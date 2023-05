Üfingens Siegesserie geht auch gegen Gitter weiter

Bennet Schilling und der TSV Üfingen (in Grün) sind auch gegen den SC Gitter nicht ins Wackeln gekommen und feierten den sechsten Sieg in Folge.

Es bleibt dabei: Fußball-BezirksligistTSV Üfingen setzt seine Siegesserie fort. Das Team, dieses Mal von Torsten Lüer gecoacht, bezwang auch den SC Gitter spät mit 2:0 (0:0). Dabei kam es zu einer seltenen Szene: Nach einer Notbremse von Nils Molau sah der Üfinger in der 66. Minute zunächst Rot, aber der Schiedsrichter nahm die Entscheidung nach gutem Zureden von Gitters Spielern wieder zurück und zeigte nur Gelb.

Dies brachte Gitters Trainer Michael Bock nach der Partie auf die Palme, denn Molau spielte die Partie zu Ende. „Es war ein klares Foul und damit ein Platzverweis, das ist unstrittig. Damit der Spieler für die restlichen Spiele nicht gesperrt wird, sind wir so fair und sagen dem Schiri, er soll ihm nur Gelb zeigen. Und dann lässt der Üfinger Trainer den Jungen auf dem Platz?! Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Mit Fairplay hat das jedenfalls nichts zu tun!“

SC Gitter erspielt sich einige gute Chancen

Generell sahen die Zuschauer bei sommerlichen Temperaturen eine gutklassige und auch faire Bezirksliga-Partie mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. So scheiterte völlig freistehend Gitters Lasse Kunze mit seinem Schuss, der weit über das Tor ging (33.). Nicht besser machte es der Üfinger Waldemar Wagner, dessen Schuss am Pfosten landete (36.). „Insgesamt hätten wir den Chancen nach zumindest einen Treffer erzielen müssen“, bedauerte Gitters Coach Michael Bock. Die herausgespielten Möglichkeiten seiner Truppe seien gut gewesen. Bei den sommerlichen Temperaturen müsse er den Hut vor seiner Mannschaft ziehen, die teilweise aus Spielern der zweiten Herren bestand, welche bereits 90 Minuten in den Knochen hatten.

Üfinger treffen spät zum Sieg

Kurz vor dem Abpfiff kam es für die Gäste nach der Platzverweis-Szene um Molau noch dicker. Denn die entscheidenden Tore fielen beide in den Schlussminuten, als sich alle schon auf ein Remis eingestellt hatten. Zunächst traf Lukas Kamann (86.), danach machte der spät eingewechselte Phillip Lüer (90.+2) sein fast schon obligatorisches Tor. Der Topstürmer blieb lange auf der Bank, da er an einer Erkältung laborierte. Für Üfingens Co-Trainer war es „ein schwer erkämpfter Sieg, der lange auf der Kippe stand“. Torsten Lüers Bilanz: „Wir haben heute ein wenig Glück gehabt, denn in der zweiten Hälfte ließ Gitter Hochkaräter liegen. Mir hat aber der gesamte Auftritt der Mannschaft gefallen. Wichtig war es, zu Null zu spielen. Eine geschlossene Teamleistung war die Basis des Erfolges.“

Tore: Kamann (86.), 2:0 Lüer (90.+2).

