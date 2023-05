SV Union feiert nach irrer Schlussphase 4:2-Derbysieg

Der emsige Unioner Steffen Notzon (in Weiß) brachte seine Gegenspieler (hier Jan-Philipp Kandemir) immer wieder in Nöte. Am Ende jubelte sein Team über den verdienten Derbysieg.

Was für ein Spiel, was für eine Schlussphase! Der SV Union Salzgitter hat in der Fußball-Bezirksliga wieder einmal Comeback-Fähigkeiten gezeigt und einen 1:2-Rückstand im Süd-Derby gegen den SC Gitter mit drei Toren in den letzten neun Spielminuten noch in einen verdienten 4:2 (1:1)-Heimsieg gedreht.

„Wer solch einen Angsthasen-Fußball spielt, hat sich die Niederlage auch redlich verdient“, sagte ein komplett bedienter SC-Trainer Michael Bock direkt nach der Partie. Dabei war seine Mannschaft hervorragend in die Partie gestartet. Jan-Philipp Kandemir (5. Minute) hatte die erste gute Chance in der Anfangsphase, die komplett den Gästen gehörte. Nur eine Minute später schlug Union-Abwehrchef Simon Weiß über den Ball, der dann nach einer butterweichen Flanke von Erik Jaschkowitz auf dem Kopf von Jannis Rost landete – das 1:0 für Gitter. Thilo Adam verpasste mit seinem Schuss in der 9. Minute dann nur knapp das 2:0.

Nach rund zehn Minuten gewinnt der SV Union zunehmend die Oberhand

In der Folge verschoben sich dann aber plötzlich die Verhältnisse auf dem Kunstrasen des Union-Stadions: Die Hausherren übernahmen mehr und mehr das Kommando. So setzte sich der starke Steffen Notzon mehrfach auf der rechten Seite durch und seine Mitspieler gekonnt in Szene. Dann war es aber Jan Jaczak auf der anderen Außenbahn, der mit einem trockenen Flachschuss für den umjubelten Ausgleich sorgte (17.). In der 24. Minute konnte Jaczak von Lauritz Hecker nur durch ein Foul knapp vor der Strafraumgrenze gestoppt werden. Dies hatte eine von lediglich zwei gelben Karten in einem fairen Derby zur Folge – und einen Freistoß, der bei Alexander Bischoff landete, dessen Kopfball aber an die Latte klatschte. Der letzte Höhepunkt einer rasanten ersten Hälfte.

Die zweite Halbzeit sollte lange Zeit nicht mit dem Tempo der ersten mithalten können. Bis auf eine Kombination zwischen Notzon und Jaczak, die Unions Nummer 22 freistehend über das Tor jagte, blieben Torabschlüsse Mangelware. Als sich der Großteil der gut 350 Zuschauer bereits auf ein Unentschieden einstellte, sorgte wiederum ein Fehler der Union-Abwehr für die erneute Gästeführung. Innenverteidiger Alexander Bischoff führte einen Einwurf überhastet aus, über mehrere Stationen landete der Ball bei Thilo Adam, der trocken zum 2:1 für den SC Gitter einschob.

Freistoß, Abstauber, Konter – Union Salzgitter dreht die Partie in der Schlussphase

Die Antwort der Hausherren waren lange Bälle in Richtung Gitte­raner Strafraum. An diesem wurde dann Unions Sebastian Schmidt regelwidrig von Sebastian Hiebsch zu Fall gebracht. Justin Ruhrmann versenkte den Freistoß aus halbrechter Position frech zum 2:2 (85.). Und die Unioner hatten noch nicht genug: Notzon fasste sich kurz vor Schluss ein Herz und zimmerte das Leder aus gut 30 Metern an die Latte, den Abpraller versenkte der eingewechselte Marvin Haka zur 3:2-Führung. Einen Konter in der Nachspielzeit schloss der A-Jugendliche dann gar zum 4:2-Endstand ab. Der Rest war Feiertagsstimmung im Unioner Lager einen Tag vor dem Vatertag. „Wir haben mal wieder richtige Nehmer-Qualitäten bewiesen. Das ist schon eine geile Truppe, die ich da zusammen habe“, lobte Union-Trainer Lars Freytag nach der Partie.

Tore:0:1 Rost (6.), 1:1 Jaczak (17.), 1:2 Adam (79.), 2:2 J. Ruhrmann (85.), 3:2, 4:2 Haka (88., 90.+3).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de