf dann bei einem Heber auf die Torlatte und einem Pfostentreffer von Frank das Glück des Tüchtigen. Paul David Rickenstorf erzielte 20 Minuten vor dem Ende aber doch noch das verdiente 2:2.

„Wir sind zweimal zurück gekommen und haben trotz einiger Ausfälle ein gutes Spiel abgeliefert. Dass es nicht zum Sieg und zum sicheren Aufstieg gereicht hat, ist zwar schade, aber kein Vorwurf an meine Jungs. Dann müssen wir es am 31. Mai eben im Derby gegen Üfingen klar machen“, sagte Germanias Coach Gökhan Arikoglu.

Tore: 1:0 Salge (5.), 1:1 Frank (16.), 2:1 Haka (57.), 2:2 Rickenstorf (71.).

